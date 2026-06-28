Hiện thực hóa mục tiêu xây dựng nền y tế hiện đại, lấy người dân làm trung tâm

Nghị quyết số 72-NQ/TW của Bộ Chính trị về một số giải pháp đột phá, tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân xác định cần chuyển mạnh từ tư duy "chữa bệnh" sang "chủ động phòng bệnh," lấy người dân làm trung tâm, hướng tới xây dựng hệ thống y tế hiện đại, công bằng, hiệu quả và bền vững.

Thời gian qua, nhiều địa phương, cơ sở y tế trên cả nước đã triển khai nhiều chương trình, mô hình mới, từng bước cụ thể hóa những định hướng lớn của Nghị quyết.

Cùng với nâng cao năng lực y tế dự phòng, Nghị quyết 72 cũng nhấn mạnh yêu cầu phát triển hệ thống khám, chữa bệnh hiện đại, nâng cao năng lực kỹ thuật chuyên sâu, thúc đẩy chuyển đổi số và cải thiện chất lượng dịch vụ y tế, qua đó giúp người dân được tiếp cận các dịch vụ chăm sóc sức khỏe thuận lợi, hiệu quả hơn.

Mở rộng mạng lưới chăm sóc sức khỏe, đẩy mạnh chuyển đổi số

Ngày 26/6, Bệnh viện Bạch Mai cơ sở Ninh Bình chính thức đi vào hoạt động, đánh dấu bước phát triển quan trọng trong chiến lược nâng cao năng lực y tế tuyến cuối, giảm tải cho bệnh viện Trung ương, mở rộng cơ hội tiếp cận dịch vụ y tế chất lượng cao cho người dân khu vực phía Nam đồng bằng sông Hồng và Bắc Trung Bộ.

Với quy mô 1.000 giường bệnh, 21 khoa lâm sàng, 6 khoa cận lâm sàng cùng hệ thống trang thiết bị hiện đại, bệnh viện hoạt động theo phương châm: "Một Bạch Mai - hai cơ sở - một chuẩn chất lượng - một hệ thống quản trị - một văn hóa phục vụ," hướng tới mục tiêu bảo đảm người dân được tiếp cận dịch vụ y tế chất lượng cao ngay tại địa phương.

Cùng với việc mở rộng mạng lưới khám chữa bệnh, nhiều cơ sở y tế đang đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số nhằm nâng cao chất lượng phục vụ. Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai đưa vào vận hành kiosk đăng ký khám bệnh tự động sử dụng căn cước công dân gắn chip kết hợp nhận diện khuôn mặt, cho phép đăng ký khám nhanh, thanh toán không dùng tiền mặt, từng bước triển khai mô hình tái khám không cần giấy tờ, góp phần giảm thời gian chờ đợi cho người bệnh.

Ở lĩnh vực điều trị chuyên sâu, Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng cập nhật các tiến bộ về chẩn đoán, điều trị cá thể hóa và chăm sóc dinh dưỡng cho người bệnh ung thư, đồng thời hướng tới ứng dụng trí tuệ nhân tạo và chuyển đổi số nhằm nâng cao hiệu quả điều trị.

Trong khi đó, tại hội nghị khoa học ở Cần Thơ, các chuyên gia tim mạch nhấn mạnh vai trò của việc quản lý liên tục người bệnh mạn tính thông qua hồ sơ sức khỏe điện tử, kết nối dữ liệu và đơn thuốc điện tử liên thông giữa các tuyến, giúp người bệnh được theo dõi thường xuyên ngay tại cộng đồng thay vì chỉ điều trị khi bệnh trở nặng.

Người dân đăng ký khám bệnh qua hệ thống kiosk điện tử tại bệnh viện, rút ngắn thời gian chờ đợi. (Ảnh: Đồng Thúy/TTXVN)

Trong bối cảnh già hóa dân số diễn ra nhanh, việc phát triển hệ thống chăm sóc người cao tuổi cũng trở thành yêu cầu cấp thiết. Đồng Nai đang tăng cường thu hút nguồn lực xã hội đầu tư vào các cơ sở chăm sóc dài hạn hiện đại, coi đây là một trong những trụ cột của "kinh tế bạc." Việc phát triển hệ thống an dưỡng không chỉ nâng cao chất lượng cuộc sống cho người cao tuổi mà còn góp phần giảm áp lực cho các bệnh viện, hướng tới xây dựng hệ thống chăm sóc sức khỏe toàn diện, bền vững.

Khám sức khỏe toàn dân, chủ động phòng bệnh

Thành phố Hồ Chí Minh đang đẩy mạnh chiến dịch khám sức khỏe toàn dân, hướng tới mục tiêu 100% người dân được khám và quản lý sức khỏe trong năm 2026. Sau 31 ngày triển khai, đã có gần 109.000 người được khám. Nhằm đạt được chỉ tiêu đề ra, thành phố đã triển khai nhiều giải pháp linh hoạt như khám sức khỏe lưu động, khám tại nhà cho đối tượng người già, người khuyết tật, cho phép người dân lựa chọn cơ sở y tế thuận tiện nhất.

Cùng với Thành phố Hồ Chí Minh, nhiều địa phương cũng mở rộng các chương trình khám sức khỏe định kỳ. Đồng Tháp triển khai khám miễn phí, lập hồ sơ theo dõi sức khỏe cho các nhóm ưu tiên, hướng tới bao phủ toàn dân vào năm 2028. Tây Ninh triển khai chương trình khám sàng lọc định kỳ miễn phí, hướng tới mục tiêu mọi người dân được khám sức khỏe ít nhất một lần mỗi năm trong giai đoạn 2026-2030, qua đó phát hiện sớm các bệnh không lây nhiễm và bệnh hiểm nghèo, giảm chi phí điều trị. Trong khi đó, Ninh Bình tập trung sàng lọc sớm các bệnh như tăng huyết áp, đái tháo đường, ưu tiên người cao tuổi và các nhóm yếu thế.

Các chương trình sàng lọc chuyên sâu cũng tiếp tục được đẩy mạnh nhằm phát hiện sớm bệnh tật và nâng cao chất lượng dân số. Tại hội thảo khoa học ở Cần Thơ, các chuyên gia khẳng định vai trò của sàng lọc trước sinh và sơ sinh trong việc giảm tỷ lệ dị tật bẩm sinh, giảm gánh nặng bệnh tật, tạo điều kiện để trẻ em phát triển khỏe mạnh. Việc tiếp tục hoàn thiện cơ chế, chính sách nhằm giúp người dân dễ dàng tiếp cận các dịch vụ sàng lọc được xem là giải pháp quan trọng để nâng cao chất lượng nguồn nhân lực khu vực trong tương lai.

Công tác phòng chống dịch bệnh tiếp tục được tăng cường. Hà Nội đang triển khai đồng bộ các giải pháp kiểm soát sốt xuất huyết trong bối cảnh số ca mắc có xu hướng gia tăng theo mùa. Các địa phương đẩy mạnh giám sát dịch tễ, xử lý ổ dịch, vệ sinh môi trường, diệt bọ gậy, tuyên truyền để người dân chủ động phòng bệnh.

Sau trường hợp một bệnh nhi mắc viêm cơ tim tối cấp do Rhinovirus, bác sĩ lưu ý không nên chủ quan với các triệu chứng cảm cúm kéo dài, cần đến cơ sở y tế kịp thời khi xuất hiện dấu hiệu bất thường.

Trước diễn biến thời tiết cực đoan, ngành y tế khuyến nghị người dân bổ sung đủ nước, hạn chế làm việc ngoài trời trong thời điểm nắng nóng, tuân thủ điều trị đối với các bệnh mạn tính. Mùa hè cũng làm gia tăng nguy cơ ngộ độc thực phẩm, vì vậy cần thực hiện nghiêm các quy định về vệ sinh an toàn thực phẩm, cảnh giác với nguy cơ ngộ độc Botulinum từ thực phẩm đóng hộp hoặc bảo quản không đúng cách./.

Đổi mới y tế cơ sở, nâng cao chất lượng phục vụ, chăm sóc sức khỏe nhân dân Tại nhiều địa phương, việc nâng cao chất lượng dịch vụ y tế đang được cụ thể hóa bằng các mô hình, giải pháp thiết thực, tạo chuyển biến rõ nét trong công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân.