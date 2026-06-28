Lễ hội Sen Hà Nội 2026 thu hút khoảng 300.000 lượt khách tham quan, trải nghiệm

Khép lại sau ba ngày diễn ra sôi nổi (26-28/6) tại khu vực Hồ Tây, chiều 28/6, Lễ hội Sen Hà Nội 2026 để lại nhiều dấu ấn với chuỗi hoạt động văn hóa, nghệ thuật, trải nghiệm và quảng bá du lịch đặc sắc, góp phần quảng bá hình ảnh Hà Nội - điểm đến giàu bản sắc, an toàn, thân thiện và hấp dẫn.

Phát biểu bế mạc, Phó Giám đốc Sở Du lịch Hà Nội Trần Trung Hiếu nhấn mạnh, Lễ hội Sen Hà Nội đã trở thành một điểm nhấn văn hóa-du lịch đặc sắc của Thủ đô, góp phần bảo tồn, phát huy giá trị di sản và quảng bá hình ảnh Hà Nội - điểm đến "An toàn-Thân thiện-Chất lượng-Hấp dẫn."

Với những giá trị đã được tạo dựng, Ban tổ chức tin rằng Lễ hội Sen Hà Nội sẽ tiếp tục được duy trì, phát triển trở thành sự kiện văn hóa thường niên, góp phần xây dựng thương hiệu du lịch đặc trưng của Thủ đô nghìn năm văn hiến.

Phó Giám đốc Sở Du lịch Hà Nội Trần Trung Hiếu cho biết: “Lễ hội năm nay càng thêm ý nghĩa khi chúng ta được chứng kiến nghi thức trao Quyết định ghi danh Nghề ướp trà sen Quảng An vào Danh mục Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia và Quyết định công nhận Khu du lịch Hồ Tây và vùng phụ cận là khu du lịch mới cấp thành phố. Đây là dấu mốc quan trọng, góp phần khẳng định giá trị văn hóa đặc sắc của vùng đất Tây Hồ; đồng thời mở ra thêm nhiều cơ hội để phát triển du lịch văn hóa, đưa du lịch Thủ đô trở thành ngành kinh tế mũi nhọn."

Người dân tham gia chương trình diễu hành nghệ thuật “Sen xuống phố” trong khuôn khổ Lễ hội Sen Hà Nội 2026, diễn ra tại khu vực Hồ Tây, chiều 27/6. (Ảnh: Tuyết Mai/TTXVN)

Theo Ban tổ chức, Lễ hội Sen Hà Nội 2026 đã thu hút khoảng 300.000 lượt khách trong nước và quốc tế đến tham quan, trải nghiệm tại Vườn hoa Lý Tự Trọng cùng các không gian văn hóa, du lịch trên địa bàn phường Tây Hồ và 16 phường, xã có sen của thành phố.

Trong khuôn khổ lễ hội, không gian “Sen - Tinh hoa và Đời sống” đã giới thiệu, quảng bá các sản phẩm OCOP, trà sen, lụa tơ sen cùng nhiều sản phẩm làng nghề truyền thống của Hà Nội và các địa phương trên cả nước. Không gian cũng quy tụ những vùng sen tiêu biểu như Huế, Nghệ An, Đồng Tháp, sen Bách Diệp Hồ Tây và các vùng trồng sen của Hà Nội như Ứng Hòa, Gia Lâm, Long Biên, Đoài Phương…, góp phần tôn vinh giá trị văn hóa, kinh tế và du lịch của hoa sen Việt Nam.

Ban tổ chức cũng chuẩn bị số lượng lớn hoa sen tươi phục vụ các hoạt động trưng bày, trải nghiệm, tạo điểm nhấn cảnh quan và mang đến những trải nghiệm đặc sắc cho nhân dân, du khách.

Điểm mới của lễ hội năm nay là việc ứng dụng công nghệ số trong hoạt động trưng bày, giới thiệu về sen. Các thông tin về lịch sử, văn hóa, nghệ thuật và giá trị của hoa sen được số hóa, trình bày trực quan, sinh động, góp phần nâng cao khả năng tương tác và trải nghiệm của công chúng. Không gian “Sen - Nghệ thuật và Sáng tạo” trở thành điểm hẹn văn hóa của cộng đồng, đặc biệt là giới trẻ.

Bên cạnh đó, cuộc thi vẽ tranh “Khoảnh khắc Sen Tây Hồ” thu hút khoảng 500 thiếu nhi tham gia, trong đó có gần 100 em nhỏ quốc tế. Các chương trình trải nghiệm nghề truyền thống như làm trà sen, dệt tơ sen, cắm hoa nghệ thuật, chế tác sản phẩm thủ công mỹ nghệ, vẽ tranh sơn mài… đã giúp du khách hiểu thêm về giá trị văn hóa và nghề thủ công truyền thống của Việt Nam.

Đoàn diễu hành của Hiệp hội Văn hóa Áo dài Việt Nam tham gia chương trình “Sen xuống phố” tại Lễ hội Sen Hà Nội 2026. (Ảnh: Minh Hiếu/TTXVN phát)

Điểm nhấn của lễ hội là chương trình diễu hành nghệ thuật “Sen xuống phố” do Ủy ban Nhân dân phường Tây Hồ tổ chức chiều 27/6 với sự tham gia của hơn 2.000 người trong trang phục áo dài họa tiết hoa sen. Chương trình đã xác lập Kỷ lục Việt Nam với nội dung: “Lễ hội Sen Hà Nội - Màn diễu hành nghệ thuật và xếp hình chữ ‘Sen 2026’ có số lượng người mặc áo dài họa tiết sen tham gia đông nhất Việt Nam,” tạo hiệu ứng lan tỏa mạnh mẽ, góp phần tôn vinh vẻ đẹp của hoa sen, tà áo dài Việt Nam và các giá trị văn hóa truyền thống dân tộc.

Cùng với hoạt động diễu hành nghệ thuật là chương trình giao lưu các câu lạc bộ Zumba - Dance Your Energy với sự tham gia của hơn 200 thành viên, mang đến không khí trẻ trung, sôi động, góp phần làm phong phú các hoạt động cộng đồng trong khuôn khổ lễ hội.

Khép lại chuỗi hoạt động là chương trình nghệ thuật “Sen Việt” tối 28/6 với sự tham gia của 300 nghệ sĩ, diễn viên, mang đến không gian nghệ thuật đặc sắc tại Vườn hoa Lạc Long Quân - Đôi rồng gốm, tôn vinh vẻ đẹp, sức sống bền bỉ của hoa sen và tinh thần dân tộc.

Bên cạnh các hoạt động chính, lễ hội còn kết nối với chuỗi trải nghiệm du lịch quanh khu vực Hồ Tây, giúp du khách khám phá cảnh quan thiên nhiên, các giá trị văn hóa, lịch sử và đời sống cộng đồng địa phương. Các hoạt động giao lưu nhiếp ảnh “Hương sắc Sen Tây Hồ,” không gian văn hóa trà sen và các chương trình nghệ thuật dân gian đã góp phần tạo nên bức tranh văn hóa đa sắc màu, giàu bản sắc.

Thành công của Lễ hội Sen Hà Nội 2026 tiếp tục khẳng định hướng đi của thành phố trong việc phát huy giá trị văn hóa bản địa gắn với phát triển du lịch, công nghiệp văn hóa và kinh tế sáng tạo; đồng thời góp phần thực hiện mục tiêu xây dựng Hà Nội trở thành điểm đến “An toàn-Thân thiện-Chất lượng-Hấp dẫn”./.

Khai mạc Lễ hội Sen Hà Nội 2026, thúc đẩy công nghiệp văn hóa Thủ đô Lễ hội Sen Hà Nội 2026 khai mạc với chuỗi hoạt động nghệ thuật, trải nghiệm và quảng bá du lịch đặc sắc, góp phần đưa giá trị văn hóa sen trở thành nguồn lực phát triển công nghiệp văn hóa Thủ đô.

​

​