Philippines dự báo nhập khẩu 5,7 triệu tấn gạo trong năm 2026

Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA) dự báo Philippines sẽ nhập khẩu khoảng 5,7 triệu tấn gạo trong năm 2026 nhằm bù đắp sự sụt giảm nguồn cung trong nước, trong bối cảnh sản lượng lúa chịu sức ép từ chi phí đầu vào tăng cao, diện tích gieo trồng thu hẹp và nguy cơ thiếu nước phục vụ sản xuất.

Trong báo cáo Grain and Feed Update mới công bố, USDA đã nâng dự báo lượng gạo nhập khẩu của Philippines thêm 100.000 tấn so với ước tính trước đó là 5,6 triệu tấn.

Theo USDA, nhập khẩu gạo sẽ tăng để bổ sung cho nguồn cung trong nước suy giảm, trong khi lượng tồn kho cuối kỳ cũng được dự báo giảm do sản lượng thấp hơn. Con số này cao hơn đáng kể so với dự báo 4,8 triệu tấn mà Bộ Nông nghiệp Philippines (DA) đưa ra trước đó.

Theo số liệu của Chính phủ Philippines, tính đến ngày 11/6, nước này đã nhập khẩu khoảng 2,42 triệu tấn gạo kể từ đầu năm.

USDA dự báo sản lượng gạo xay xát của Philippines trong năm nay đạt khoảng 12,3 triệu tấn, giảm 0,8% so với dự báo trước đó là 12,4 triệu tấn. Nguyên nhân chủ yếu là chi phí sản xuất tăng khiến nông dân giảm ý định mở rộng diện tích gieo trồng.

Báo cáo cho biết giá phân bón đã tăng mạnh kể từ tháng 3, trong đó giá urê trên thị trường thế giới tăng hơn 55%, làm giảm lợi nhuận của nông dân và hạn chế động lực mở rộng sản xuất.

USDA nhận định mặc dù Bộ Nông nghiệp Philippines đã triển khai các chương trình hỗ trợ như trợ cấp nhiên liệu và hỗ trợ một phần chi phí giống, phân bón, song các biện pháp này chỉ bù đắp được một phần áp lực từ chi phí đầu vào tăng cao.

Ngoài chi phí sản xuất, tình trạng mực nước tại các hồ chứa lớn xuống thấp cũng được đánh giá là yếu tố có thể tiếp tục ảnh hưởng đến sản lượng lúa, đặc biệt tại các vùng trồng lúa phụ thuộc vào hệ thống thủy lợi. Theo USDA, lượng mưa thiếu hụt đã khiến mực nước tại nhiều hồ chứa quan trọng phục vụ tưới tiêu cho các vùng sản xuất lúa và ngô giảm đáng kể.

Trước đó, Bộ Nông nghiệp Philippines cảnh báo sản lượng lúa có thể giảm tới 700.000 tấn nếu hiện tượng El Niño diễn biến nghiêm trọng. Cơ quan khí tượng Philippines cũng dự báo nước này có thể chịu tác động của hiện tượng El Niño ở mức từ trung bình đến mạnh từ cuối năm nay đến đầu năm 2027. Lần gần nhất El Niño xảy ra vào năm 2024 đã gây khô hạn kéo dài, ảnh hưởng đáng kể đến sản xuất nông nghiệp của Philippines./.

Philippines chính thức quay trở lại thị trường gạo quốc tế Theo hướng dẫn, gạo nhập khẩu sẽ phải đến nước này trong vòng 60 ngày kể từ ngày cấp giấy phép thông quan vệ sinh và kiểm dịch thực vật nhập khẩu (SPSIC).

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