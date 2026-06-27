Miss Grand Vietnam 2026: Công bố điều chỉnh nhiều điểm mới

Trưởng Ban tổ chức Miss Grand Vietnam, Đạo diễn Hoàng Nhật Nam vừa công bố sẽ tổ chức đêm thi Bán kết cho mùa giải 2026 sau 2 mùa vắng bóng. Đáng chú ý, cuộc thi năm nay sẽ có nhiều điểm đổi mới thú vị.

Theo lịch trình đã công bố trước đó, mùa giải 2026 sẽ bao gồm các phần thi phụ Grand Heat, Grand Talent, Grand Chat cùng hai đêm trình diễn The Grand National Costume, Vietnam Beauty Fashion Fest. Cuối cùng là chung kết, dự kiến diễn ra vào ngày 31/7.

Việc bổ sung phần thi bán kết (diễn ra vào ngày 28/7) là thay đổi đáng chú ý, thể hiện tinh thần cầu thị, lắng nghe khán giả cũng như mong muốn mang đến một hành trình trọn vẹn hơn cho các thí sinh.

Như vậy, đêm bán kết sẽ diễn ra cùng phần thi The Grand National Costume, trở thành sân khấu quan trọng để top 31 thí sinh thể hiện bản lĩnh, kỹ năng trình diễn và dấu ấn cá nhân trước khi bước vào chung kết.

Trong đêm thi, top 31 sẽ lần lượt tranh tài qua ba phần trình diễn gồm Trang phục Dạ hội, Bikini và Trang phục Văn hóa Dân tộc. Đây là cơ hội để ban giám khảo có thêm góc nhìn toàn diện về từng thí sinh, đồng thời thời giúp khán giả theo dõi rõ nét quá trình bứt phá của những ứng viên sáng giá cho vương miện.

Một điểm mới đáng chú ý khác của Miss Grand Vietnam 2026 là không tổ chức cuộc thi thiết kế và chế tác vương miện mới như trước. Thay vào đó, chiếc vương miện Hồng Nhật Kim Quang của đương kim Hoa hậu Nguyễn Thị Yến Nhi cùng các Tiara của 4 Á hậu sẽ được trao luân lưu cho những người kế nhiệm.

Ngoài ra, phần thi Grand Voice chính thức được thay thế bằng Grand Talent. Sự điều chỉnh này giúp mở rộng không gian thể hiện cho thí sinh, khuyến khích các cô gái trình diễn đa dạng loại hình tài năng thay vì chỉ giới hạn ở khả năng ca hát. Người chiến thắng Grand Talent sẽ giành tấm vé đặc cách vào Top 20 chung cuộc.

Hạng mục bình chọn Before Arrival cũng được đổi mới. Thay vì lựa chọn Top 6 như các mùa giải trước, cuộc thi sẽ tìm ra Top 10 Ấn tượng, những thí sinh nhận được sự yêu mến từ khán giả ngay trước khi bước vào hành trình chính thức. Top 10 sẽ có cơ hội dùng bữa đặc biệt cùng Chủ tịch Miss Grand Vietnam Phạm Kim Dung, Giám đốc Điều hành Lê Hoàng Phương và đương kim Hoa hậu Nguyễn Thị Yến Nhi.

Theo công bố từ ban tổ chức, dàn thí sinh năm nay bao gồm nhiều gương mặt giàu kinh nghiệm và sở hữu thành tích nổi bật tại các đấu trường sắc đẹp như Top 5 Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2023 Ngô Bảo Ngọc, Top 5 Miss World Vietnam 2023 Trần Thị Thoa Thương, Top 9 Hoa hậu Quốc gia Việt Nam 2024 Phan Lê Kim Ngọc, Top 10 Miss World Vietnam 2025 Võ Đoàn Bảo Hà, Hoa khôi Sinh viên Việt Nam 2020 Lê Thị Tường Vy...

Top 31 thí sinh cuộc thi năm nay.

Bên cạnh đó, không ít thí sinh từng ghi dấu ấn tại Miss Grand Vietnam ở các mùa giải trước như Nguyễn Thị Kim Anh, Đỗ Trần Tuệ Anh, Hồ Thị Hoàng Huyên hay Nguyễn Thị Diễm Quyên… cũng quyết định trở lại để tiếp tục hành trình chinh phục vương miện.

Đặc biệt, cuộc thi năm nay còn có sự góp mặt của những nhân tố mới nhận được nhiều sự quan tâm từ công chúng. Trong đó, rapper Pháo (Nguyễn Diệu Huyền) và diễn viên Mai Bảo Hân là hai gương mặt nổi bật ngay từ những ngày đầu công bố danh sách thí sinh.

Dàn Ban Giám khảo Miss Grand Vietnam 2026 cũng nhận được nhiều sự quan tâm khi quy tụ những tên tuổi nổi bật trong làng giải trí và sắc đẹp như Hoa hậu Hương Giang, Hoa hậu Đoàn Thiên Ân, Hoa hậu Nguyễn Cao Kỳ Duyên, Hoa hậu Lê Hoàng Phương, cùng diễn viên Quốc Trường và Nhật Kim Anh. Nghệ sỹ nhân dân Vương Duy Biên đảm nhận vai trò Trưởng ban giám khảo.

Đêm Chung kết Miss Grand Vietnam 2026 dự kiến diễn ra vào ngày 31/7 tại Thành phố Hồ Chí Minh. Tại đây, ban tổ chức sẽ lần lượt công bố Top 20, Top 15, Top 10 và Top 5 trước khi tìm ra chủ nhân của chiếc vương miện danh giá.

Nhan sắc quang Miss Grand Vietnam 2026 sẽ kế nhiệm Hoa hậu Nguyễn Thị Yến Nhi, đồng thời trở thành đại diện Việt Nam tham dự Miss Grand International 2026, dự kiến tổ chức tại Ấn Độ./.

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