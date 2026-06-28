Hạn hán nghiêm trọng tác động đến ngành nông nghiệp Italy

Nắng nóng gay gắt kéo dài cùng với tình trạng khan hiếm mưa đang đẩy lưu vực sông Po và hệ thống hồ trên dãy Alps của Italy vào tình trạng khô hạn nghiêm trọng, buộc Cơ quan Quản lý lưu vực sông Po (Adbpo) phải ban bố tình trạng nguy cấp ở mức "nghiêm trọng trung bình" trên toàn vùng.

Theo dữ liệu mới nhất, lưu lượng nước sông Po đo được tại Piacenza đã sụt giảm mạnh chỉ còn 207 m3. Đáng lo ngại hơn, mực nước sông xuống thấp đã khiến nước mặn từ biển Adriatic xâm nhập sâu vào vùng đồng bằng sông tới 20 km tính từ cửa biển. Tình hình tại các hồ lớn trên dãy Alps, vốn được coi là nguồn dự trữ chiến lược cuối cùng cho toàn lưu vực, cũng không mấy khả quan.

Hồ Maggiore hiện chỉ còn 58,4% dung tích chứa, giảm 49cm chỉ trong vòng 2 tuần. Các hồ lớn khác như Garda, Como và Idro đều ghi nhận mực nước thấp hơn rất nhiều so với trung bình hàng năm. Các đợt mưa dông cục bộ vừa qua là không đủ để giải hạn, trong khi nắng nóng thiêu rụi lượng tuyết tích tụ trên núi về mức gần bằng 0.

Hệ quả là ngành nông nghiệp Italy đang rơi vào tình cảnh nguy cấp. Tại khu vực đồng bằng sông Po, hoạt động tưới tiêu cho cây trồng đã bị buộc phải tạm dừng hoàn toàn và gây ra những thiệt hại đầu tiên đối với mùa màng. Vùng Piemonte đã đình chỉ việc lấy nước bề mặt, trong khi nhiều biện pháp thắt chặt và hạn chế sử dụng nước cũng được kích hoạt tại Emilia-Romagna và Veneto. Hiện tại, chỉ còn vùng Lombardy là đang nỗ lực cầm cự nhờ vào nguồn nước từ các dòng chảy phụ.

Liên đoàn Nông nghiệp Italy (Coldiretti) đã phát đi cảnh báo khẩn cấp, bởi Thung lũng Po là "vựa lương thực" lõi, cung cấp gần 1/3 sản lượng nông sản và đóng góp tới một nửa tổng sản lượng chăn nuôi của cả nước. Coldiretti nhấn mạnh tình hình hiện nay cho thấy sự yếu kém của hạ tầng thủy lợi và kêu gọi chính phủ Italy khẩn cấp triển khai "Kế hoạch quốc gia về các hồ chứa". Hiện năng lực tích trữ nước của Italy là rất thấp khi các hồ chứa chỉ giữ lại được 10% lượng nước mưa./.

Italy đối mặt khủng hoảng kép do nắng nóng Việc sóng nhiệt xuất hiện sớm và kéo dài liên tiếp ngay từ tháng 6 là dấu hiệu cho thấy khu vực Địa Trung Hải đang trở thành một trong những điểm nóng chịu tác động nặng nề nhất của biến đổi khí hậu.