Tây Ninh dừng thi công công trình tượng “Nữ thần khai phóng”

Liên quan đến việc xây dựng tượng “Nữ thần Khai phóng” tại khu đô thị E.City Tân Đức, Ủy ban Nhân dân xã Đức Hòa (tỉnh Tây Ninh) vừa có báo cáo chính thức gửi Ủy ban Nhân dân tỉnh về những sai phạm được ghi nhận trong hoạt động đầu tư xây dựng của Công ty Cổ phần Đầu tư và Công nghiệp Tân Tạo.

Theo đó, công trình này hiện đã bị yêu cầu ngừng thi công và thực hiện các biện pháp che chắn để chờ xử lý theo quy định của pháp luật.

Theo Ủy ban Nhân dân xã Đức Hòa, qua kiểm tra thực tế tại dự án Khu đô thị E.City Tân Đức (thuộc ấp 3A, xã Đức Hòa, tỉnh Tây Ninh), cơ quan chức năng ghi nhận chủ đầu tư là Công ty Cổ phần Đầu tư và Công nghiệp Tân Tạo đã tổ chức thi công hàng loạt hạng mục công trình không đúng quy định.

Cụ thể, các hạng mục vi phạm được triển khai trên diện tích khu đất rộng 907,46 m2, bao gồm một hồ chứa nước đặt ngầm với thể tích 300 m3; một nhà kỹ thuật quy mô 4 tầng, chiều cao xây dựng 14 m với tổng diện tích sàn 142,67 m2.

Đáng chú ý nhất là hạng mục tượng cảnh quan (được gọi là tượng "Nữ thần Khai phóng") có kết cấu bằng bê tông, đạt chiều cao xây dựng 9,1m. Tại thời điểm lực lượng chức năng kiểm tra, các công trình này đã cơ bản hoàn thiện phần mặt ngoài nhưng chưa hoàn thiện phía bên trong.

Trước sức ép từ phía dư luận và chính quyền địa phương, hiện tại công trình đã tạm ngừng thi công. Chủ đầu tư cũng đã tiến hành che chắn phần tượng cảnh quan này để chờ kết luận cuối cùng từ các cơ quan quản lý nhà nước.

Quá trình rà soát cho thấy, những sai phạm tại công trình tượng "Nữ thần Khai phóng" đã được phát hiện từ sớm nhưng phía doanh nghiệp chưa có sự phối hợp tích cực.

Ngày 16/4/2024, Phòng Kinh tế xã đã tiến hành kiểm tra hiện trạng và lập biên bản làm việc, yêu cầu Công ty Cổ phần Đầu tư và Công nghiệp Tân Tạo dừng ngay việc thi công, đồng thời cung cấp các hồ sơ pháp lý liên quan. Tuy nhiên, tại thời điểm đó, phía công ty đã không cung cấp được các tài liệu theo đề nghị.

Đến ngày 29/4/2026, Ủy ban Nhân dân xã tiếp tục tổ chức cuộc họp với chủ đầu tư và các đơn vị liên quan, một lần nữa nhấn mạnh yêu cầu dừng thi công và đòi hỏi cung cấp hồ sơ pháp lý. Sau khi tiếp nhận và xem xét hồ sơ thiết kế do công ty cung cấp, cơ quan chức năng xác định công trình tượng đài này hoàn toàn chưa thực hiện các thủ tục về đầu tư xây dựng, không có giấy phép xây dựng do cơ quan có thẩm quyền cấp theo quy định.

Đặc biệt, đối với một công trình mang tính chất tượng đài, quy mô lớn và có tác động đến cảnh quan chung, chủ đầu tư vẫn chưa xin ý kiến của cơ quan quản lý nhà nước về văn hóa.

Do gặp khó khăn trong việc xác định cụ thể hành vi vi phạm cũng như quy trình hướng dẫn thủ tục, ngày 03/6/2026, Ủy ban Nhân dân xã Đức Hòa đã có văn bản kiến nghị Sở Xây dựng cùng Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Tây Ninh cho ý kiến hướng dẫn về công tác quản lý nhà nước.

Một trong những sai phạm được chỉ rõ là việc xây dựng không đúng quy hoạch chi tiết 1/500 Khu đô thị E.City Tân Đức đã được phê duyệt. Căn cứ theo các Quyết định số 877/QĐ-UBND (7/4/2008), số 2220/QĐ-UBND (26/8/2009) và số 121/QĐ-UBND (14/01/2010) của Ủy ban Nhân dân tỉnh Long An (cũ) về quy hoạch chi tiết Khu đô thị E.City Tân Đức, công trình nêu trên không có tên trong đồ án được duyệt.

Cụ thể, Công ty Cổ phần Đầu tư và Công nghiệp Tân Tạo đã thi công hồ chứa nước, nhà kỹ thuật và tượng "Nữ thần Khai phóng" trên phần đất vốn được quy hoạch là đất giao thông.

Trước những sai phạm, vào ngày 27/6/2026, Ủy ban Nhân dân xã Đức Hòa đã giao Phòng Kinh tế chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan và Ban quản lý ấp 3A tiến hành lập biên bản vi phạm hành chính.

Hành vi vi phạm được xác định là tổ chức thi công xây dựng công trình không đúng quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị đối với các dự án yêu cầu phải lập báo cáo nghiên cứu khả thi hoặc báo cáo kinh tế-kỹ thuật đầu tư xây dựng.

Hiện nay, Ủy ban Nhân dân xã đang chờ ý kiến hướng dẫn chuyên môn từ các Sở ngành cấp tỉnh để có căn cứ xử lý dứt điểm các hạng mục trái phép. Đồng thời, chính quyền địa phương cam kết sẽ tổ chức thực hiện nghiêm túc quyết định xử phạt và báo cáo đầy đủ kết quả về Ủy ban Nhân dân tỉnh Tây Ninh./.