Vietnam Airlines chở đoàn cứu trợ sang Venezuela sau thảm họa động đất

Theo thông tin từ Hãng hàng không Quốc gia Việt Nam (Vietnam Airlines), tối 28/6, chuyến bay chở đoàn hỗ trợ nhân đạo, cứu trợ thảm họa cùng trang thiết bị của Bộ Quốc phòng và Bộ Công an sang phục vụ công tác tìm kiếm cứu nạn và hỗ trợ nhân đạo tại Venezuela.

Theo đó, chuyến bay đầu tiên mang số hiệu VN66 dự kiến cất cánh từ Sân bay quốc tế Nội Bài lúc 23 giờ 30 phút ngày 28/6, khai thác bằng tàu bay thân rộng Airbus A350.

Chuyến bay chở 124 nhân sự, 8 chó nghiệp vụ của Bộ Quốc Phòng, Bộ Công An cùng khoảng 40 tấn trang thiết bị, phương tiện chuyên dụng và hàng hóa phục vụ công tác tìm kiếm cứu nạn và hỗ trợ nhân đạo tại Venezuela.

Sau khi hạ cánh tại sân bay Paris Charles de Gaulle (Pháp) để làm công tác kỹ thuật, chuyến bay tiếp tục hành trình và dự kiến hạ cánh tại sân bay Arturo Michelena (Venezuela) lúc 11h40 (giờ địa phương) ngày 29/6.

Vietnam Airlines đã bố trí phi hành đoàn gồm 5 phi công, 13 tiếp viên, 3 kỹ sư và 2 nhân viên phục vụ mặt đất.

Trước đó, trận động đất xảy ra ngày 24/6 đã để lại hậu quả đặc biệt nặng nề tại Venezuela. Theo thông tin cập nhật đến ngày 28/6, đã có hơn 1.400 người thiệt mạng, hơn 50.000 người mất tích và hàng chục nghìn ngôi nhà bị phá hủy.

Để sẵn sàng tham gia ứng phó khắc phục hậu quả động đất, hỗ trợ nhân dân Venezuela, Quân đội Nhân dân Việt Nam đã thành lập đoàn hỗ trợ nhân đạo, cứu trợ thảm họa gồm các đồng chí Chỉ huy; Đội Công binh cứu sập thuộc Binh chủng Công binh, Đội Quân y, Đội Chó nghiệp vụ và tìm kiếm cứu nạn.

Triển khai nhiệm vụ tham gia khắc phục hậu quả động đất tại Venezuela, lực lượng Quân đội Nhân dân Việt Nam sẽ sử dụng chó nghiệp vụ để phát hiện vị trí nạn nhân phục vụ công tác cứu hộ; tổ chức dò tìm, cứu các nạn nhân trong đống đổ nát; tổ chức sơ, cấp cứu nạn nhân được phát hiện và thực hiện các nội dung khác; đồng thời, hỗ trợ, cứu giúp nhân dân Venezuela khắc phục hậu quả thảm họa động đất...

Thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Chính phủ, Bộ Công an quyết định cử lực lượng sang Venezuela hỗ trợ tìm kiếm nạn nhân, cứu nạn, cứu hộ và khắc phục hậu quả thiên tai.

Đoàn công tác được Bộ Công an phối hợp với Bộ Quốc phòng thành lập, gồm những cán bộ, chiến sỹ có chuyên môn, kinh nghiệm trong tìm kiếm nạn nhân tại hiện trường công trình sập đổ, y tế khẩn cấp, thông tin liên lạc, hậu cần kỹ thuật và chỉ huy cứu hộ.

Cùng với phương tiện chuyên dụng, thiết bị dò tìm, vật tư y tế và các điều kiện hậu cần cần thiết. Mọi công tác chuẩn bị được hoàn tất để đoàn có thể bắt tay vào nhiệm vụ ngay khi tới hiện trường.../.

Động đất tại Venezuela: Quân đội Việt Nam mang 88 tấn hàng hỗ trợ người dân Bộ Quốc phòng giao nhiệm vụ cho đoàn công tác gồm 82 cán bộ, chiến sỹ cùng 88 tấn trang thiết bị, hàng hóa cứu trợ lên đường hỗ trợ nhân đạo, khắc phục hậu quả động đất tại Venezuela.