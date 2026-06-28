Bí thư Hà Nội chốt nhiều "deadline" cho các dự án giao thông trọng điểm

Chiều 28/6, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Trần Đức Thắng đã kiểm tra tiến độ thi công các dự án giao thông trọng điểm của Thủ đô, gồm Dự án đầu tư xây dựng hầm chui tại nút giao Cổ Linh (phường Long Biên), Dự án cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 6 đoạn Hà Đông-Xuân Mai và Dự án đầu tư hoàn thiện tuyến Quốc lộ 21B theo quy hoạch.

Cùng tham gia đoàn công tác có Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Trọng Đông, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân thành phố, Công an thành phố cùng đại diện một số sở, ngành và địa phương liên quan.

Dự án đầu tư xây dựng hầm chui tại nút giao Cổ Linh có tổng mức đầu tư khoảng 747,6 tỷ đồng, quy mô hầm chui dài khoảng 600m, mặt cắt ngang 6 làn xe.

Dự án được khởi công từ tháng 10/2025, theo hợp đồng sẽ hoàn thành vào tháng 12/2027. Tuy nhiên, thành phố đã yêu cầu rút ngắn tiến độ, hoàn thành trước ngày 30/4/2027.

Đến nay, các nhà thầu triển khai 6 mũi thi công, khối lượng thực hiện đạt khoảng 75%.

Dự án đầu tư xây dựng hầm chui tại nút giao Cổ Linh (phường Long Biên). (Ảnh: Văn Điệp/TTXVN)

Kiểm tra thực địa, Bí thư Thành ủy Trần Đức Thắng ghi nhận nỗ lực của Ủy ban Nhân dân thành phố và các đơn vị liên quan trong quá trình triển khai dự án.

Tuy nhiên, đồng chí cho rằng tiến độ thực hiện vẫn chưa đáp ứng yêu cầu đề ra; đề nghị Ủy ban Nhân dân thành phố chỉ đạo Ban Quản lý dự án xây dựng tiến độ chi tiết đến từng ngày, từng hạng mục, tập trung bù phần tiến độ chậm, tuyệt đối không để ảnh hưởng đến kế hoạch hoàn thành dự án.

Bí thư Thành ủy yêu cầu chủ đầu tư và các nhà thầu huy động đầy đủ nhân lực, thiết bị, vật tư, tổ chức thi công liên tục, tăng ca, tăng kíp, bảo đảm an toàn và chất lượng công trình, phấn đấu thông xe kỹ thuật trước Tết Nguyên đán Đinh Mùi 2027.

Đồng thời, Sở Xây dựng, Công an thành phố và phường Long Biên cần phối hợp chặt chẽ trong tổ chức giao thông khu vực dự án, bảo đảm việc đi lại của người dân thuận tiện, an toàn.

Tiếp đó, đoàn công tác kiểm tra Dự án cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 6 đoạn Hà Đông-Xuân Mai. Đây là dự án giao thông trọng điểm của thành phố, có chiều dài khoảng 21,7km, tổng mức đầu tư khoảng 9.590,8 tỷ đồng.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng kiểm tra tiến độ thi công Dự án cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 6 đoạn Hà Đông-Xuân Mai. (Ảnh: Văn Điệp/TTXVN)

Dự án được khởi công từ tháng 3/2022, thời gian thực hiện giai đoạn 2022-2027. Đến ngày 24/6/2026, công tác giải phóng mặt bằng đã bàn giao khoảng 98,45ha, đạt khoảng 93% diện tích phải thu hồi; giá trị xây lắp thực hiện đạt 349,5/2.265,37 tỷ đồng, tương đương 15,43% giá trị hợp đồng.

Bí thư Thành ủy biểu dương các phường Kiến Hưng, Dương Nội và Phú Lương đã hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng. Tuy nhiên, đồng chí chỉ rõ đây là dự án có mục tiêu tháo gỡ điểm nghẽn về giao thông nhưng đang triển khai chậm, nhất là tại một số gói thầu.

Nhấn mạnh công tác giải phóng mặt bằng là nhiệm vụ trọng tâm, Bí thư Thành ủy yêu cầu các sở, ngành và địa phương liên quan hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng trước ngày 30/6/2026; trong tháng 7/2026 hoàn thành việc phá dỡ các công trình để bàn giao mặt bằng sạch cho nhà thầu thi công.

Sau khi được bàn giao mặt bằng, các đơn vị thi công phải huy động đầy đủ nhân lực, phương tiện, quyết tâm thông xe kỹ thuật trước Tết Nguyên đán Đinh Mùi 2027 và hoàn thành toàn bộ dự án trong quý 1/2027.

Đồng chí Trần Đức Thắng cũng giao Đảng ủy Ủy ban Nhân dân thành phố, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy và các cơ quan liên quan theo dõi sát tiến độ, xử lý nghiêm trách nhiệm đối với các tập thể, cá nhân nếu tiếp tục để xảy ra tình trạng chậm tiến độ tại dự án.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng thăm hỏi, tặng quà công nhân thi công tại Dự án cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 6 đoạn Hà Đông-Xuân Mai. (Ảnh: Văn Điệp/TTXVN)

Tại Dự án đầu tư hoàn thiện tuyến Quốc lộ 21B theo quy hoạch, Bí thư Thành ủy đánh giá cao sự chủ động của các sở, ngành và địa phương trong quá trình triển khai đầu tư.

Tuyến Quốc lộ 21B theo quy hoạch có chiều dài khoảng 41,77km qua địa bàn Hà Nội. Đến nay, dự án đã hoàn thành theo quy hoạch 6,25km; đang triển khai 5 dự án thành phần với tổng chiều dài 16,64km; còn 18,88km chưa được đầu tư theo quy hoạch.

Theo Bí thư Thành ủy, việc đầu tư xây dựng tuyến đường phân tán thành nhiều dự án, nhiều chủ đầu tư khác nhau là nguyên nhân làm chậm tiến độ chung của toàn dự án.

Nhấn mạnh đây là tuyến giao thông hướng tâm có ý nghĩa quan trọng đối với sự phát triển khu vực phía Nam Thủ đô và phục vụ quá trình phát triển đô thị, công nghiệp, dịch vụ theo quy hoạch, đồng chí yêu cầu các địa phương hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng phần diện tích còn lại trước ngày 15/7/2026 để khẩn trương bàn giao cho nhà thầu thi công.

Bí thư Thành ủy thống nhất chủ trương triển khai đầu tư đồng bộ toàn tuyến Quốc lộ 21B theo quy hoạch; đề nghị Ủy ban Nhân dân thành phố giao một đơn vị làm chủ đầu tư nghiên cứu triển khai dự án tổng thể đối với 18,88 km còn lại.

Sở Tài chính khẩn trương tham mưu bố trí nguồn vốn, đưa dự án vào kế hoạch đầu tư công. Các đơn vị liên quan tiếp tục tập trung nhân lực, vật lực, đẩy nhanh tiến độ thi công, bảo đảm kế hoạch đề ra của dự án.

Trong chuyến kiểm tra, Bí thư Thành ủy Trần Đức Thắng cùng đoàn công tác đã thăm hỏi, động viên và tặng quà công nhân đang thi công tại các công trường; đề nghị các đơn vị tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, bảo đảm tiến độ, chất lượng và an toàn lao động, góp phần sớm hoàn thành các công trình giao thông trọng điểm của Thủ đô./.​

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