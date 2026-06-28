Những “trái ngọt” được kết tinh từ Chương trình Tuần lễ vàng

Ngày 28/6, Bệnh viện Nam học và Hiếm muộn Hà Nội tổ chức Lễ kỷ niệm 14 năm thành lập khoa Hỗ trợ sinh sản và tổng kết Chương trình Tuần lễ vàng.

Sau 12 năm triển khai, Chương trình Tuần lễ vàng-Ươm mầm hạnh phúc đã trở thành điểm tựa của hàng chục nghìn gia đình trên hành trình chăm sóc sức khỏe sinh sản và tìm kiếm con yêu. Vào đúng dịp "Ngày Gia đình Việt Nam" năm nay, hàng trăm gia đình đã trở lại nơi từng khởi đầu hành trình làm cha mẹ, mang theo những em bé được sinh ra từ chính những cơ hội mà chương trình đã trao đi.

Trong không khí của Ngày Gia đình Việt Nam 2026, tiếng cười trong trẻo của trẻ thơ vang lên khắp hội trường, hòa cùng niềm hạnh phúc của hàng trăm gia đình. Nhiều em bé hiện diện hôm nay chính là những “trái ngọt” được kết tinh từ hy vọng, nghị lực và sự đồng hành mà Chương trình Tuần lễ vàng-Ươm mầm hạnh phúc đã trao gửi, tiếp tục viết nên những câu chuyện kỳ diệu về tình yêu, niềm tin và hạnh phúc gia đình.

Trong suốt hơn một thập kỷ triển khai, Chương trình đã hỗ trợ hàng chục nghìn gia đình tiếp cận các dịch vụ thăm khám, tư vấn và điều trị sức khỏe sinh sản, góp phần mang đến cơ hội làm cha mẹ cho nhiều gia đình hiếm muộn mong con. Được triển khai năm 2019, chương trình hỗ trợ miễn phí 100% chi phí thụ tinh trong ống nghiệm (IVF) dành cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn đã trao cơ hội cho 79 gia đình, đến nay đã chào đón 88 em bé khỏe mạnh ra đời, số còn lại đang mang thai hoặc trong quá trình thực hiện hỗ trợ sinh sản.

Nhiều em bé hiện diện hôm nay chính là những “trái ngọt” từ Chương trình. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Bác sỹ Lê Thị Thu Hiền - Giám đốc chuyên môn Bệnh viện Nam học và Hiếm muộn Hà Nội chia sẻ: “Chúng tôi mong rằng nhiều người trẻ sẽ quan tâm đến sức khỏe sinh sản trước khi lập gia đình, thay vì chỉ tìm đến cơ sở y tế khi gặp khó khăn trong hành trình sinh con. Khi nhận thức được nâng cao và các nguy cơ được phát hiện sớm, nhiều gia đình sẽ có thêm cơ hội thực hiện mong muốn làm cha mẹ trong tương lai.”

Trong bối cảnh độ tuổi kết hôn ngày càng muộn, cùng với sự gia tăng của nhiều yếu tố nguy cơ từ lối sống, môi trường và áp lực cuộc sống hiện đại, việc chủ động thăm khám, tầm soát sức khỏe sinh sản từ sớm ngày càng trở nên cần thiết.

Năm nay, chương trình tiếp nhận hàng trăm hồ sơ đăng ký xét duyệt hỗ trợ điều trị từ các gia đình hiếm muộn đến từ nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước. Những con số ấy không chỉ cho thấy sức lan tỏa ngày càng sâu rộng của chương trình, mà còn phản ánh nhu cầu rất lớn của cộng đồng trong việc tiếp cận thông tin, thăm khám kịp thời và nhận được sự hỗ trợ thiết thực trên hành trình chăm sóc sức khỏe sinh sản, hiện thực hóa ước mơ làm cha mẹ.

Đặc biệt, Chương trình Tuần lễ vàng 2026 (từ ngày 15/6 đến 28/6), tiếp tục tiếp nhận hồ sơ đăng ký xét duyệt để trao tặng: 10 gói hỗ trợ 100% chi phí IVF, 10 gói vi phẫu tìm tinh trùng MicroTESE, 20 gói xét nghiệm sàng lọc phôi mang gene bệnh lý di truyền. Đây là những hỗ trợ có ý nghĩa đặc biệt dành cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn hoặc gặp nhiều thách thức trong điều trị, giúp họ có thêm cơ hội tiếp cận các kỹ thuật hỗ trợ sinh sản hiện đại.

Không ít gia đình từng đứng trước nguy cơ phải dừng điều trị vì áp lực kinh tế. Với nhiều cặp vợ chồng, hành trình tìm kiếm con yêu không chỉ là cuộc chiến về thể chất và tinh thần mà còn là bài toán tài chính kéo dài trong nhiều năm. Chính vì vậy, những chương trình hỗ trợ cộng đồng như Tuần Lễ Vàng không chỉ mang ý nghĩa chuyên môn mà còn mở ra thêm cơ hội để các gia đình tiếp tục nuôi dưỡng hy vọng làm cha mẹ.

Một trong những gia đình trở lại chương trình năm nay là chị B Nướch Thị Tron (dân tộc Cơ Tu ở Quảng Nam) và anh Phan Đình Thắng. Sau hơn 13 năm mong con, nhiều lần điều trị dang dở vì hoàn cảnh kinh tế khó khăn, gia đình từng nghĩ rằng giấc mơ làm cha mẹ sẽ mãi là điều xa vời.

Chị B Nướch Thị Tron (dân tộc Cơ Tu ở Quảng Nam) và anh Phan Đình Thắng chia sẻ tại buổi lễ. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Năm 2024, anh chị được nhận hỗ trợ 100% chi phí IVF thông qua chương trình Tuần lễ vàng. Hai lần chuyển phôi liên tiếp không thành công khiến hành trình tiếp tục trở nên gian nan hơn bao giờ hết. Nhưng anh chị vẫn quyết định bước tiếp. Sau những lần thất bại tưởng chừng khiến hành trình phải dừng lại, lần chuyển phôi tiếp theo đã mang đến kết quả mà gia đình chờ đợi suốt hơn một thập kỷ. Ngày bé Phan Ngọc Hà cất tiếng khóc chào đời cũng là ngày khép lại hành trình hơn 13 năm chờ đợi của gia đình.

Theo Bộ Y tế, mức sinh trên toàn quốc đang giảm thấp dưới mức sinh thay thế, từ 2,11 con/phụ nữ (2021) xuống 1,91 con/phụ nữ (2024) và ở mức 1,93 con/phụ nữ (2025), ước khó đạt mục tiêu duy trì mức sinh thay thế trên toàn quốc vào năm 2030.

Dự báo, nếu mức sinh tiếp tục giảm thấp, đến năm 2036 Việt Nam sẽ kết thúc thời kỳ dân số vàng, năm 2044 lực lượng trong độ tuổi lao động bắt đầu suy giảm, năm 2051 dân số sẽ bắt đầu tăng trưởng âm và đến cuối thời kỳ dự báo (2069 - 2074) mức giảm bình quân tương đương 461.000 người/năm.

Bộ Y tế ước tính tỷ lệ vô sinh hiếm muộn với tỷ lệ 7,7% ở các cặp vợ chồng trẻ trong độ tuổi sinh sản (15-49 tuổi), tương đương với khoảng 1 triệu cặp vợ chồng đang chịu hậu quả của vô sinh hiếm muộn và cần phải được can thiệp.

Với sự phát triển của y học hiện đại, đặc biệt là việc các bệnh viện ứng dụng kỹ thuật mới tiên tiến, đã mang lại cơ hội làm cha mẹ cho nhiều cặp vợ chồng. Đây cũng là một trong những thành quả cho thấy các bệnh viện đang ứng dụng khoa học công nghệ hiện đại trong điều trị, hưởng ứng Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị về “Đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia” đóng vai trò hết sức quan trọng đối với mọi lĩnh vực, trong đó có ngành Y tế./.

Cảnh báo ngày càng nhiều cặp vợ chồng trẻ phải điều trị vô sinh hiếm muộn Với chị Phương, hành trình làm mẹ sau nhiều năm chờ đợi khiến chị càng trân trọng từng khoảnh khắc bình dị. Từ lần đầu được nghe tiếng tim thai, cảm nhận con đạp, đến lúc ôm con vào lòng sau sinh...