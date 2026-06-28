Thế giới

Hơn 600 hành khách mắc kẹt trên tàu tại Đức

Khoảng 630 hành khách đã bị mắc kẹt nhiều giờ trên một đoàn tàu mất điện tại Đức sau khi một cái cây đổ vào đường dây điện trên cao do ảnh hưởng của dông bão xảy ra tối 27/6 theo giờ địa phương.

Theo phóng viên TTXVN tại Đức, khoảng 630 hành khách đã bị mắc kẹt nhiều giờ trên một đoàn tàu mất điện và không có điều hòa tại huyện Prignitz, bang Brandenburg của nước này, sau khi một cái cây đổ vào đường dây điện trên cao do ảnh hưởng của dông bão xảy ra tối 27/6 theo giờ địa phương.

Giám đốc Cơ quan Cứu hỏa huyện Prignitz Christian Reisinger cho biết sự cố xảy ra đối với đoàn tàu của hãng Đường sắt của Cộng hòa Séc đang chạy tuyến Hamburg-Praha. Tình trạng mất điện đã khiến đầu máy ngừng hoạt động, đồng thời hệ thống điều hòa không khí và cửa tàu cũng không thể vận hành.

Lực lượng cứu hộ đã khẩn trương mở cửa toa tàu và cưa dọn cây đổ để tiếp cận hiện trường. Ông Reisinger cho biết nhiệt độ bên trong các toa tàu lên tới khoảng 40 độ C. Toàn bộ khoảng 630 hành khách được kiểm tra sức khỏe, trong đó 3 người phải nhập viện do bị suy tuần hoàn.

Ưu tiên sơ tán trẻ em, phụ nữ mang thai và người cao tuổi khỏi đoàn tàu, lực lượng cứu hộ yêu cầu những hành khách còn lại tiếp tục trên tàu chờ phương án giải cứu. Một đầu máy diesel được điều tới kéo đoàn tàu về ga Karstädt. Tại đây, hành khách được thông báo chuyến tàu không thể tiếp tục hành trình.

Chính quyền địa phương sau đó đã thiết lập khu lưu trú tạm thời trong một nhà thi đấu để hành khách nghỉ qua đêm. Trong thời gian lưu trú, thêm một hành khách phải nhập viện vì vấn đề tuần hoàn, trong khi một số người được người thân đến đón ngay trong đêm. Sáng 28/6, khoảng 500 hành khách được xe buýt đưa tới ga Karstädt để tiếp tục hành trình bằng hai chuyến tàu cao tốc ICE.

Cùng ngày, một sự cố khác xảy ra tại thị trấn Gransee, khi một đoàn tàu khu vực gặp trục trặc kỹ thuật, khiến hành khách phải chờ từ 2 đến 3 giờ trong điều kiện không có điều hòa. Theo Cảnh sát Liên bang Đức, khoảng 70 hành khách đã tự rời tàu xuống khu vực đường ray trước khi sự cố được khắc phục./.

(TTXVN/Vietnam+)
#Đức #hành khách mắc kẹt #đoàn tàu mất điện Đức
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