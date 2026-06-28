Hơn 5.000 người tham gia chương trình "Hành trình di sản-Tiến bước tương lai"

Sáng 28/6, tại đường Lê Duẩn (Công viên 30/4), Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Chương trình đi bộ đồng hành kỷ niệm 50 năm Ngày Thành phố Sài Gòn-Gia Định chính thức vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh (2/7/1976-2/7/2026).

Với chủ đề "Hành trình di sản-Tiến bước tương lai," chương trình thu hút hơn 5.000 đại biểu và thành viên các lực lượng, đại diện các cơ quan Trung ương, Thành phố, các cơ quan lãnh sự, lực lượng vũ trang, các sở, ngành, đoàn thể, doanh nghiệp, văn nghệ sỹ, huấn luyện viên, vận động viên, đoàn viên, thanh niên, thiếu nhi và người dân Thành phố. Qua đó lan tỏa phong trào rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại, nâng cao sức khỏe cộng đồng và khơi dậy niềm tự hào, trách nhiệm của mỗi người dân đối với sự phát triển của Thành phố.

Phát biểu tại chương trình, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Mạnh Cường nhấn mạnh, ngày 2/7/1976 là dấu mốc lịch sử thiêng liêng khi Thành phố Sài Gòn-Gia Định chính thức mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh. Đây không chỉ là niềm vinh dự, tự hào của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân Thành phố mà còn là trách nhiệm của các thế hệ hôm nay trong việc gìn giữ, phát huy truyền thống cách mạng, tinh thần đoàn kết, năng động, sáng tạo và nghĩa tình của Thành phố mang tên Bác.

"Mỗi bước chân hôm nay là sự tri ân đối với các thế hệ đi trước, là quyết tâm gìn giữ và phát huy những giá trị tốt đẹp đã được vun đắp qua nhiều năm tháng; đồng thời thể hiện tinh thần chung sức, đồng lòng xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh ngày càng văn minh, hiện đại, nghĩa tình, xanh, sạch, đẹp," ông Nguyễn Mạnh Cường khẳng định.

Lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh cùng đông đảo đại biểu và người dân tham gia Chương trình đi bộ đồng hành đi qua khu vực trụ sở Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: Trung Tuyến/TTXVN)

Tại chương trình, các đại biểu và người dân đi bộ trên lộ trình dài khoảng 1,5 km, xuất phát từ Công viên 30/4, đi qua các tuyến đường Lê Duẩn, Công xã Paris, Đồng Khởi, Lê Lợi, Nguyễn Huệ, Lê Thánh Tôn, Pasteur và trở về đích trên đường Lê Duẩn. Dọc tuyến đường, người tham gia có dịp ngắm nhìn nhiều công trình kiến trúc, di sản tiêu biểu của Thành phố, góp phần lan tỏa thông điệp kết nối giữa truyền thống và tương lai.

Trước đó, đông đảo đại biểu và người dân đã thưởng thức chương trình nghệ thuật với chủ đề "Hành trình di sản-Tiến bước tương lai," quy tụ nhiều nghệ sỹ, vận động viên cùng các tiết mục ca múa nhạc và biểu diễn thể thao đặc sắc, tạo không khí sôi nổi, phấn khởi chào mừng sự kiện.

*Sáng cùng ngày, tại phường Vũng Tàu (Thành phố Hồ Chí Minh), Báo Xây dựng tổ chức giải chạy với chủ đề "Vững bước kiến tạo tương lai."

Giải thu gần 4.000 vận động viên tham gia, tranh tài ở các cự ly 5 km, 10 km và 21 km. Bà Nguyễn Thị Hồng Nga, Tổng Biên tập Báo Xây dựng, Trưởng Ban Tổ chức giải cho biết, thông qua giải chạy, Ban Tổ chức mong muốn truyền tải thông điệp về hành trình kiến tạo hạ tầng, phát triển đô thị hiện đại, xây dựng môi trường sống văn minh, chất lượng cho người dân.

Dịp này, Báo Xây dựng đã tặng 100 triệu đồng cho 20 trẻ em có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn phường Vũng Tàu nhằm động viên các em vượt qua thử thách, vươn lên trong cuộc sống.

Ông Võ Văn Thành Sang, Phó chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Vũng Tàu cho biết, giải chạy không chỉ là hoạt động thể thao đơn thuần mà còn góp phần lan tỏa lối sống tích cực, tinh thần đoàn kết và khát vọng vươn lên xây dựng cộng đồng khỏe mạnh, văn minh.

Với cung đường ven biển đặc sắc, sự kiện sẽ giúp quảng bá vẻ đẹp của vùng đất Vũng Tàu, thúc đẩy phát triển du lịch và kinh tế địa phương./.

Gần 1.800 vận động viên tham gia Giải chạy Lý Sơn Half Marathon Giải chạy Lý Sơn Half Marathon 2026 thu hút gần 1.800 vận động viên tham gia ở cự ly 21km, 10km và 5km, tạo nên bầu không khí thể thao sôi động và hào hứng trên vùng đảo tiền tiêu của Tổ quốc.