Ninh Bình cơ bản khống chế cháy rừng phòng hộ tại Tam Chúc

Chiều 28/6, ông Phạm Hoàng Tùng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Tam Chúc, tỉnh Ninh Bình cho biết, đám cháy rừng phòng hộ khu vực núi Cao San tại tổ dân phố Đoài, phường Tam Chúc đã cơ bản được khống chế.

Trước đó, vào khoảng 20 giờ ngày 27/6, đã xảy ra đám cháy rừng phòng hộ trên núi Cao San thuộc địa phận tổ dân phố Đoài, phường Tam Chúc, tỉnh Ninh Bình.

Ngay sau khi phát hiện đám cháy, lãnh đạo phường Tam Chúc đã trực tiếp chỉ đạo lực lượng Công an phường, Ban Chỉ huy Quân sự phường, Kiểm lâm địa bàn, các tổ chức đoàn thể và nhân dân triển khai các biện pháp chữa cháy, tận dụng tối đa lực lượng, phương tiện tại chỗ để khoanh vùng, khống chế đám cháy không để cháy lan sang các khu vực lân cận.

Lực lượng tham gia chữa cháy đã phát huy tinh thần trách nhiệm, phối hợp chặt chẽ theo phương châm “bốn tại chỗ,” khẩn trương triển khai các biện pháp chữa cháy.

Đến 22 giờ 30 phút ngày 27/6, đám cháy cơ bản được khống chế, đảm bảo an toàn tuyệt đối về người và phương tiện, dụng cụ chữa cháy.

Tuy nhiên, đến 10 giờ ngày 28/6, đám cháy lại tiếp tục bùng phát. Lực lượng chức năng đã tổ chức di dời người và tài sản của một số hộ dân có nguy cơ bị ảnh hưởng bởi đám cháy, cấm các phương tiện qua địa điểm cháy trên Quốc lộ 21A.

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Tam Chúc cho biết, nguyên nhân cháy do sét đánh vào tối 27/6. Thiệt hại ban đầu ước tính khoảng 4.000-4.500 m3, chủ yếu là cây bụi, cây leo, thảm thực bì, gốc cây mục… Trong quá trình chữa cháy đảm bảo an toàn, không có thiệt hại về người và tài sản.

Nhằm hạn chế cháy rừng, trong thời gian tới, phường Tam Chúc tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về lâm nghiệp nhằm nâng cao ý thức, trách nhiệm các tầng lớp nhân dân về phòng cháy và chữa cháy rừng; kiểm soát và hướng dẫn việc sử dụng lửa trong rừng và gần rừng, nhất là việc đốt nương làm rẫy, các hoạt động xử lý thực bì và những hành vi dùng lửa khác có nguy cơ gây cháy rừng./.

Thanh Hóa đã khống chế hoàn toàn vụ cháy rừng tại phường Hải Bình Giữa cái nắng gay gắt của mùa Hè, cộng với sức nóng từ đám cháy tỏa ra, nhiệt độ tại khu vực xảy ra cháy rừng có thời điểm lên tới gần 50 độ C, các cán bộ, chiến sỹ và nhân dân trong khu vực vẫn kiên trì bám trụ hiện trường với quyết tâm không để ngọn lửa bùng phát trở lại.

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