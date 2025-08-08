Bỉ cam kết đồng hành cùng Việt Nam khắc phục hậu quả chất độc da cam

Nhân Ngày Vì nạn nhân chất độc da cam Việt Nam (10/8), ông de Grand Ry, cựu Lãnh sự danh dự Việt Nam tại Bỉ, đã bày tỏ sự cảm thông sâu sắc với những mất mát, đau thương mà các nạn nhân chất độc da cam/dioxin tại Việt Nam đang phải gánh chịu.

Ông de Grand Ry đồng thời khẳng định sự ủng hộ mạnh mẽ từ phía người dân và giới chính trị Bỉ trong các nỗ lực hợp tác quốc tế nhằm khắc phục hậu quả chiến tranh tại Việt Nam.

Ông de Grand Ry cho biết chuyến thăm chính thức của Nhà Vua Bỉ Philippe tới Việt Nam vào tháng Tư vừa qua có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Trong khuôn khổ chuyến thăm, Nhà Vua đã tới Bảo tàng Chứng tích Chiến tranh tại Thành phố Hồ Chí Minh và dành nhiều thời gian tham quan khu trưng bày về nạn nhân chất độc da cam.

Ông de Grand Ry nhấn mạnh: “Nhà Vua rất quan tâm đến những hậu quả nghiêm trọng mà loại hóa chất này gây ra cho người dân Việt Nam. Khi tận mắt chứng kiến hoàn cảnh của các nạn nhân, những người gặp khó khăn nghiêm trọng về vận động và trí tuệ, Vua Philippe đã rất xúc động. Những hình ảnh đó là minh chứng rõ ràng nhất cho một thảm họa nhân đạo vẫn tiếp diễn, dù chiến tranh đã lùi xa nửa thế kỷ.”

Theo ông de Grand Ry, chất độc da cam là một trong những di chứng nặng nề và kéo dài nhất của cuộc chiến tranh Việt Nam. Dù đã hơn 50 năm trôi qua, hậu quả của loại hóa chất độc hại này vẫn hiện hữu trong cuộc sống của hàng triệu gia đình Việt Nam, thậm chí ảnh hưởng đến các thế hệ kế tiếp. Ông chia sẻ nỗi lo ngại rằng những hậu quả sẽ còn kéo dài thêm hai đến ba thập kỷ nữa.

Truyền tải sự đồng cảm từ người dân Bỉ, ông de Grand Ry cho biết người dân nước này luôn cảm phục trước nghị lực sống phi thường của các nạn nhân chất độc da cam tại Việt Nam. Dù không có được cuộc sống bình thường như bao người khác, họ vẫn kiên cường vươn lên. Chính điều đó đã khơi gợi sự đồng cảm mạnh mẽ và thôi thúc cộng đồng Bỉ hành động.

Hiện nay, tại Bỉ đang có nhiều sáng kiến nhân đạo nhằm hỗ trợ các nạn nhân chất độc da cam tại Việt Nam.

Tiêu biểu trong số đó là hoạt động gây quỹ thường niên do bà Chris Geyskens, Chủ tịch chi nhánh Bỉ của Hội nạn nhân chất độc da cam Hội An khởi xướng thông qua các giải golf từ thiện. Toàn bộ số tiền quyên góp được đều được chuyển về Việt Nam để hỗ trợ các nạn nhân.

Bên cạnh đó, một tổ chức khác cũng đang tích cực triển khai các chương trình hỗ trợ dài hạn, đồng thời huy động nguồn lực từ các cá nhân và tổ chức thiện nguyện trong và ngoài nước.

Ở góc độ ngoại giao nhân dân, ông de Grand Ry cho biết các phóng sự truyền hình về nạn nhân chất độc da cam đã tạo hiệu ứng lan tỏa mạnh mẽ trong dư luận Bỉ.

Nhiều người dân đã chủ động liên hệ với ông để bày tỏ sự bất bình trước hậu quả của chiến tranh hóa học, đồng thời đề xuất các hành động cụ thể nhằm thúc đẩy trách nhiệm quốc tế, đặc biệt từ phía Chính phủ Bỉ và các quốc gia liên quan, trong đó có Mỹ.

Ông nhấn mạnh: “Đó không chỉ là cảm xúc cá nhân. Tôi tin rằng đây cũng là quan điểm chung của đông đảo người dân Bỉ: Chúng ta phải chấm dứt mọi hành động sử dụng hóa chất độc hại trong xung đột. Hòa bình, không gì khác, là lựa chọn duy nhất đúng đắn.”

Cựu Lãnh sự danh dự cũng cho biết hiện nay các cuộc thảo luận ở cấp cao đang được tiến hành tại Hạ viện Bỉ và Hạ viện Pháp, với mục tiêu thông qua một nghị quyết lên án việc sử dụng chất độc hóa học trong chiến tranh, đồng thời kêu gọi cộng đồng quốc tế tăng cường hỗ trợ Việt Nam khắc phục hậu quả của chất độc da cam/dioxin.

Ông bày tỏ tin tưởng rằng Hạ viện Bỉ sẽ chính thức thông qua nghị quyết này trong vòng hai đến ba tháng tới bởi lẽ như ông nhấn mạnh: “Các chính trị gia, sau khi tận mắt chứng kiến những hình ảnh đầy ám ảnh, đều đồng tình rằng cần có hành động khẩn trương.”

Nếu được thông qua, đây sẽ là nghị quyết thứ hai của Quốc hội Bỉ liên quan đến vấn đề chất độc da cam tại Việt Nam.

Kết thúc cuộc trò chuyện, ông de Grand Ry một lần nữa khẳng định cam kết bền bỉ của cá nhân ông, cũng như của nhiều tổ chức và cá nhân tại Bỉ, trong hành trình đồng hành cùng Việt Nam vượt qua những hệ lụy nặng nề do chiến tranh để lại.

Ông nhấn mạnh nước Bỉ mong muốn sát cánh cùng Việt Nam để không một dân tộc nào trên thế giới còn phải gánh chịu nỗi đau từ các loại hóa chất độc hại.

Ông de Grand Ry nêu rõ: "Đó không chỉ là sự đồng cảm, mà còn là trách nhiệm của chúng tôi, những con người yêu chuộng hòa bình và công lý”./.

Hành trình tìm lại nụ cười cho em bé mang di chứng chất độc da cam Chiến tranh đã qua đi gần 50 năm, nhưng di chứng từ cuộc chiến vẫn âm ỉ trong nhiều gia đình Việt, khi những đứa trẻ sinh ra mang di chứng chất độc da cam và còn tiếp tục kéo dài qua nhiều thế hệ.