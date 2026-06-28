Sức sống mới ở điểm dân cư liền kề chốt dân quân biên giới

Sau 2 tháng bàn giao đưa vào sử dụng, điểm dân cư liền kề chốt dân quân biên giới tại Bon Bu Dăr (xã Quảng Trực, tỉnh Lâm Đồng) đang dần hình thành diện mạo khu dân cư ổn định nơi vùng biên.

Những ngôi nhà mới không chỉ giúp người dân an cư, từng bước vươn lên phát triển kinh tế mà còn góp phần củng cố thế trận quốc phòng toàn dân, giữ vững an ninh khu vực biên giới.

Người dân phấn khởi

Trước cổng căn nhà mới của gia đình anh Hoàng Văn Thường (dân tộc Tày), hai chậu hoa giấy đỏ rực khoe sắc, giàn bầu bí bén đất đã vươn những ngọn xanh mướt. Chỉ vài tháng trước, gia đình anh vẫn sống trong căn nhà gỗ xuống cấp, tại bon cũ (bon Bu Nung).

Giờ đây trong ngôi nhà xây kiên cố, anh Thường phấn khởi chia sẻ: “Được Quân khu 7 và chính quyền địa phương hỗ trợ xây dựng nhà mới, gia đình không còn nỗi lo mưa dột, gió lùa như trước. Có nhà ở ổn định, gia đình chỉ tập trung làm ăn, phát triển kinh tế. Chúng tôi rất biết ơn sự quan tâm, giúp đỡ của Đảng, Nhà nước, Quân khu 7 và chính quyền địa phương.”

Tại đây, hàng chục hộ dân khác trong khu dân cư mới cùng chung niềm vui an cư. Sau nhiều năm sống trong điều kiện thiếu đất ở, nhiều thế hệ phải sinh hoạt chung dưới một mái nhà, nay người dân đã có không gian sống riêng và từng bước vun đắp cuộc sống mới.

Người dân dựng hàng rào, chỉnh trang khuôn viên nhà ở để ổn định cuộc sống tại nơi ở mới trong điểm dân cư liền kề chốt dân quân biên giới bon Bu Dăr, xã Quảng Trực (tỉnh Lâm Đồng). (Ảnh: Nguyễn Huy Thành/TTXVN)

Ông Điểu Trí (trưởng bon Bu Nung) cho hay, người dân trong bon rất phấn khởi khi được về sinh sống trong những ngôi nhà mới. Đây là sự quan tâm lớn của Đảng, Nhà nước và Quân khu 7 đối với đồng bào. Có nơi ở ổn định, người dân yên tâm lao động sản xuất, phát triển kinh tế, từng bước nâng cao đời sống.

Ông Trí mong muốn thời gian tới, các cấp, ngành tiếp tục quan tâm đầu tư cơ sở hạ tầng, bảo đảm an ninh trật tự và tạo điều kiện thuận lợi cho các hoạt động sinh hoạt hằng ngày của người dân tại khu dân cư mới, góp phần xây dựng bon làng ngày càng ổn định và phát triển bền vững.

Điểm dân cư liền kề chốt dân quân biên giới Bon Bu Dăr được khánh thành vào cuối tháng 4/2026 với tổng kinh phí đầu tư hơn 12,5 tỷ đồng. Dự án gồm 60 căn nhà, mỗi căn diện tích gần 47m2 với 1 phòng khách, 2 phòng ngủ, 1 bếp, 1 nhà vệ sinh và hệ thống điện, nước, nội thất cơ bản đáp ứng nhu cầu ăn ở, sinh hoạt cho một gia đình.

Không chỉ hỗ trợ nhà ở, Quân khu 7 còn trao tặng mỗi hộ dân nhiều vật dụng thiết yếu và một con bò giống để phát triển sinh kế; đồng thời, xây dựng một sân bóng đá mini tạo không gian sinh hoạt văn hóa, thể thao, tăng cường gắn kết cộng đồng tại khu dân cư.

Hỗ trợ đồng bào phát triển sản xuất

Để tạo điều kiện cho người dân ổn định cuộc sống, ngoài nguồn kinh phí xây dựng nhà ở từ Quân khu 7 và ngân sách tỉnh, các hộ nghèo, cận nghèo còn được hưởng các chính sách hỗ trợ về nhà ở theo quy định của Nhà nước.

Chính quyền địa phương cũng huy động các nguồn lực, hỗ trợ ngày công lao động, triển khai các hạng mục hạ tầng và tạo điều kiện thuận lợi để người dân sớm ổn định cuộc sống tại nơi ở mới.

Người dân tại điểm dân cư liền kề chốt dân quân biên giới Bon Bu Dăr, xã Quảng Trực (tỉnh Lâm Đồng) sử dụng nguồn nước sạch được đầu tư đồng bộ, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống. (Ảnh: Nguyễn Huy Thành/TTXVN)

Theo ông Đoàn Minh Thuận, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Quảng Trực, sau khi 60 căn nhà được hoàn thành và bàn giao đưa vào sử dụng, người dân rất vui mừng, phấn khởi có nơi ở khang trang, rộng rãi, sạch sẽ, bảo đảm các điều kiện về vệ sinh môi trường và không gian sống.

Bên cạnh việc hỗ trợ nhà ở, địa phương đặc biệt quan tâm đến phát triển kinh tế-xã hội cho các hộ dân tại điểm dân cư liền kề chốt dân quân biên giới của xã.

Theo đó, Đảng ủy, chính quyền xã thường xuyên chỉ đạo các phòng, ban chuyên môn, đặc biệt là Phòng Kinh tế và Trung tâm dịch vụ tổng hợp tăng cường hướng dẫn, hỗ trợ người dân phát triển sản xuất, các loại cây trồng chủ lực của địa phương như: mắc ca, cà phê, lúa nước nhằm tạo nguồn thu nhập ổn định cho các hộ dân. Địa phương đặt mục tiêu đến năm 2030, người dân bon Bu Nung nói riêng và người dân trên địa bàn xã Quảng Trực nói chung sẽ có đời sống ngày càng được cải thiện, đạt các mục tiêu phát triển theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã đã đề ra.

Quảng Trực là xã biên giới cách trung tâm hành chính của tỉnh Lâm Đồng khoảng 250km về hướng Tây. Đây là xã có diện tích rộng (gần 56.000ha) và đường biên giới dài hơn 41km với tỉnh Mondulkiri (Vương quốc Campuchia). Toàn xã hiện có gần 3.200 hộ với hơn 11.300 nhân khẩu, trong đó dân tộc thiểu số hơn 5.100 nhân khẩu (chiếm hơn 45%).

Sự đổi thay nơi vùng biên không chỉ góp phần nâng cao đời sống người dân mà còn là minh chứng cho hiệu quả của chủ trương kết hợp phát triển kinh tế-xã hội với củng cố quốc phòng-an ninh, xây dựng thế trận lòng dân vững chắc nơi phên dậu Tổ quốc./.

Tây Ninh dự kiến bố trí ổn định 445 hộ dân cư tại các xã biên giới Tổng kinh phí bố trí ổn định dân cư tại các xã biên giới là gần 40,7 tỷ đồng, trong đó 33,4 tỷ đồng xây dựng nhà ở, hơn 6,4 tỷ đồng hỗ trợ lương thực, gần 700 triệu đồng hỗ trợ nước sinh hoạt.