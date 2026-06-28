Quảng Trị: Biểu dương nam sinh dũng cảm cứu người bị đuối nước trên biển

Chiều 28/6, Ủy ban Nhân dân xã Cửa Tùng, tỉnh Quảng Trị cho biết, địa phương đã phối hợp với Đoàn Thanh niên tổ chức trao Giấy khen đột xuất nam sinh vì có hành động dũng cảm cứu người bị đuối nước trên biển. Lễ trao thưởng được tổ chức tại Lễ ra quân Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè năm 2026.

Em Lê Đức Trung (17 tuổi), trú tại thôn Liêm Công Tây, xã Cửa Tùng, hiện là học sinh lớp 12, Trường Trung học phổ thông Cửa Tùng. Việc khen thưởng nhằm biểu dương tinh thần dũng cảm, sẵn sàng cứu người trong tình huống nguy hiểm.

Ngày 24/6, Trường Trung học phổ thông Cửa Tùng đã tổ chức tuyên dương, khen thưởng em Trung. Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Trị đã có tờ trình gửi Ủy ban Nhân dân tỉnh và Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh đề nghị xem xét, trình cấp có thẩm quyền tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ đối với em Lê Đức Trung vì hành động dũng cảm cứu người.

Trước đó, khoảng 14 giờ ngày 21/6, trong lúc cùng gia đình dùng bữa tại một nhà hàng ở bãi biển Đá Nhảy, xã Bắc Trạch, em Lê Đức Trung nghe tiếng kêu cứu của chị Phạm Thị Thương (trú tại phường Nam Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh) khi hai con nhỏ của chị bị sóng lớn cuốn trôi. Không chút do dự, Trung cùng người thân lao xuống biển ứng cứu.

Người thân của Trung đã tiếp cận và đưa cháu bé trai vào bờ an toàn. Riêng bé gái N.K.A bị dòng nước xoáy cuốn ra xa.

Trong tình huống nguy hiểm, Trung tiếp tục bơi ra tiếp cận và đưa bé gái vào bờ an toàn.

Hành động dũng cảm của em Lê Đức Trung sau đó được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội, nhận được nhiều lời khen ngợi, sự cảm phục của cộng đồng và được các cấp, ngành ghi nhận, biểu dương./.

Trao tặng Huy hiệu “Tuổi trẻ dũng cảm” cho học sinh cứu người đuối nước Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh ủy quyền cho Tỉnh Đoàn Hà Tĩnh trao Huy hiệu “Tuổi trẻ dũng cảm” cho em Chu Văn Tuấn Vũ, học sinh lớp 9, đã dũng cảm cứu hai em nhỏ bị đuối nước ở biển.