Nữ doanh nhân Bùi Thị Thùy Dương đăng quang "Miss Brand Business 2026"

Trong đêm chung kết Miss Brand Business 2026 - Hoa hậu Thương hiệu 2026 vừa diễn ra tối qua (ngày 26/6), tại Gia Lai, thí sinh Bùi Thị Thùy Dương (Đồng Tháp) đã đăng quang với câu chuyện giàu cảm hứng về khát vọng đưa sản phẩm thủ công mỹ nghệ Việt Nam chạm tới các thị trường quốc tế, góp phần quảng bá bản sắc văn hóa dân tộc bằng sức mạnh của thương hiệu.

Bên cạnh ngôi vị cao nhất, Thùy Dương còn được trao giải phụ Người đẹp Dạ hội. Hiện cô đang là Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn MTV Mỹ nghệ An Khang Tháp Mười.

Sau đêm chung kết, tân Hoa hậu cho biết sẽ tiếp tục phát triển doanh nghiệp theo hướng OCOP bền vững, gắn kết giữa hiệu quả kinh tế và bảo tồn bản sắc văn hóa địa phương. Từ nguồn nguyên liệu lục bình (bèo tây) quen thuộc, qua quy trình tuyển chọn, xử lý và chế tác công phu, doanh nghiệp của cô đã tạo nên những sản phẩm thủ công mỹ nghệ tinh xảo, mang tính thẩm mỹ cao và thân thiện với môi trường.

“Mỗi sản phẩm không chỉ là thành quả của đôi bàn tay khéo léo và sự sáng tạo của người thợ, mà còn chứa đựng những giá trị văn hóa truyền thống được gìn giữ qua nhiều thế hệ. Với tôi, đưa các sản phẩm thủ công Việt vươn ra thị trường quốc tế không chỉ là câu chuyện thương hiệu, mà còn là hành trình quảng bá bản sắc dân tộc, lan tỏa hình ảnh một Việt Nam giàu văn hóa, sáng tạo và phát triển kinh tế bền vững,” Hoa hậu Thùy Dương chia sẻ.

﻿﻿ Một số hình ảnh trong đêm chung kết Miss Brand Business 2026. (Ảnh: BTC)

Nguyên Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Phó Trưởng ban giám khảo, Nghệ sỹ nhân dân Vương Duy Biên đánh giá Hoa hậu Thương hiệu Việt Nam không đơn thuần là sân chơi tôn vinh nhan sắc mà còn là hành trình khẳng định giá trị thương hiệu gắn liền với nhân hiệu của nữ doanh nhân Việt thời đại mới.

Theo ông, mỗi thí sinh hiện diện trên sân khấu đêm chung kết đều mang theo câu chuyện về bản lĩnh lãnh đạo, tinh thần đổi mới sáng tạo, trách nhiệm xã hội và khát vọng tạo dựng những thương hiệu bền vững.

“Trong bối cảnh hội nhập sâu rộng, một thương hiệu mạnh luôn bắt đầu từ một nhân hiệu có uy tín. Cuộc thi hướng đến việc lan tỏa hình ảnh người phụ nữ Việt Nam hiện đại, không chỉ thành công trong kinh doanh mà còn biết gìn giữ các giá trị văn hóa, nhân văn và cống hiến cho cộng đồng. Tôi tin rằng đây sẽ là động lực để các nữ doanh nhân tiếp tục khẳng định vị thế, nâng tầm thương hiệu Việt và lan tỏa những giá trị tích cực đến xã hội,” ông khẳng định.

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Top 8 chung cuộc: Hoa hậu Thương hiệu Việt Nam 2026 Bùi Thị Thùy Dương (Đồng Tháp) Hoa hậu Nhân ái Đặng Thị Mỹ Phước (Nghệ An) Hoa hậu Trí tuệ Trần Thị Ngọc Bích (Hà Nội) Á hậu 1 Nguyễn Thị Bích Huệ (Thanh Hóa) Á hậu 2 Lê Yến Hoa (Ninh Bình) và Huỳnh Thị Kim Chung (Gia Lai) Á hậu 3 Nguyễn Phương Quỳnh Uyên (Đắk Lắk) và Nguyễn Thị Thanh Trinh (Thành phố Huế) cùng một số giải phụ khác như: Người đẹp Áo dài, Người đẹp Công sở, Người đẹp Dạ hội… ​ Cuộc thi do Hãng Truyền hình Trực tuyến Việt Nam thực hiện, được Cục Bản quyền Tác giả – Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cấp chứng nhận số 10485/2023/QTG, bảo hộ toàn diện về thương hiệu và kịch bản. Sau gần một thập kỷ, Hoa hậu Thương hiệu Việt Nam từng bước khẳng định là sân chơi nhan sắc doanh nhân tôn vinh giá trị nhân hiệu, dấu ấn thương hiệu và bản lĩnh lãnh đạo của nữ doanh nhân Việt trong kỷ nguyên vươn mình.

Hoa hậu Doanh nhân Ngọc Giàu: “Chúng ta đừng sợ chết, hãy sợ sống mà không có ý nghĩa” Không chỉ truyền cảm hứng tích cực trong thể thao, người đẹp chọn sống có trách nhiệm với cộng đồng bằng việc đăng ký hiến tạng. Cô chia sẻ quan điểm: “Đừng sợ chết, hãy sợ sống mà không có ý nghĩa.”