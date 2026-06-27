Lần đầu tiên trao giải thưởng kiến trúc, du lịch châu Á tại di sản Vinh Hạ Long

Sau ba mùa giải được tổ chức tại các địa điểm biểu tượng của châu Á như Marina Bay Sands (Singapore), SO/Bangkok (Thái Lan) và The Shilla Seoul (Hàn Quốc), Việt Nam được lựa chọn là điểm đến của Lễ trao Giải thưởng Kiến trúc châu Á và Giải thưởng Du lịch, Lữ hành châu Á 2026 do Tổ chức Giải thưởng châu Á (AAO) tổ chức.

Sự kiện tối 26/6 đã quy tụ hàng trăm kiến trúc sư, nhà thiết kế, doanh nghiệp khách sạn-du lịch, nhà phát triển dự án, chuyên gia sáng tạo cùng đối tác truyền thông đến từ gần 20 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Với chủ đề "Influential Asia" (Châu Á kiến tạo sức ảnh hưởng), mùa giải 2026 tôn vinh những cá nhân, công trình và thương hiệu góp phần định hình diện mạo mới của khu vực thông qua sáng tạo, đổi mới, gìn giữ bản sắc văn hóa và phát triển bền vững.

Ông Tan Quee Peng, Chủ tịch Hội đồng Giám khảo, cho biết sự kiện không chỉ ghi nhận những thành tựu nổi bật trong lĩnh vực kiến trúc, thiết kế và khách sạn-du lịch, mà còn phản ánh các xu hướng đang dẫn dắt sự phát triển của châu Á.

Ông Tan Quee Peng, Chủ tịch Hội đồng Giám khảo. (Ảnh: BTC)

Hội đồng Giám khảo đã tiếp cận hàng trăm hồ sơ từ nhiều quốc gia trong khu vực. Mỗi dự án mang đến góc nhìn riêng về cách kiến trúc, thiết kế và dịch vụ khách sạn có thể nâng cao chất lượng sống, gìn giữ bản sắc văn hóa, đồng thời mở ra những hướng tiếp cận mới cho phát triển bền vững.

"Thiên nhiên đã mất hơn 150 triệu năm để kiến tạo nên hang Ngọc Rồng. Còn tại đây, chúng ta tôn vinh những con người đang kiến tạo tương lai bằng tư duy sáng tạo, trách nhiệm và khát vọng tạo nên những giá trị bền vững cho cộng đồng," ông Tan Quee Peng nhấn mạnh.

Ở lĩnh vực kiến trúc, nhiều công trình được đánh giá cao nhờ các giải pháp thích ứng với biến đổi khí hậu, tái sinh không gian và gắn kết cộng đồng. Tiêu biểu có Coastal Quảng Ngãi - A Community by HAUS với định hướng phát triển đô thị thích ứng khí hậu.

Nhiều dự án của Việt Nam cũng được vinh danh, từ các công trình nhà ở như WMS House, Bánh Mật House đến Sola Peninsula, One Central Saigon và các dự án trong lĩnh vực sản xuất, chế tác nội thất như LandProduction của Landco Corporation.

Theo Chủ tịch Hội đồng Giám khảo, điều tạo nên dấu ấn của các dự án không chỉ nằm ở chất lượng chuyên môn hay tính sáng tạo mà còn ở tinh thần tiên phong và khả năng tạo ra những giá trị lâu dài cho xã hội. (Ảnh: BTC)

Ông Tan Quee Peng đánh giá các dự án Việt Nam cho thấy sự trưởng thành rõ nét về tư duy kiến trúc và thiết kế, không chỉ ở chất lượng chuyên môn mà còn ở khả năng tạo ra những giá trị lâu dài cho cộng đồng, góp phần định hình tương lai các đô thị.

Ở lĩnh vực du lịch, lữ hành và dịch vụ trải nghiệm, các mô hình nghỉ dưỡng sinh thái, khách sạn boutique cùng những sản phẩm du lịch thế hệ mới được đánh giá cao nhờ đề cao bản sắc địa phương, trải nghiệm của du khách và phát triển bền vững.

Trong đêm trao giải, không gian di sản được kết hợp cùng công nghệ trình chiếu 3D Mapping, âm nhạc đương đại và các tiết mục nghệ thuật, tạo nên sân khấu đặc biệt giữa lòng hang động.

Việc tổ chức một sự kiện quốc tế quy mô lớn tại Hang Ngọc Rồng không chỉ mang ý nghĩa tôn vinh những thành tựu nổi bật của ngành kiến trúc và du lịch châu Á, mà còn góp phần quảng bá hình ảnh Việt Nam như một điểm đến mới cho các sự kiện văn hóa, nghệ thuật và MICE tầm cỡ quốc tế.

Khép lại mùa giải 2026, AAO công bố chủ đề của mùa giải tiếp theo là "Visionary Asia" (Tầm nhìn châu Á). Từ năm 2027, hai hệ thống giải thưởng sẽ áp dụng mô hình đánh giá và công bố kết quả xuyên suốt năm thay vì chỉ công bố một lần vào cuối mùa giải.

Lễ trao giải thường niên năm 2027 dự kiến diễn ra tại Bangkok (Thái Lan)./.

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