Chủ tịch Vietnam Airlines: Mở rộng đội tàu bay hùng mạnh, xuyên lục địa

Cùng với việc xây dựng các kịch bản điều hành linh hoạt, tối ưu hóa mạng bay phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2026 trước áp lực từ biến động giá nhiên liệu, tỷ giá, Tổng công ty Hàng không Việt Nam sẽ mở rộng quy mô đội tàu bay, đẩy mạnh ứng dụng trong chuyển đổi số và công nghệ, đổi mới sáng tạo.

Biến động tỷ giá, nhiên liệu gây áp lực kinh doanh

Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Vietnam Airlines vào sáng 28/6, ông Trần Văn Hữu, Kế toán trưởng Vietnam Airlines thừa nhận với vận tải hàng không, giá nhiên liệu luôn là yếu tố đầu vào quan trọng, thường chiếm khoảng 30% chi phí ảnh hưởng đến sản xuất kinh doanh.

Theo ông Hữu, cuối năm 2025 và đầu năm 2026, Vietnam Airlines đã xây dựng kịch bản giá nhiên liệu là 85 USD/thùng dựa trên nhiều dự báo của tổ chức kinh tế thế giới và chưa có dấu hiệu liên quan đến xung đột Trung Đông.

“Trong quý 1/2026, hoạt động sản xuất kinh doanh của VNA bám sát theo kịch bản dự báo về giá nhiên liệu và đạt được lợi nhuận xấp xỉ 4.000 tỷ đồng, thể hiện quá trình tái cấu trúc sau COVID-19. Nếu không có diễn biến xung đột Trung Đông, kết quả này sẽ tạo tiền đề cho năm tài chính khá tốt,” ông Hữu khẳng định.

Tuy nhiên, vào tháng Ba, xung đột Trung Đông xảy ra đã đẩy giá nhiên liệu tăng phi mã. Quý 2/2026, giá nhiên liệu là 195 USD/thùng và tháng Tư lên tới 200 USD/thùng, tháng Năm khoảng 151 USD/thùng. Như vậy, trung bình giá nhiên liệu quý 2 là 182 USD/thùng, nếu so với giá dự báo và tổng chi phí tăng thêm tăng 100 USD/thùng.

Với cấu trúc của Vietnam Airlines, ông Hữu cho hay, giá nhiên liệu tăng 1 USD sẽ kéo theo chi phí tăng 300 tỷ đồng cho cả năm. Quý 2, chi phí nhiên liệu tăng trên 7.000 tỷ đồng, ảnh hưởng khá lớn đến sản xuất kinh doanh.

Ông Trần Văn Hữu, Kế toán trưởng Vietnam Airlines giải đáp về biến động giá nhiên liệu, tỷ giá gây áp lực đến hoạt động sản xuất kinh doanh. (Ảnh: Việt Hùng/Vietnam+)

Ngay lập tức, Hãng đã có giải pháp thích ứng bằng cách triển khai các biện pháp tiết giảm chi phí, tận dụng tăng doanh thu nhờ vào việc đứt gãy khách qua khu vực Trung Đông. Vietnam Airlines đã tiếp tục tái cơ cấu mạng đường bay, tăng cường sử dụng tàu bay cỡ lớn đi châu Âu để tiết kiệm nhiên liệu, cùng với đó Nhà nước cũng có các cơ chế, chính sách về giảm thuế, phí.

“Quý 2 dự kiến Vietnam Airlines không lỗ nhiều, xấp xỉ chỉ 2.000 tỷ đồng. Tính chung 6 tháng đầu năm nay, Vietnam Airlines đạt lợi nhuận xấp xỉ 2.000 tỷ đồng. Dự báo cuối năm, với mức giá nhiên liệu 120 USD/thùng, tổng hiệu quả sản xuất kinh doanh vẫn tiếp tục có lãi nhưng khiêm tốn hơn nhiều so với năm 2025,” Kế toán trưởng Vietnam Airlines nói thêm.

Vietnam Airlines đặt mục tiêu có lãi dù đối mặt chi phí nhiên liệu tăng cao Vietnam Airlines đã chủ động xây dựng các kịch bản điều hành linh hoạt, tối ưu hóa mạng bay phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2026.

Về biến động tỷ giá, ông Hữu thừa nhận, đồng VND là ngoại tệ yếu, các hãng như Vietnam Airlines có hoạt động sâu rộng nên tỷ giá biến động sẽ ảnh hưởng lớn. Với cấu trúc chi phí trên 60% liên quan đến ngoại tệ là động cơ, vật tư, đội tàu bay… thanh toán bằng ngoại tệ thì biến động tỷ giá chi phí sẽ tăng tương ứng.

Tuy nhiên, Vietnam Airlines có mạng đường bay đến 21 quốc gia trên thế giới nên có nguồn thu ngoại tệ, điều này giúp giảm ảnh hưởng chênh lệch tỷ giá, nhưng tổng cân đối chi/thu khác nhau dẫn đến tỷ giá vẫn ảnh hưởng. Đơn cử, nếu chênh lệch 1% tỷ giá dẫn đến chênh lệch 300 tỷ đồng thu/chi.

“Năm 2026 diễn biến tỷ giá tiếp tục tăng nhẹ, nhưng dưới sự chỉ đạo của Ngân hàng Nhà nước, điều hành của tổng công ty, ảnh hưởng chênh lệch tỷ giá thu/chi năm 2026 của Vietnam Airlines sẽ dao động khoảng 800 tỷ đồng, tương đương với năm 2025,” ông Hữu dự báo.

Tăng tốc mở rộng quy mô đội tàu bay

Nhìn nhận trong khủng hoảng cũng có cơ hội, ông Lê Hồng Hà, Tổng giám đốc Vietnam Airlines cho biết Hãng đã kịp thời đưa ra các cơ hội tận thu và tăng thu tối đa như hệ thống mạng đường bay châu Âu do khủng hoảng Trung Đông nên khách qua các điểm này khó khăn. Vietnam Airlines sử dụng tàu bay lớn hơn, mở thêm đường bay, hệ số sử dụng ghế đường bay châu Âu đạt mức 91%, là mức rất cao.

“Tổng công ty đã chủ động triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm giảm thiểu tác động bất lợi, bao gồm rà soát và tối ưu mạng đường bay; cắt giảm, giãn và hoãn các khoản chi phí chưa cấp thiết; tận dụng cơ hội gia tăng doanh thu từ nhu cầu vận chuyển phát sinh khi một số hãng hàng không Trung Đông tạm dừng khai thác; tăng cường quản trị doanh thu để bù đắp một phần chi phí nhiên liệu; đồng thời tích cực kiến nghị các cơ quan quản lý Nhà nước xem xét, ban hành các cơ chế, chính sách hỗ trợ phù hợp,” ông Hà thông tin thêm.

Nhấn mạnh chuyển đổi số và công nghệ, đổi mới sáng tạo là một trong 3 trụ cột của Vietnam Airlines và thực hiện theo Nghị quyết 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia, phía Vietnam Airlines cho hay ứng dụng công nghệ thông tin là yêu cầu bắt buộc, xây dựng dữ liệu dùng chung vào cuối năm nay để kết nối vào một nền tảng; khuyến khích các lĩnh vực khai thác bay, kỹ thuật sử dụng AI để nâng cao năng suất và hiệu quả; chủ động nắm được công nghệ lõi ứng dụng công nghệ thông tin; phát triển bền vững là mục tiêu chiến lược nhằm giảm phát thải, giúp hãng tiết giảm chi phí và nâng cao hoạt động…

Nằm trong chiến lược phát triển đội bay giai đoạn 2025-2035, tầm nhìn đến 2040, ông Đặng Ngọc Hòa, Chủ tịch Hội đồng quản trị Vietnam Airlines khẳng định kế hoạch đầu tư 50 máy bay thân hẹp (tiếp nhận tàu bay trong giai đoạn 2030-2032) là một trong những trụ cột quan trọng nhằm tăng cường năng lực khai thác, hiện đại hóa đội bay và mở rộng quy mô hoạt động của Tổng công ty; đồng thời triển khai phương án thuê 20 tàu bay thân hẹp để bổ sung nguồn lực.

Theo đó, đội tàu bay thân hẹp trong dự án sẽ tập trung khai thác các đường bay nội địa và quốc tế có dung lượng trung bình, với thời gian bay dưới 5 giờ, đáp ứng nhu cầu vận chuyển hành khách ngày càng cao trong khu vực.

Tàu bay thân rộng Airbus A350 được Vietnam Airlines sử dụng mở đường bay thẳng Việt Nam đến Hà Lan ngày 16/6 vừa qua. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Hãng cũng triển khai báo cáo cấp có thẩm quyền Dự án đầu tư tàu bay thân rộng (20-30 tàu bay) giai đoạn 2031-2035; đồng thời triển khai thuê 12 tàu bay thân rộng để bổ sung năng lực khai thác giai đoạn 2028-2030, để mở rộng mạng bay xuyên lục địa, đảm bảo đội bay hùng mạnh, rộng khắp trên thế giới. Các tàu bay chở hàng cũng được Vietnam Airlines tiếp nhận vào năm 2026-2027.

Ngoài các dự án nêu trên, Vietnam Airlines sẽ tiếp tục xem xét, triển khai các phương án thuê khô hoặc thuê ướt nhằm bổ sung nguồn lực đội tàu bay, phù hợp với nhu cầu khai thác trong từng giai đoạn.

Tại đại hội, Hội đồng quản trị và các cổ đông cũng nhất trí định hướng xây dựng “Chiến lược phát triển Vietnam Airlines giai đoạn 2026-2035, tầm nhìn đến 2045” theo mục tiêu tiếp tục củng cố vai trò của Vietnam Airlines với tư cách Hãng hàng không quốc gia, doanh nghiệp giữ vai trò dẫn dắt ngành hàng không Việt Nam, nâng cao năng lực cạnh tranh trong khu vực và đóng góp hiệu quả vào mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội của đất nước. Sau khi hoàn thiện, Chiến lược sẽ được trình cấp có thẩm quyền xem xét, phê duyệt theo quy định./.

Nghị quyết 57-NQ/TW của Bộ Chính trị khẳng định phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia là đột phá chiến lược, giữ vai trò quyết định trong nâng cao năng suất, chất lượng tăng trưởng và năng lực cạnh tranh của nền kinh tế. Trọng tâm là thúc đẩy ứng dụng mạnh mẽ các công nghệ nền tảng như trí tuệ nhân tạo, bán dẫn, công nghệ sinh học, dữ liệu lớn và chuyển đổi xanh vào mọi lĩnh vực sản xuất, đời sống; đặc biệt là chuyển đổi số, ứng dụng khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trong hệ thống chính trị và doanh nghiệp.

Ngân hàng Mỹ bảo lãnh hơn 2,9 tỷ USD cho Vietnam Airlines mua 50 tàu bay Vietnam Airlines là hãng hàng không đầu tiên và duy nhất tại Việt Nam được Ngân hàng Xuất nhập khẩu Hoa Kỳ cấp bảo lãnh tín dụng xuất khẩu cho các khoản vay mua tàu bay.

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