Hơn 5.000 người đi bộ đồng hành Vì nạn nhân chất độc da cam/dioxin

Sáng 10/8, tại Công viên văn hóa Đầm Sen, Thành phố Hồ Chí Minh, hơn 5.000 người đã đi bộ đồng hành "Vì nạn nhân chất độc da cam/dioxin năm 2025" nhân dịp kỷ niệm 64 năm Ngày Thảm họa da cam/dioxin Việt Nam (10/8/1961-10/8/2025).

Tham gia đi bộ đồng hành còn có nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết, nguyên Phó Chủ tịch nước Trương Mỹ Hoa; bà Trần Tố Nga, người Pháp gốc Việt, nạn nhân da cam đã dành hơn 1/3 đời người đi tìm tìm công lý ở các phiên tòa quốc tế; lãnh đạo Hội nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam, Ủy ban Nhân dân Thành phố, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố, các cấp, ngành, tổ chức đoàn thể và đại sứ quán, lãnh sự quán các nước, các cơ quan ngoại giao đoàn, các hiệp hội, tổ chức phi Chính phủ Pháp, Hoa Kỳ, Hàn Quốc.

Chương trình do Hội nạn nhân chất độc da cam/dioxin Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với Trung tâm Truyền hình Việt Nam khu vực Nam Bộ (VTV9) và Công ty Cổ phần Phát triển truyền thông Việt News tổ chức.

Theo Phó Giáo sư-Tiến sỹ, Thầy thuốc Nhân dân, Thiếu tướng Nguyễn Hồng Sơn, Chủ tịch Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Thành phố Hồ Chí Minh, 64 năm “Thảm họa Da cam,” 50 năm chiến tranh đã qua nhưng những bệnh lý quái ác, những nỗi đớn đau về thể xác và tinh thần vẫn dai dẳng hành hạ hàng triệu người Việt Nam qua 3-4 thế hệ, gây khó khăn vô cùng cho mỗi gia đình và xã hội.

Lãnh đạo Hội nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam tặng quà cho nạn nhân da cam tại chương trình đi bộ đồng hành "Vì nạn nhân chất độc da cam/dioxin năm 2025". (Ảnh: Thanh Vũ/TTXVN)

"Chúng ta không thể thay đổi lịch sử nhưng có thể thay đổi được tương lai,” trên tinh thần “Gác lại quá khứ - Hướng tới tương lai,” Việt Nam đang hội nhập quốc tế sâu và rộng, chúng ta kêu gọi lương tri, tấm lòng và những bàn tay của bạn bè thế giới cùng xoa dịu nỗi đau này," Phó Giáo sư-Tiến sỹ, Thầy thuốc Nhân dân Nguyễn Hồng Sơn chia sẻ.

Theo Phó Giáo sư-Tiến sỹ, Thầy thuốc Nhân dân Nguyễn Hồng Sơn, trong nhiều năm qua, bên cạnh sự quan tâm của Đảng, Nhà nước có rất nhiều tổ chức cá nhân trong và ngoài nước, nhất là kiều bào Việt Nam đã đồng hành cùng chung tay xoa dịu nỗi đau da cam…

Nhiều tổ chức, cá nhân của Australia, Nhật Bản, Hàn Quốc, Chính phủ Hoa Kỳ đã hỗ trợ tẩy độc môi trường nhiễm độc dioxin ở sân bay Biên Hòa, Phù Cát, Đà Nẵng; quan tâm hỗ trợ và chăm sóc y tế cho các nạn nhân chất độc da cam.

Nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết đã từng nói “Nạn nhân da cam là tột cùng của nỗi đau và nghèo khó, Nỗi đau da cam không của riêng ai," với tinh thần truyền thống “Tương thân tương ái,” “Lá lành đùm lá rách” của người Việt, Phó Giáo sư-Tiến sỹ, Thầy thuốc Nhân dân Nguyễn Hồng Sơn kêu gọi thời gian tới, Nhà nước tiếp tục tăng cường tuyên truyền giáo dục sâu rộng trong xã hội và bạn bè quốc tế về hậu quả chiến tranh và chất độc da cam ở Việt Nam.

Đặc biệt, cho giới trẻ của hai nước Việt Nam và Hoa Kỳ và kêu gọi giới trẻ Việt Nam đang sống, học tập và làm việc ở nước ngoài hiểu rõ hơn và cùng chung tay xoa dịu nỗi đau da cam.

Với tổ chức Hội, Phó Giáo sư-Tiến sỹ, Thầy thuốc Nhân dân Nguyễn Hồng Sơn đề nghị cần chủ động sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, tìm những giải pháp thích hợp trong phương thức hoạt động; quyết liệt nhanh chóng đưa “Dự án Làng cam” vào hoạt động và phải giải quyết vấn đề về chăm sóc sức khỏe, giáo dục đào tạo (dạy nghề) và tổ chức sản xuất…

"Họ sẽ được thay đổi vị thế từ 'nạn nhân' sang 'người truyền cảm hứng,' tạo ra những sản phẩm tùy theo năng lực để được khẳng định giá trị của bản thân mình" và Cuộc đi bộ "Vì nạn nhân chất độc da cam" này sẽ tiếp tục nhằm lan tỏa mạnh mẽ hơn nữa khát vọng sống, tinh thần vượt qua số phận, vươn lên trong cuộc sống của những nạn nhân chất độc da cam," Phó Giáo sư-Tiến sỹ, Thầy thuốc Nhân dân Nguyễn Hồng Sơn nhấn mạnh.

Đại diện các tổ chức, cá nhân tặng quà cho nạn nhân da cam tại chương trình đi bộ đồng hành "Vì nạn nhân chất độc da cam/đioxin năm 2025". (Ảnh: Thanh Vũ/TTXVN)

Có mặt từ rất sớm để cùng đi bộ đồng hành, em Phạm Thị Thu Thủy (nạn nhân da cam) cho biết, đây là chương trình có ý nghĩa nhân văn, thiết thực, thể hiện sự quan tâm của cộng đồng đối với các nạn nhân chất độc da cam trong nhiều năm qua.

Chia sẻ về ước mơ, Thủy cho rằng, dù là người khuyết tật vận động nhưng em vẫn luôn mong muốn mọi người có cách nhìn bình đẳng và chủ động tạo điều kiện như công cụ hỗ trợ hay công việc để người khuyết tật có thể làm được.

Ví dụ, với người khuyết tật vận động bình thường sẽ đi bằng đầu gối nhưng nếu trong khoảng thời gian dài thì chủ động tìm xe lăn hay công cụ nào hỗ trợ để họ có một tinh thần tốt hơn và có thể hòa nhập với mọi người….

Theo Hội nạn nhân chất độc da cam/dioxin Thành phố Hồ Chí Minh, chất độc da cam đã làm cho 4,8 triệu người Việt Nam bị phơi nhiễm. Từ năm 1975 cho đến nay, có gần 1 triệu người đã chết.

Theo thống kê chưa đầy đủ, hiện cả nước có hơn 850.000 nạn nhân thuộc thế hệ thứ 2, có 350.000 nạn nhân thuộc thế hệ thứ 3 và có khoảng 500 người nạn nhân thuộc thế hệ thứ 4.

Tại Chương trình, Ngân hàng thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam (VietinBank) và Tổng Công ty Khí Việt Nam (PV GAS) đã trao 40 sổ tiết kiệm, mỗi sổ trị giá 10 triệu đồng tặng các nạn nhân da cam.

Ông Kim Dae Jong, Chủ tịch HOAVAVA (Nạn nhân da cam quốc tế)/Hàn Quốc đã trao quà cho các nạn nhân da cam số tiền 94 triệu đồng.

Ban tổ chức chương trình cũng trao 20 phần quà, mỗi phần quà trị giá 1 triệu đồng và 5 xe lăn; nhiều tổ chức, cá nhân tham gia đóng góp Quỹ "Vì nạn nhân chất độc da cam/dioxin" Thành phố Hồ Chí Minh./.

Chung tay chăm sóc, giúp đỡ nạn nhân chất độc da cam 64 năm kể từ ngày đế quốc Mỹ sử dụng chất độc hóa học, gây ra thảm họa da cam ở Việt Nam (10/8/1961-10/8/2025), đến nay, hậu quả của chất độc da cam/dioxin vẫn rất nặng nề và lâu dài.