Chùa Thiền Tông Tân Diệu đồng hành cùng chương trình "Đi bộ vì nạn nhân chất độc da cam"

Sáng ngày 10/8, tại Công viên Văn hóa Đầm Sen (Thành phố Hồ Chí Minh), hàng nghìn người dân, cán bộ, chiến sĩ và các tổ chức xã hội đã cùng tham gia chương trình "Đi bộ vì nạn nhân chất độc da cam" lần thứ 18.

Sự kiện tổ chức nhằm tưởng nhớ nỗi đau chiến tranh, chia sẻ với các nạn nhân da cam và lan tỏa thông điệp nhân đạo đến cộng đồng.

Chùa Thiền Tông Tân Diệu (tọa lạc tại số 273 Ấp Chánh Hội, xã Hậu Nghĩa, tỉnh Tây Ninh) không chỉ là một ngôi chùa có bề dày lịch sử gắn liền với cách mạng, mà còn là điểm sáng trong các hoạt động thiện nguyện. Với lịch sử nuôi dưỡng 67 chiến sĩ hoạt động bí mật thời chiến, chùa đã tiếp tục phát huy tinh thần "uống nước nhớ nguồn" qua nhiều chương trình cứu trợ nhân đạo tại các vùng thiên tai, bão lũ.

Năm nay, chùa một lần nữa khẳng định vai trò của mình bằng việc tích cực tham gia và tài trợ cho chương trình vì nạn nhân da cam.

Đại diện Chùa Thiền Tông Tân Diệu tham gia sự kiện và trao các phần quà cho chương trình. (Ảnh: Khánh Ly/Vietnam+)

Theo chia sẻ của đại diện chùa Thiền Tông Tân Diệu, việc hỗ trợ các nạn nhân da cam không chỉ là hoạt động từ thiện đơn thuần, mà còn là đạo lý sống của người học đạo Phật Khoa học Vật lý Thiền Tông. Theo đó, tinh thần "Có Tổ quốc, phải lo cho Tổ quốc" được thể hiện qua những hành động cụ thể, không mê tín, không cúng bái u mê, mà bằng sự tỉnh thức và trách nhiệm với cộng đồng. Chùa noi theo tấm gương của Đức Vua, Phật Hoàng Trần Nhân Tông, sống tốt đời đẹp đạo, phụng sự xã hội bằng trí tuệ khoa học và tấm lòng nhân ái.

Ban tổ chức đánh giá cao sự đóng góp của Chùa Thiền Tông Tân Diệu, không chỉ về vật chất mà còn ở tinh thần lan tỏa lòng biết ơn và trách nhiệm xã hội. Chương trình năm nay đã khép lại trong không khí ấm áp, với thông điệp mạnh mẽ: "Xoa dịu nỗi đau da cam - Kết nối trái tim Việt Nam". Sự kiện không chỉ là dịp để tri ân những người có công với cách mạng, mà còn là minh chứng cho sức mạnh đoàn kết và nhân văn của dân tộc Việt Nam.

Chương trình “Đi bộ vì nạn nhân chất độc da cam" lần thứ 18 thu hút hàng nghìn người tham gia. (Ảnh: Khánh Ly/Vietnam+)

Chùa Thiền Tông Tân Diệu, với những đóng góp thiết thực, đã góp phần làm nên thành công của chương trình.

Hành động của chùa không chỉ giúp đỡ những mảnh đời khó khăn, mà còn truyền cảm hứng cho cộng đồng cùng chung tay vì một xã hội nhân ái và bình đẳng hơn./.

Các phần quà của mạnh thường quân chung tay xoa dịu nỗi đau da cam. (Ảnh: Khánh Ly/Vietnam+)