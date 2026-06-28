Thái Lan tăng tốc dự án thanh toán xuyên biên giới

Theo phóng viên TTXVN tại Bangkok, Tổng cục Du lịch Thái Lan (TAT), phối hợp với Ngân hàng Trung ương Thái Lan (BoT), các tổ chức tài chính và các cơ quan khác, đang đẩy nhanh việc triển khai dự án thanh toán xuyên biên giới bằng mã QR, nhằm hỗ trợ du lịch kỹ thuật số và thúc đẩy chi tiêu liền mạch theo mô hình "Thanh toán như người địa phương."



Chương trình này cho phép du khách từ Trung Quốc, Singapore, Malaysia, Indonesia, Việt Nam, Hàn Quốc, Lào và Campuchia, cũng như Hong Kong (Trung Quốc), sử dụng ứng dụng ngân hàng di động hoặc ví điện tử của quốc gia mình để thanh toán trực tiếp cho các thương nhân Thái Lan thông qua mã QR mà không cần trao đổi tiền mặt.



TAT cho biết sáng kiến này sẽ cải thiện sự thuận tiện khi đi du lịch, tăng cường niềm tin của du khách quốc tế và giúp các doanh nghiệp Thái Lan thích ứng với nhu cầu ngày càng tăng về các lựa chọn thanh toán kỹ thuật số. Các thương nhân tham gia có thể đăng ký thông qua các ngân hàng hàng đầu của Thái Lan và các đối tác thanh toán quốc tế bao gồm Alipay, WeChat Pay và UnionPay./.

Thái Lan phát triển dịch vụ tàu hỏa hạng sang để thúc đẩy du lịch Bộ Giao thông Thái Lan đang đẩy mạnh kế hoạch nâng cấp ngành vận tải đường sắt và du lịch bằng cách phát triển dịch vụ tàu hỏa hạng sang đẳng cấp thế giới.

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