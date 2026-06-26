Thực hiện Tầm nhìn Đối tác Chiến lược toàn diện ASEAN-Hàn Quốc

Ngày 26/6, tại khách sạn Haevichi trên đảo Jeju, Trung tâm ASEAN-Hàn Quốc (ASEAN-Korea Centre) tổ chức phiên thảo luận với chủ đề "Thực hiện Tầm nhìn Đối tác Chiến lược toàn diện (CSP) ASEAN-Hàn Quốc" trong khuôn khổ Diễn đàn Jeju. Đại sứ Việt Nam tại Hàn Quốc Vũ Hồ tham dự và phát biểu tại sự kiện.

Theo phóng viên TTXVN tại Hàn Quốc, phiên thảo luận diễn ra trong bối cảnh quan hệ ASEAN-Hàn Quốc được nâng cấp lên Đối tác Chiến lược Toàn diện nhân dịp kỷ niệm 35 năm thiết lập quan hệ đối thoại (2024).

Các đại biểu tập trung trao đổi biện pháp triển khai Tầm nhìn CSP do Hàn Quốc đề xuất tại Hội nghị Cấp cao ASEAN-Hàn Quốc lần thứ 26 (2025), coi đây là khuôn khổ định hướng hợp tác trên các lĩnh vực kinh tế, an ninh và giao lưu nhân dân.

Phát biểu tại phiên thảo luận, Đại sứ Vũ Hồ nhấn mạnh quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện ASEAN-Hàn Quốc cần trở thành khuôn khổ thực chất để duy trì đối thoại, tăng cường hợp tác và xây dựng lòng tin trong bối cảnh quốc tế nhiều biến động.

Theo Đại sứ, hai bên cần sớm hiện thực hóa các cam kết của lãnh đạo, đồng thời nâng tầm hợp tác kinh tế theo hướng đối tác bình đẳng, dựa trên đầu tư chất lượng cao, tôn trọng lẫn nhau và cùng có lợi.

Đề cập các thách thức an ninh tại Đông Bắc Á, Đại sứ Vũ Hồ cho rằng đối thoại, hợp tác và phòng ngừa xung đột cần tiếp tục là nguyên tắc xuyên suốt, nhất là trong lĩnh vực an ninh hàng hải.

Ông khẳng định tôn trọng luật pháp quốc tế, tăng cường lòng tin và đối thoại cởi mở là nền tảng để quản lý khác biệt, góp phần duy trì hòa bình, ổn định và phát triển tại Đông Bắc Á, Đông Nam Á cũng như khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương.

Đại sứ Việt Nam tại Hàn Quốc Vũ Hồ (giữa) tham gia phiên thảo luận. (Ảnh: Khánh Vân/TTXVN)

Các đại biểu cũng thảo luận về ý nghĩa của việc Timor Leste trở thành thành viên thứ 11 của ASEAN. Thứ trưởng Ngoại giao Timor Leste cho rằng đây là dấu mốc quan trọng trong tiến trình hội nhập khu vực của nước này, đồng thời bày tỏ kỳ vọng tăng cường hợp tác với Hàn Quốc trong các lĩnh vực giáo dục, đào tạo nghề và chuyển đổi số.

Giáo sư Fumiharu Mieno nhận định ASEAN và Hàn Quốc cần mở rộng hợp tác khoa học-công nghệ, nghiên cứu và đổi mới sáng tạo nhằm tạo động lực mới cho quan hệ song phương trong giai đoạn tới.

Đây là năm thứ hai liên tiếp Trung tâm ASEAN-Hàn Quốc tổ chức một phiên thảo luận chính thức tại Diễn đàn Jeju. Trước đó, trung tâm đã triển khai nhiều hoạt động thúc đẩy giao lưu giữa hai bên, như khai trương ASEAN Hall tại Trung tâm Hòa bình quốc tế Jeju (2022) và đặt tên tuyến đường mòn quanh đảo Jeju là ASEAN-Korea nhân kỷ niệm 35 năm quan hệ đối thoại ASEAN-Hàn Quốc (2024).

Trước phiên thảo luận, ngày 25/6, Trung tâm ASEAN-Hàn Quốc đã khánh thành ghế biểu tượng của Timor Leste trên tuyến đường đi bộ ASEAN-Korea với sự tham dự của Đại sứ Timor Leste tại Hàn Quốc cùng các đại sứ ASEAN tại Seoul, đánh dấu việc Timor Leste trở thành thành viên thứ 11 của ASEAN./.

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