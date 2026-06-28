Truy tố Chủ tịch Tập đoàn Tâm Lộc Phát lừa đảo huy động vốn hàng nghìn tỷ đồng

Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội đã ra cáo trạng truy tố và chuyển hồ sơ sang Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội nghiên cứu đưa ra xét xử vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Tâm Lộc Phát (viết tắt là Tập đoàn Tâm Lộc Phát).

Trong vụ án này, 3 bị can đều thuộc Tập đoàn Tâm Lộc Phát bị Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội truy tố về cùng tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” (theo quy định tại Điều 174, khoản 4, điểm a – Bộ luật Hình sự) gồm: Nguyễn Thị Khuyên (sinh năm 1983, Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc); 2 Phó Tổng Giám đốc: Văn Đình Toàn (sinh năm 1982), Bùi Thị Minh Nguyệt (sinh năm 1968).

Lấy tiền của nhà đầu tư sau trả lợi nhuận cho nhà đầu tư trước

Theo cáo trạng, tháng 9/2020, Nguyễn Thị Khuyên thành lập Công ty Cổ phần truyền thông và tổ chức sự kiện Tâm Lộc Phát, đến ngày 6/12/2022 đổi tên thành Công ty Cổ phần Tập đoàn Tâm Lộc Phát, trụ sở Số 27-V5A khu đô thị mới Văn Phú, phường Kiến Hưng, thành phố Hà Nội.

Công ty có vốn điều lệ là 20 tỷ đồng, sau tăng lên 100 tỷ đồng, gồm các cổ đông sáng lập: Nguyễn Thị Khuyên, Văn Đình Toàn và Bùi Thị Minh Nguyệt; do Nguyễn Thị Khuyên làm Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc và là người đại diện theo pháp luật, Văn Đình Toàn và Bùi Thị Minh Nguyệt làm Phó Tổng Giám đốc Công ty.

Ngành nghề kinh doanh chính của Công ty là tổ chức sự kiện và xúc tiến thương mại, tuy nhiên thực tế, các cổ đông sáng lập của Công ty không góp vốn, không kinh doanh các dịch vụ như đã đăng ký kinh doanh.

Để có tiền chi tiêu, Nguyễn Thị Khuyên đã bàn bạc với Văn Đình Toàn và Bùi Thị Minh Nguyệt sử dụng danh nghĩa pháp nhân Tập đoàn Tâm Lộc Phát, thành lập các công ty thành viên, mở các chi nhánh, văn phòng, địa điểm giao dịch tại các tỉnh, thành phố, kêu gọi người dân ký kết hợp đồng góp vốn vào Tập đoàn Tâm Lộc Phát để đầu tư 8 ngành nghề lĩnh vực kinh doanh của Công ty, gồm: Truyền thông và tổ chức sự kiện, kinh doanh chuỗi cafe nghệ sỹ, kinh doanh gian hàng tiện ích, kinh doanh hệ thống taxi du lịch, kinh doanh bất động sản, kinh doanh công nghệ 4.0, kinh doanh kênh truyền hình Tâm Lộc Phát TV, kinh doanh trang điện tử doanhnghiepvadoisong.com.vn.

Nhà đầu tư nộp tiền vào Tập đoàn Tâm Lộc Phát theo 12 mức đầu tư từ 5 triệu đồng đến 5 tỷ đồng sẽ được hưởng lợi nhuận (lãi suất) cao theo ngày là 9,6%/tháng gồm cả tiền gốc và tiền lãi (riêng tiền lãi là 2,93%/tháng).

Thực chất Công ty không hoạt động kinh doanh mà huy động vốn của nhà đầu tư dưới hình thức lấy tiền của nhà đầu tư sau trả lợi nhuận cho nhà đầu tư trước.

Cùng với việc đưa ra mức lợi nhuận (lãi suất) rất cao, để khuyến khích nhiều người tham gia, Nguyễn Thị Khuyên đưa ra chính sách mức hưởng chiết khấu 10 -15% hoa hồng/từ giá trị hợp đồng góp vốn của nhà đầu tư cho các chi nhánh, văn phòng, cho người giới thiệu nhà đầu tư mới hoặc cho chính nhà đầu tư; trả lương, thưởng 3%-7%/doanh thu đạt quy định cho các chi nhánh, văn phòng.

Đồng thời, Nguyễn Thị Khuyên chỉ đạo các nhân viên của Công ty tổ chức các sự kiện với quy mô lớn cho rất nhiều khách mời tham dự, thuê địa điểm tại các khách sạn lớn, trung tâm hội nghị ở thành phố Hà Nội và các tỉnh, thành phố trên cả nước, tổ chức các hội thảo tại các chi nhánh, văn phòng thành lập.

Trong các sự kiện, hội thảo, Nguyễn Thị Khuyên đưa ra thông tin, quảng bá, đánh bóng tên tuổi, hình ảnh không đúng sự thật về hoạt động kinh doanh của Tập đoàn Tâm Lộc Phát và các công ty thành viên, về hệ sinh thái các lĩnh vực kinh doanh, quy mô phát triển và mang lại lợi nhuận, đưa ra các hình thức tham gia đầu tư và hưởng lợi nhuận, thưởng, tặng quà tri ân, tổ chức các tour du lịch cho các những người tích cực đầu tư, cam kết trả lợi nhuận cao, đầy đủ và đúng hạn hợp đồng, nhằm lôi kéo nhiều người hơn nữa tham gia đầu tư vào Công ty.

Hàng nghìn tỷ đồng bị sử dụng sai mục đích

Thực tế, tiền thu được của các nhà đầu tư vào Tập đoàn Tâm Lộc Phát, Nguyễn Thị Khuyên chỉ sử dụng một phần rất nhỏ vào hoạt động đánh bóng hình ảnh Công ty dưới hình thức kinh doanh gian hàng tiện ích, quán cafe, khách sạn, thời trang…

Phần lớn số tiền còn lại, Khuyên sử dụng lấy tiền góp vốn đầu tư của người nộp sau trả lợi nhuận cho người nộp trước; Trả lương, thưởng 3 - 7%/doanh thu huy động vốn đạt quy định cho các chi nhánh, văn phòng; trả thưởng % cho người giới thiệu, môi giới hoặc cho nhà đầu tư; trả thưởng tiền, quà tặng tri ân tại các sự kiện, tổ chức đi tour du lịch trong và người nước cho các nhà đầu tư, đại diện văn phòng, chi nhánh; trả chi phí thuê tổ chức sự kiện, quảng cáo; trả lương cho các thành viên Ban lãnh đạo, các nhân viên; chi phí thuê địa điểm trụ sở, hoạt động của các công ty, các chi nhánh, văn phòng, địa điểm giao dịch, thuê mở các cửa hàng, địa điểm mở khách sạn…

Hiện Khuyên không có khả năng khắc phục hậu quả, trả lại tiền cho các bị hại trong vụ án.

Với thủ đoạn trên, trong thời gian từ tháng 9/2020 đến ngày 16/4/2024 khi Nguyễn Thị Khuyên bị Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an thành phố Hà Nội bắt giữ, thông qua 16 chi nhánh, 10 văn phòng và 16 địa điểm giao dịch tại 22/63 tỉnh, thành phố (cũ) trên cả nước do Khuyên thành lập, Nguyễn Thị Khuyên là Tổng Giám đốc đại diện Tập đoàn Tâm Lộc Phát đã ký 39.622 hợp đồng góp vốn kinh doanh và hợp đồng góp vốn cổ đông với khoảng 17.427 bị hại với tổng giá trị hợp đồng hơn 5.148 tỷ đồng.

Sau khi đã chiết khấu trừ 10 - 15% hoa hồng tiền từ số tiền ghi trên hợp đồng góp vốn đã ký của nhà đầu tư cho chi nhánh, văn phòng giới thiệu, cho người môi giới giới thiệu nhà đầu tư mới, hoặc cho chính nhà đầu tư mà Khuyên áp dụng, tổng số tiền của các nhà đầu tư thực nộp vào Tập đoàn Tâm Lộc Phát mà Khuyên đã nhận là gần 4.170 tỷ đồng.

Đến nay đã trả tiền lợi nhuận (bao gồm cả gốc và lãi) cho các nhà đầu tư là 2.790 tỷ đồng. Còn lại gần 1.380 tỷ đồng, Khuyên đã chiếm đoạt và chỉ đạo sử dụng cá nhân. Hiện không có khả năng khắc phục hậu quả trả lại tiền cho các bị hại trong vụ án.

Đến nay, Cơ quan điều tra xác định được 785 người bị hại có đầy đủ thông tin họ tên, địa chỉ cụ thể đã bị Khuyên và đồng phạm lừa đảo chiếm đoạt tiền của họ và yêu cầu bồi thường về dân sự với tổng số tiền bị chiếm đoạt là hơn 317 tỷ đồng.

Mặc dù biết rõ Nguyễn Thị Khuyên với tư cách là Tổng Giám đốc Tập đoàn Tâm Lộc Phát đã tổ chức, chỉ đạo kêu gọi người dân tham gia ký hợp đồng góp vốn kinh doanh, thu tiền của các nhà đầu tư với thỏa thuận trả lợi nhuận (lãi suất) cao cho nhà đầu tư; đồng thời Tập đoàn Tâm Lộc Phát cũng như các công ty do Khuyên thành lập không hoạt động sản xuất kinh doanh để có tiền trả lợi nhuận cao cho nhà đầu tư, mà chỉ thu tiền của nhà đầu tư sau trả cho nhà đầu tư trước…song 2 bị can Bùi Thị Minh Nguyệt và Văn Đình Toàn vẫn tham gia giúp sức tích cực cho Khuyên trong việc quản lý công việc hoạt động huy động vốn của công ty, lấy tiền của nhà đầu tư nộp sau trả lợi nhuận cho nhà đầu tư nộp trước./.

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