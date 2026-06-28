Ngày gia đình Việt Nam 28/6: Cùng đọc sách, nhân lên yêu thương

Trong guồng quay của cuộc sống hiện đại, khi các thiết bị điện tử ngày càng chiếm nhiều thời gian của mỗi người, việc các thành viên trong gia đình cùng ngồi đọc sách đang trở thành nét đẹp cần được gìn giữ và lan tỏa.

Tại Bắc Ninh, hoạt động này đang phát triển thành phong trào mạnh mẽ, phần đưa sách trở thành cầu nối gắn kết các thế hệ, vun đắp tình cảm gia đình và bồi dưỡng nhân cách mỗi người.

Gắn kết tình cảm gia đình qua những trang sách

Đã nhiều năm nay, gia đình chị Trịnh Thị Ngọc Thúy, giáo viên môn Ngữ văn Trường Trung học cơ sở Đại Phúc, phường Võ Cường, tỉnh Bắc Ninh duy trì thói quen đọc sách mỗi tối. Chị Thúy chia sẻ: Ngay từ nhỏ, niềm đam mê đọc sách đã ăn sâu, bám rễ và cùng lớn lên với chị theo năm tháng. Chị mong ước có tủ sách gia đình để mọi người cùng nhau đọc sách, gắn kết yêu thương. Và mơ ước đó đã trở thành hiện thực từ khi lập gia đình. Trong tổ ấm bé nhỏ, hai vợ chồng chị dành không gian trang trọng để đặt tủ sách gia đình.

Chị Thúy cho biết: Với lối thiết kế mở, sinh động, cùng những góc nhỏ tràn ngập ánh sáng, tủ sách của gia đình chị không chỉ là nơi lưu giữ tri thức mà còn là nơi sinh hoạt chung của gia đình. Mỗi người một sở thích, chị sắp xếp từng ngăn ngay ngắn, trong đó có sách kinh doanh, tài chính, văn học, sách thiếu nhi từ chủ đề truyện cổ tích đến sách khoa học, lịch sử…

Sau những ngày làm việc mệt mỏi, chỉ cần nghĩ tối về lại cùng gia đình quây quần bên mâm cơm và cùng nhau đọc sách, chia sẻ những câu chuyện vui, buồn trong cuộc sống, đôi khi chỉ là câu chuyện ngây ngô của con trẻ trong lớp học cũng đủ để gia đình nhỏ của chị háo hức, mong chờ.

Cháu Nguyễn Ngọc Khánh Chi, con gái chị Thúy cho biết, năm nay cháu 12 tuổi, được lớn lên trong vòng tay yêu thương của bố mẹ, ông bà, lớn lên cùng niềm đam mê đọc sách, đến nay, đọc sách đã trở thành thói quen không thể thiếu với gia đình cháu. Cuối tuần về quê thăm ông bà, chị em cháu lại chọn những cuốn sách yêu thích về tặng và đọc cho ông bà nghe. Đáp lại những yêu thương đó, cháu được ông bà kể chuyện cổ tích, những câu chuyện truyền thống quê hương. Cả ba thế hệ cùng quây quần bên hiên nhà, đọc chung một cuốn sách là hạnh phúc bình dị, ký ức tươi đẹp theo cháu đến bây giờ.

Là gia đình giành giải Nhất cuộc thi “Gia đình đọc sách, gắn kết yêu thương” tỉnh Bắc Ninh năm 2026, gia đình chị Trịnh Thị Ngọc Thúy mong muốn lan tỏa thông điệp gắn kết gia đình qua những trang sách đến với mọi người; đồng thời chia sẻ quan niệm sống, các gia đình dù có nhiều thế hệ, cách nhau về tuổi tác, địa lý và lối sống thì việc đọc sách cùng nhau không chỉ là phương tiện giáo dục mà còn là sợi dây gắn kết yêu thương bền chặt. Việc xây dựng văn hóa đọc không cần bắt đầu từ điều lớn lao mà có thể được hình thành từ những thói quen thường ngày.

Gia đình cháu Nguyễn Việt Vương, Trường Trung học cơ sở Quảng Phú, xã Lâm Thao duy trì thói quen đọc sách, qua đó gắn kết, xây dựng tình cảm gia đình. (Ảnh: Thanh Thương/TTXVN)

Với cháu Nguyễn Việt Vương, học sinh lớp 9, Trường Trung học cơ sở Quảng Phú, xã Lâm Thao, tỉnh Bắc Ninh, sách là món quà quý giá nhất. Em háo hức nhất là những cuốn sách mà bố mua về sau mỗi chuyến công tác. Khi em còn rất nhỏ thì đó là những cuốn truyện cổ tích, rồi dần dần khi em lớn lên là sách khoa học, khám phá thế giới, sách tiếng Anh, định hướng nghề nghiệp…

Sau bữa tối hằng ngày và những ngày cuối tuần, gia đình em thường dành cho nhau khoảng thời gian nhất định để cả nhà cùng vào phòng sách, tự đọc sách hay có những cuốn sách hay, thông tin bổ ích, mẹ sẽ là người đọc sách, chia sẻ cho cả gia đình. Sau đó cả nhà cùng bình luận, đóng góp ý kiến. Cũng có khi bố là người kể cho em về sự kiên trì trong công việc, mẹ sẻ chia những câu chuyện về lòng nhân ái còn em gái của em chia sẻ về những nhân vật trong chuyện cổ tích bằng giọng nói trong trẻo, ngây thơ.

Em cũng mong muốn các bạn khác cũng được sống trong tình yêu gia đình. Trong đó, thói quen đọc sách cùng nhau chính là mọi người cùng gác lại những bận rộn bên ngoài, đặt điện thoại xuống và ngồi gần nhau, lắng nghe nhau nhiều hơn, Nguyễn Việt Vương bày tỏ.

Phát triển phong trào gia đình đọc sách, xây dựng xã hội học tập

Những năm gần đây, cùng với việc xây dựng xã hội học tập, tỉnh Bắc Ninh đặc biệt quan tâm phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng. Nhiều chương trình hưởng ứng Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam, các cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc, "Vẽ tranh theo sách," "Gia đình đọc sách-Gắn kết yêu thương"... được tổ chức rộng khắp, thu hút đông đảo cán bộ, giáo viên, học sinh và các gia đình tham gia. Qua đó, từng bước hình thành thói quen đọc sách, lan tỏa tình yêu tri thức trong mỗi gia đình.

Theo ông Khổng Đức Thanh, Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Du lịch tỉnh Bắc Ninh, nhiều gia đình đã duy trì góc đọc sách ngay tại nhà, khuyến khích con em dành thời gian đọc sách mỗi ngày. Không ít phụ huynh lựa chọn đọc sách cùng con trước giờ đi ngủ, hướng dẫn con ghi chép những điều bổ ích sau mỗi cuốn sách. Những việc làm nhỏ nhưng bền bỉ ấy đang góp phần nuôi dưỡng tình yêu sách và xây dựng môi trường giáo dục đầu tiên ngay trong chính mỗi mái ấm.

Nhiều gia đình ở tỉnh Bắc Ninh duy trì thói quen đọc sách. (Ảnh: Thanh Thương/TTXVN)

Để lan tỏa văn hóa đọc, ngành Văn hóa tỉnh Bắc Ninh đã phối hợp với các đơn vị, trường học, thư viện tổ chức nhiều hoạt động trải nghiệm, trưng bày sách, giao lưu tác giả, giới thiệu sách hay và phát động các cuộc thi về đọc sách. Đặc biệt, cuộc thi "Gia đình đọc sách-Gắn kết yêu thương" khuyến khích các gia đình nhiều thế hệ cùng tham gia, chia sẻ những câu chuyện đẹp về việc đọc sách và xây dựng nếp sống văn hóa trong gia đình.

Trong đó, nhiều gia đình rất chú tâm vào việc xây dựng tủ sách gia đình với nhiều thể loại sách phong phú, sắp xếp sách khoa học, không gian đọc sách gần gũi, ấm cúng, hơn thế là gắn kết, tạo nên “sức mạnh mềm” cho mỗi gia đình và cộng đồng. Điều này đã cho thấy gia đình là môi trường tốt để “gieo trồng” niềm đam mê, thói quen đọc sách, đặc biệt là các gia đình trẻ yêu thích, lan tỏa văn hóa đọc cho con trẻ ngay từ thời ấu thơ, đã và đang góp phần hình thành thế hệ tương lai vững vàng tri thức, giàu lòng nhân ái và khát vọng cống hiến cho đất nước.

Trong thời đại chuyển đổi số, sách giấy hay sách điện tử đều mang trong mình giá trị của tri thức. Điều quan trọng không phải đọc bằng hình thức nào mà là duy trì thói quen đọc và biến việc đọc thành nếp sống của gia đình.

Khi cha mẹ làm gương, ông bà đồng hành và con trẻ được nuôi dưỡng trong môi trường yêu sách, những giá trị tốt đẹp về đạo đức, nhân cách và truyền thống sẽ được tiếp nối, ông Khổng Đức Thanh nhấn mạnh./.

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