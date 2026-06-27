Quy định cấp giấy phép lái xe: Bỏ sát hạch lái xe mô phỏng từ ngày 1/7

Cục Cảnh sát giao thông cho biết theo Thông tư quy định về sát hạch, cấp giấy phép lái xe; cấp, sử dụng giấy phép lái xe quốc tế thay thế Thông tư số 12/2025/TT-BCA vừa được Bộ trưởng Bộ Công an ban hành, từ ngày 1/7/2026 sẽ bỏ bài thi mô phỏng trên máy tính.

Các thí sinh thi bằng lái ôtô chỉ cần hoàn thành 3 phần thi cốt lõi: lý thuyết, thực hành lái xe trong hình và thực hành trên đường.

Quy định này được thực hiện căn cứ vào quy định của Luật Trật tự an toàn giao thông đường bộ và Nghị định số 94/2026/NĐ-CP của Chính phủ quy định về hoạt động đào tạo và sát hạch lái xe, có hiệu lực thi hành ngày 1/7/2026 (bãi bỏ Nghị định số Nghị định số 160/2024/NĐ-CP).

Điều 24 Nghị định số 94 đã bỏ quy định trang bị thiết bị sát hạch mô phỏng các tình huống giao thông, trang bị phòng sát hạch mô phỏng của Trung tâm sát hạch lái xe.

Theo Cục Cảnh sát giao thông, quy định về sát hạch mới có nhiều nội dung chặt chẽ hơn, phù hợp với thực tiễn hoạt động giao thông vận tải, đảm bảo người được cấp giấy phép có đạo đức lái xe (không dám lái ẩu, coi thường pháp luật), có kỹ năng tốt khi điều khiển xe trên đường. Học viên phải thi tuần tự từ lý thuyết đến hai bài thi thực hành và tình huống với môtô; thi từ lý thuyết-sa hình-đường trường với ôtô, phải đỗ lần lượt các phần thi đó mới được thi phần tiếp theo.

Số câu hỏi lý thuyết trong bài sát hạch môtô hạng A, A1 tăng từ 25 câu lên 40 câu, thời gian làm bài từ 19 phút lên 27 phút, người thi đạt khi trả lời đúng 36/40 câu.

Số câu hỏi bài thi sát hạch ôtô hạng B tăng từ 30 câu lên 50 câu, thời gian làm bài từ 20 phút lên 33 phút, người thi đạt khi trả lời đúng 45/50 câu. Người thi không thể “học mẹo, thi mẹo.”

Nội dung sát hạch thực hành lái xe môtô bổ sung cách xử lý tình huống giả định trên đường như xử lý tình huống từ đường nhánh ra đường chính hoặc từ đường không ưu tiên ra đường ưu tiên; xử lý tình huống chuyển hướng quay đầu; xử lý tình huống vượt xe.

Đoạn đường sát hạch thực hành lái xe ôtô tối thiểu 5km, phải có mật độ tham gia giao thông vừa phải và bảo đảm có đầy đủ tình huống giao thông gồm ngã ba; ngã tư; đường nhánh ra đường chính hoặc đường không ưu tiên ra đường ưu tiên; vòng xuyến, đèn tín hiệu giao thông, lối dành cho người đi bộ sang đường. Người thi phải thực hiện 12 bài sát hạch./.

Cục trưởng Cảnh sát giao thông: Sát hạch lái xe sẽ chú trọng đạo đức và văn hóa Theo Cục trưởng Cục Cảnh sát giao thông Đỗ Thanh Bình, bên cạnh kỹ thuật, kỹ năng điều khiển phương tiện, việc giáo dục đạo đức, ý thức chấp hành pháp luật giao thông cần được đặc biệt coi trọng.

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