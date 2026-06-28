Thái Lan cảnh báo dư lượng hóa chất trong đồ chơi vượt tiêu chuẩn an toàn

Theo phóng viên TTXVN tại Bangkok, các cơ quan bảo vệ người tiêu dùng Thái Lan đã cảnh báo về một số sản phẩm đồ chơi bóp mềm (squishy) - làm từ vật liệu mềm dẻo, có khả năng đàn hồi - không nhãn mác, có thể chứa dư lượng hóa chất vượt quá tiêu chuẩn an toàn, trong bối cảnh "cơn sốt" mua đồ chơi này đang tăng nhiệt tại Thái Lan.



Với nhiều hình dạng khác nhau, "Squishy" làm từ các chất liệu mềm song khả năng đàn hồi cao, khiến chúng mang lại "cảm giác thỏa mãn" khi bóp mạnh, và vẫn có thể trở lại hình dạng ban đầu.

Đồ chơi "squishy," lần đầu tiên được giới thiệu cách đây nhiều năm như một cách giúp giảm căng thẳng, đang được ưa chuộng trở lại tại Thái Lan sau những bài đánh giá lan truyền trên mạng xã hội của những người có tầm ảnh hưởng và người nổi tiếng trong năm nay.

Tại Bangkok, xu hướng này thể hiện rõ nhất ở chợ Sampheng, nơi chứng kiến nhiều bậc phụ huynh mang theo trẻ em và thanh thiếu niên thuộc thế hệ Z "rồng rắn" xếp hàng để mua đồ chơi từ khi chợ mở cửa lúc rạng sáng.



Tuy nhiên, mối lo ngại về sự an toàn của đồ chơi "squishy" đối với trẻ em ngày càng tăng, khi các báo cáo cho thấy một số sản phẩm nhái không nhãn mác hoặc không rõ nguồn gốc có chứa dư lượng hóa chất nguy hiểm vượt quá giới hạn an toàn.

Trong một phát biểu mới đây, Bộ trưởng Văn phòng Thủ tướng phụ trách Cục Bảo vệ Người tiêu dùng, bà Supamas Isarabhakdi, cho biết đã chỉ đạo các quan chức giám sát và đưa ra cảnh báo về các loại đồ chơi squishy kém chất lượng.

Viện Tiêu chuẩn Công nghiệp Thái Lan (TISI) đã được chỉ thị kiểm tra và loại bỏ các sản phẩm không an toàn khỏi cả thị trường truyền thống và trực tuyến. Bà Supamas cho biết những rủi ro chính bao gồm đồ chơi bóp mềm được làm từ vật liệu kém chất lượng, có thể giải phóng cặn hóa chất gây kích ứng hệ hô hấp khi hít phải trong thời gian dài. Ngoài ra, một số sản phẩm được thiết kế giống thực phẩm có thể khiến trẻ nhỏ nhầm lẫn và cho vào miệng, gây nguy cơ nghẹn.



Trích dẫn Luật Trách nhiệm Sản phẩm, Bộ trưởng Supamas nêu rõ các nhà sản xuất, xuất khẩu và người bán sẽ phải chịu trách nhiệm chung nếu xảy ra bất kỳ thiệt hại nào. Bà kêu gọi các bậc phụ huynh chọn đồ chơi có nhãn tiếng Thái ghi rõ nhà sản xuất hoặc nhà nhập khẩu và tìm kiếm dấu chứng nhận của TISI, tránh mua đồ chơi có mùi hóa chất nồng hoặc mùi hương quá mạnh.



Trên thế giới, đồ chơi bóp mềm chủ yếu được làm từ các polyme mềm, dẻo, tùy thuộc vào loại cụ thể. Một thương hiệu hàng đầu đến từ Nhật Bản là iBloom, nổi tiếng với các sản phẩm bóp mềm cao cấp. Đồ chơi bóp mềm iBloom cỡ lớn có thể bán với giá gần 10.000 baht (khoảng 300 USD) mỗi món.



Tuy vậy, nhiều quốc gia đã hạn chế, tịch thu hoặc thu hồi các sản phẩm bóp mềm cụ thể do tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn. Các hạn chế phổ biến nhất là độc tính hóa học và nguy cơ gây nghẹt thở.

Năm 2018, Cơ quan Bảo vệ Môi trường Đan Mạch đã thử nghiệm 12 loại đồ chơi bóp mềm và phát hiện tất cả đều thải ra lượng chất độc hại không thể chấp nhận được, như dimethylformamide, dẫn đến việc loại đồ chơi giải tỏa căng thẳng này bị loại bỏ khỏi thị trường nước này./.

Europol thu giữ hơn 16 triệu sản phẩm đồ chơi giả trên khắp châu Âu Tại 26 quốc gia châu Âu, Europol đã tịch thu 16,6 triệu sản phẩm đồ chơi giả trị giá gần 37 triệu euro. Đây là những đồ chơi có thể gây nguy cơ nghiêm trọng cho sức khỏe và an toàn của trẻ em.

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