Đồng Tháp: Sạt lở bờ sông Lai Vung làm một căn nhà đổ sụp

Ngày 28/6, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Đồng Tháp cho biết, một vụ sạt lở bờ sông Lai Vung vừa xảy ra đã làm một căn nhà của người dân đổ hoàn toàn xuống sông, thiệt hại ước tính 150 triệu đồng.

Theo Ủy ban Nhân dân xã Lai Vung, vụ sạt lở xảy ra vào khoảng 23 giờ ngày 26/6 tại bờ sông Lai Vung, thuộc ấp Tân Mỹ. Vị trí sạt lở tại khu vực nhà ông Hồ Văn Độ (sinh năm 1966) khiến toàn bộ căn nhà ông Độ đã rơi xuống sông nhưng không gây thiệt hại về người.

Ngay sau khi nhận được thông tin, Ủy ban Nhân dân xã Lai Vung và Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự xã đã huy động lực lượng đến hiện trường hỗ trợ gia đình di dời tài sản đến nơi an toàn, đồng thời triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn khu vực xảy ra sạt lở.

Hiện trường vụ sạt lở. (Ảnh: TTXVN phát)

Qua khảo sát thực tế, cơ quan chuyên môn xác định trên tuyến sông Lai Vung còn một đoạn dài khoảng 92 m đang xuất hiện dấu hiệu sạt lở, có nguy cơ ảnh hưởng đến khoảng 4 hộ dân sinh sống ven sông.

Đối với vị trí đã xảy ra sạt lở, chính quyền địa phương sẽ tiếp tục huy động lực lượng hỗ trợ gia đình ông Hồ Văn Độ tháo dỡ phần nhà bị sụp lún, dọn dẹp cây cối và vật cản tại khu vực sạt lở nhằm khơi thông dòng chảy, bảo đảm an toàn giao thông đường thủy

Đối với đoạn bờ sông có nguy cơ sạt lở, Ủy ban Nhân dân xã Lai Vung sẽ vận động 4 hộ dân chủ động di dời đến nơi an toàn; đồng thời rà soát toàn tuyến sông Lai Vung để kịp thời phát hiện các điểm có nguy cơ, đề xuất giải pháp xử lý, khắc phục, hạn chế thiệt hại do sạt lở gây ra./.

Đồng Tháp: Sạt lở bờ sông Cần Lố khiến tuyến đường dân sinh bị chia cắt Không chỉ gây gián đoạn giao thông, vụ sạt lở còn có nguy cơ tiếp tục ăn sâu vào khu vực nhà dân, đe dọa làm hư hỏng hàng rào của một hộ dân gần đó.

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