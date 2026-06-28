Văn hóa

Khai mạc triển lãm lưu động các nước ASEAN tại Hà Nội

Chiều 28/6, tại Hà Nội, triển lãm lưu động các nước ASEAN đã giới thiệu hơn 90 tác phẩm với nhiều chủ đề, nhằm ca ngợi vẻ đẹp thiên nhiên, tình yêu cuộc sống, đổi mới, sáng tạo của hội họa Việt-Trung.

Phương Thanh
Một góc không gian triển lãm. (Ảnh: Phương Thanh/TTXVN)
Một góc không gian triển lãm. (Ảnh: Phương Thanh/TTXVN)

Chiều 28/6, tại Hà Nội, Hội Mỹ thuật Việt Nam phối hợp với Học viện Nghệ thuật Quảng Tây (Trung Quốc) và Trường phái Hội họa Ly Giang (Quảng Tây) khai mạc triển lãm lưu động các nước ASEAN với chủ đề "Đồng nguồn sơn thủy - Cộng sinh văn minh."

Triển lãm giới thiệu hơn 90 tác phẩm chọn lọc với nhiều chủ đề như sơn thủy, hoa điểu, nhân vật…, ca ngợi vẻ đẹp thiên nhiên, tình yêu cuộc sống, phản ánh quá trình kế thừa, đổi mới và sáng tạo của nghệ thuật hội họa hai nước.

Phát biểu khai mạc, Phó giáo sư, Tiến sỹ, nhạc sỹ Đỗ Hồng Quân, Chủ tịch Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam nhấn mạnh, Việt Nam-Trung Quốc là hai nước láng giềng, có nhiều nét tương đồng về lịch sử và văn hóa.

Tiếp nối thành công của dự án giao lưu lĩnh vực âm nhạc năm 2025 giữa Học viện Nghệ thuật Quảng Tây và Hội Nhạc sỹ Việt Nam với 8 bản giao hưởng có chung một chủ đề “Tình hữu nghị mãi xanh,” năm nay hai bên thực hiện dự án trên lĩnh vực mỹ thuật.

Chuyến thăm, làm việc lần này của Đoàn, cùng với Triển lãm lưu động tác phẩm hội họa tinh hoa Trung Quốc, không chỉ là cơ hội để công chúng Việt Nam thưởng thức những giá trị đặc sắc của Trường phái Hội họa Ly Giang mà còn là minh chứng sinh động cho tình hữu nghị, hiểu biết lẫn nhau giữa nghệ sỹ hai nước.

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Các đại biểu tham quan triển lãm. Ảnh: Phương Thanh-TTXVN

Phó Chủ tịch Hội Mỹ thuật Việt Nam Mai Thị Ngọc Oanh chia sẻ, các tác phẩm được trưng bày tại triển lãm đã thể hiện sự giao thoa giữa truyền thống và hiện đại trong hội họa Việt Nam và Trung Quốc, đặc biệt là giá trị của dòng tranh thủy mặc phương Đông. Mỗi tác phẩm mang đến một góc nhìn riêng về thiên nhiên, con người, đồng thời gửi gắm khát vọng hòa bình, hữu nghị và phát triển.

Hiệu trưởng Học viện Nghệ thuật Quảng Tây (Trung Quốc) Vi Tuấn Bình cho biết, Ly Giang là trường phái hội họa đương đại tiêu biểu của Trung Quốc, được hình thành từ đội ngũ giảng viên Học viện Nghệ thuật Quảng Tây và các họa sỹ xuất sắc của địa phương.

Lấy cảm hứng từ phong cảnh Quế Lâm và nền văn hóa truyền thống Trung Hoa, trường phái kiên trì đổi mới trên nền tảng kế thừa các giá trị truyền thống, tạo nên phong cách nghệ thuật mang đậm bản sắc riêng. Những năm gần đây, Trường phái Hội họa Ly Giang tích cực tham gia các hoạt động giao lưu văn hóa quốc tế.

Triển lãm đã lần lượt được tổ chức tại Malaysia, Thái Lan và Lào. Tại Hà Nội, Triển lãm mở cửa tại Trung tâm triển lãm Văn hóa nghệ thuật Việt Nam, số 2 Hoa Lư, Hà Nội đến hết ngày 29/6./.

(TTXVN/Vietnam+)
#triển lãm lưu động #Triển lãm ASEAN #Hội Mỹ thuật Việt Nam #Học viện Nghệ thuật Quảng Tây #Trường phái Hội họa Ly Giang #ASEAN TP. Hà Nội
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