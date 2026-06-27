Tìm hiểu lịch sử chữ viết Ba Na thông qua cuốn sách tranh cho độc giả nhỏ tuổi

Tiếp nối sách tranh “Hành trình sáng tạo chữ Quốc ngữ,” bộ đôi tác giả Phạm Thị Kiều Ly và họa sỹ Tạ Huy Long tái ngộ độc giả trong cuốn truyện tranh độc đáo mang tên “Thần Giấy Hlabar – Sử thi nhỏ về chữ viết Bahnar.”

Buổi ra mắt sách diễn ra ngày 27/6, tại Nhà xuất bản Kim Đồng với sự tham gia của hai tác giả, dịch giả tiếng Ba Na Ja Mi, dưới sự điều phối của nhà nghiên cứu giáo dục Nguyễn Quốc Vương.

Từ câu hỏi của một em nhỏ: “Người Ba Na có chữ viết không,” tác phẩm đã mở ra hành trình tìm hiểu lịch sử chữ viết Ba Na, đưa một đề tài học thuật đến gần với độc giả thiếu nhi qua hình thức truyện tranh sinh động cùng lối viết sử thi Tây Nguyên giàu nhạc tính.

Các khách mời trò chuyện về hành trình đưa một công trình nghiên cứu ngôn ngữ học vào truyện tranh, quá trình sáng tạo hình ảnh Tây Nguyên trong sách thiếu nhi và vai trò của tiếng mẹ đẻ trong đời sống mỗi cộng đồng. (Ảnh: Minh Thu/Vietnam+)

Cuốn truyện tranh được chuyển thể từ công trình nghiên cứu “Lịch sử chữ viết hệ Latinh của tiếng Bahnar với việc nghiên cứu, bảo tồn và phục dựng các giá trị văn hóa lịch sử của dân tộc” do Tiến sỹ Phạm Thị Kiều Ly làm chủ nhiệm Dự án.

Cuốn truyện tranh đã đưa một đề tài học thuật đến gần hơn với độc giả nhỏ tuổi. Đằng sau từng trang sách là quá trình nhóm tác giả đi điền dã tại Tây Nguyên, nghiên cứu tư liệu tại Paris và nỗ lực tìm hiểu lịch sử từ chính không gian văn hóa Bahnar.

Cuốn sách kể về quá trình các thừa sai người Pháp học tiếng Ba Na, ghi âm tiếng bản địa bằng chữ Latinh, góp phần hình thành chữ viết Ba Na, mở trường học và dựng nhà in. Từ đó, một vị “thần” mới đã xuất hiện và bổ sung vào tín ngưỡng “vạn vật hữu linh” của người Ba Na: Thần Giấy – vị thần của chữ viết, tri thức và kết nối.

Bản tiếng Ba Na của cuốn tranh truyện. (Ảnh: Minh Thu/Vietnam+)

Để câu chuyện có thể đến gần hơn với cộng đồng nói tiếng Ba Na cũng như đông đảo bạn đọc, nhóm tác giả đã thực hiện hai ấn bản song song: Bản tiếng Ba Na “Yang Hlabar” và bản tiếng Việt “Thần Giấy Hlabar.”

Hai ấn bản này hướng tới việc khuyến khích sự trao truyền giữa các thế hệ, thúc đẩy đa dạng ngôn ngữ và tôn vinh di sản văn hóa phong phú của Việt Nam./.

Tôn vinh tiếng Việt: Chuỗi sự kiện tôn vinh người sáng tạo chữ Quốc ngữ Chuỗi sự kiện văn hóa và kết nối cộng đồng là điểm nhấn trong hoạt động đối ngoại văn hóa, góp phần làm sâu sắc hơn quan hệ hữu nghị Việt Nam-Bồ Đào Nha theo hướng bền vững.

Trước thềm sự kiện ra mắt tại Hà Nội, Tiến sỹ Phạm Thị Kiều Ly và họa sỹ Tạ Huy Long đã có hai buổi đọc sách, giao lưu chia sẻ về lịch sử chữ viết Ba Na dành cho các bạn nhỏ người Ba Na. Các hoạt động diễn ra tại làng Kon Kơ Tu – một trong những ngôi làng văn hóa Ba Na lâu đời ở Kon Tum và tại khu vực trung tâm của thành phố Kon Tum. Hai buổi đọc sách đã thu hút đông đảo thiếu nhi, phụ huynh và người dân địa phương tham dự, tạo nên không gian gặp gỡ ấm áp giữa tác giả, họa sỹ và chính cộng đồng văn hóa mà cuốn sách dày công phác họa.

