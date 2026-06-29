Hiện thực hóa cam kết đầu tư, phát huy vai trò doanh nghiệp trong hợp tác Việt-Lào

Theo phóng viên TTXVN tại Lào, ngày 28/6 tại thủ đô Vientiane , công ty TNHH KN Vientiane Group (KN Vientiane Group Co., Ltd) và công ty Trách nhiệm hữu hạn Bất động sản Real Concept (Real Concept Real Estate Sole., Ltd) đã chính thức ký hợp tác chiến lược phát triển dự án bất động sản tại Đặc khu kinh tế Long Thành-Vientiane .

Đây là bước đi cụ thể nhằm hiện thực hóa các cam kết đầu tư, đồng thời thể hiện sự chủ động của doanh nghiệp hai nước trong việc thắt chặt và nâng cao hiệu quả hợp tác kinh tế song phương Việt Nam-Lào.

Tham dự và chứng kiến lễ ký kết, về phía Lào có đồng chí Phankham Viphavan, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thủ tướng Chính phủ; đồng chí Somsavat Lengsavat, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Phó Thủ tướng Chính phủ; đồng chí Linkham Douangsavan, Bộ trưởng Nông nghiệp và môi trường. Về phía Việt Nam có đồng chí Nguyễn Minh Tâm, Đại sứ Việt Nam tại Lào; cùng đông đảo đại diện các cơ quan ban ngành, các đối tác chiến lược và cộng đồng doanh nghiệp hai nước.

Dự án bất động sản được ký hợp tác lần này thuộc Đặc khu Kinh tế Long Thành-Vientiane (Đặc khu Long Viêng), dự án kiểu mẫu có quy mô 557,28 ha với tổng vốn đầu tư 1 tỷ USD tại thủ đô Vientiane .

Đây là dự án đầu tiên được Chính phủ Lào cấp phép cho một doanh nghiệp Việt Nam với thời hạn thuê đất lên tới 99 năm, đi kèm nhiều cơ chế ưu đãi vượt trội như quyền sở hữu nhà ở đối với người nước ngoài, cấp thị thực cư trú dài hạn và chính sách ưu đãi sâu về thuế thu nhập, thuế giá trị gia tăng.

Đến nay, đặc khu đã đưa vào vận hành hiệu quả sân golf 36 hố tiêu chuẩn quốc tế và phân khu đô thị mẫu với các biệt thự cao cấp hướng sông. Theo lộ trình, các hạng mục hạ tầng xã hội lớn gồm khách sạn 5 sao, bệnh viện quốc tế, trường học liên cấp và trung tâm thương mại quốc tế cũng đang tiếp tục được triển khai nhằm biến nơi đây thành một đặc khu kinh tế hiện đại, tiên tiến, góp phần thu hút nguồn lực và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế cho đất nước Lào.

Ông Lê Huy Hoàng, Tổng Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn KN Vientiane Group, phát biểu tại Lễ ký kết. (Ảnh: Văn Phiên/TTXVN)

Phát biểu tại buổi lễ, ông Lê Huy Hoàng, Tổng Giám đốc KN Vientiane Group, cho rằng lễ ký hợp tác chiến lược này là một dấu mốc đặc biệt quan trọng trong chiến lược phát triển dự án, đồng thời là hành trình hiện thực hóa những giá trị cốt lõi mà doanh nghiệp đang theo đuổi.

Công ty KN Vientiane luôn kiên định với mục tiêu kiến tạo những sản phẩm bất động sản có giá trị thực, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của khách hàng, đồng thời góp phần nâng tầm diện mạo đô thị và chất lượng cuộc sống của cộng đồng.

Theo lãnh đạo KN Vientiane Group, để một dự án quy mô lớn đi đến thành công trong bối cảnh thị trường hiện nay, bên cạnh một chiến lược đầu tư bài bản, một sản phẩm chất lượng hay một tầm nhìn dài hạn, yếu tố then chốt và quyết định là phải tìm kiếm được những đối tác tin cậy, có cùng chí hướng, cùng năng lực và cùng khát vọng chinh phục những mục tiêu lớn. Đó là lý do sau một quá trình khảo sát, đánh giá và lựa chọn kỹ lưỡng, tập đoàn đã quyết định chọn công ty Bất động sản Real Concept làm đối tác chiến lược để đồng hành cùng dự án này.

KN Vientiane Group đánh giá cao năng lực triển khai thị trường, sự chuyên nghiệp trong hoạt động kinh doanh cũng như uy tín vững chắc mà Real Concept đã xây dựng được trên thị trường nội địa Lào thời gian qua.

Tổng Giám đốc KN Vientiane Group cam kết sẽ tiếp tục tập trung nguồn lực đầu tư nghiêm túc, đảm bảo tuyệt đối về chất lượng sản phẩm, tiến độ triển khai hạ tầng và thực hiện đầy đủ, trọn vẹn tất cả các nghĩa vụ, cam kết với khách hàng cũng như với đối tác chiến lược.

Ông Lê Huy Hoàng, Tổng Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn KN Vientiane Group và ông Bouavieng Champaphan, Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn Bất động sản Real Concept ký kết văn kiện hợp tác trước sự chứng kiến của các đại biểu. (Ảnh: Văn Phiên/TTXVN)

Phát biểu tại Lễ ký kết, ông Bouavieng Champaphan, Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn Bất động sản Real Concept, một doanh nghiệp 100% vốn nội địa của Lào, cho biết kế hoạch phát triển hiện tại và tương lai của Real Concept không chỉ dừng lại ở kinh doanh thương mại, mà tập trung mạnh mẽ vào mảng hạ tầng xã hội, bao gồm việc xây dựng hệ thống trường học (hiện các dự án này đang trong quá trình xây dựng tích cực).

Bên cạnh đó, công ty cũng đã có quy hoạch cụ thể cho các dự án xây dựng bệnh viện quốc tế, khu liên hợp thể thao, khu nghỉ dưỡng, dịch vụ, giải trí, khu công nghệ cao và bất động sản cao cấp với đầy đủ các tiện nghi, dịch vụ đồng bộ nhằm đáp ứng tiêu chuẩn sống ngày càng cao tại Lào.

Đặc biệt, lãnh đạo Real Concept đã khẳng định giá trị tinh thần và truyền thống lịch sử gắn kết giữa hai dân tộc Lào-Việt sẽ là điểm tựa vững chắc cho sự hợp tác kinh tế giữa hai nước trong thời kỳ mới.

Ông Bouavieng Champaphan chia sẻ nếu ngày xưa nhân dân hai nước Lào và Việt Nam đã luôn kề vai sát cánh, cùng chiến đấu chống kẻ thù chung để giành độc lập dân tộc, thì ngày nay, nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp hai nước Lào-Việt Nam chúng ta sẽ tiếp tục cùng nhau chung tay xây dựng, đóng góp thiết thực cho sự phát triển kinh tế-xã hội của hai nước ngày càng vững mạnh.

Dự án hợp tác phát triển bất động sản tại Đặc khu kinh tế Long Thành-Vientiane thể hiện tinh thần hữu nghị, hợp tác song hành và cam kết đồng lòng phát triển thịnh vượng giữa doanh nghiệp hai nước Việt Nam-Lào.

Sự hợp tác giữa một doanh nghiệp đầu tư lớn của Việt Nam tại Lào và một doanh nghiệp bất động sản uy tín 100% vốn bản địa của Lào, được các chuyên gia kinh tế đánh giá là bước đi tích cực, tạo cú hích cho phân khúc bất động sản cao cấp tại Vientiane và góp phần làm sâu sắc hơn quan hệ kinh tế đối ngoại, cũng như mối quan hệ đặc biệt giữa hai nước Việt Nam-Lào./.

Lấy hiệu quả thực chất, lợi ích của nhân dân Việt Nam-Lào làm thước đo cao nhất Tiếp Thủ tướng Lào, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước lưu ý trong quan hệ hợp tác, hai bên cần cụ thể hóa những cam kết thành các kết quả thực tế; lấy hiệu quả thực chất của nhân dân làm thước đo cao nhất