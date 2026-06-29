Thái Lan: Thống đốc Bangkok Chadchart tái đắc cử với chiến thắng áp đảo

Theo phóng viên TTXVN tại Thái Lan, ông Chadchart Sittipunt đã tuyên bố chiến thắng trong cuộc bầu cử Thống đốc Bangkok tổ chức ngày 28/6, sau khi kết quả không chính thức vào tối cùng ngày cho thấy ông đang hướng tới chiến thắng áp đảo trong nhiệm kỳ thứ hai và tiếp tục hành trình chính trị từ một chuyên gia kỹ thuật giao thông tới bộ trưởng nội các rồi nhà lãnh đạo của thủ đô Đất nước Chùa Vàng.

Theo kết quả kiểm phiếu không chính thức mới nhất, ông Chadchart đã giành được hơn 1,4 triệu phiếu bầu, tương đương 94,99% số phiếu đã được kiểm đếm, bỏ xa đối thủ gần nhất của mình là bà Mallika Boonmeetrakool Mahasuk, người nhận được hơn 288.000 phiếu bầu.

Kết quả này cho phép ông Chadchart có thêm 4 năm để chứng minh liệu mô hình quản lý đô thị thực tiễn, dựa trên dữ liệu của ông từ nhiệm kỳ một, có thể tiếp tục giải quyết các vấn đề lâu dài của Bangkok - từ lũ lụt và tắc nghẽn giao thông đến bất bình đẳng, y tế công cộng và chất lượng cuộc sống - hay không.

Phát biểu tối 28/6, ông Chadchart bày tỏ cảm ơn tới cử tri Bangkok đã nhiệt tình hưởng ứng cuộc bầu cử, đồng thời thừa nhận nhiệm vụ phía trước sẽ khó khăn hơn nhiệm kỳ đầu tiên của ông vì kỳ vọng của công chúng đã tăng lên và điều kiện toàn cầu cũng như công nghệ đang thay đổi nhanh chóng.

Ông Chadchart cho biết sau khi Ủy ban Bầu cử chính thức phê chuẩn kết quả, nhiệm vụ đầu tiên của ông sẽ là biến hơn 260 kế hoạch chính sách do nhóm của ông chuẩn bị thành một kế hoạch chiến lược rõ ràng.

Một kế hoạch hành động khẩn cấp sẽ được lập ra cho 100 ngày đầu tiên của nhiệm kỳ mới với các vấn đề khó khăn và phức tạp nhất sẽ được ưu tiên bởi chúng cần nhiều thời gian hơn để giải quyết và mang lại kết quả.

Ông Chadchart nhấn mạnh tính minh bạch và chống tham nhũng cũng sẽ tiếp tục là ưu tiên hàng đầu, sau khi các vấn đề này trở thành mối quan tâm của công chúng trong chiến dịch tranh cử.

Chính quyền của ông sẽ tiếp tục theo đuổi những vấn đề này một cách nghiêm túc để xứng đáng với sự tin tưởng mà cử tri đã dành cho ông.

Năm 2022, ông Chadchart trở thành người đứng đầu Chính quyền Đô thị Bangkok (BMA) với thắng lợi áp đảo và kỳ vọng cao của công chúng. Một thành tựu quan trọng trong công việc nhiệm kỳ đầu tiên của ông là quản lý nguồn nước một cách có hệ thống.

Với lập luận rằng các vấn đề của Bangkok không thể chỉ được giải quyết thông qua ứng phó khẩn cấp mà đòi hỏi dữ liệu, sự phối hợp và các hệ thống tốt hơn, chính quyền của ông đã giới thiệu phương pháp “Kiểm soát giao thông đường thủy,” sử dụng cảm biến mực nước và lập bản đồ hệ thống thoát nước để cải thiện khả năng giám sát và quản lý rủi ro lũ lụt của thành phố.

Tư duy kỹ thuật này cũng định hình phong cách quản lý rộng hơn của ông. Nhóm của ông đã tìm cách sử dụng công nghệ, theo dõi vấn đề ở cấp quận và truyền thông công cộng để làm cho BMA đáp ứng tốt hơn các khiếu nại hàng ngày của người dân.

Ngoài cải thiện cơ sở hạ tầng, nhiệm kỳ đầu tiên của ông Chadchart cũng nổi bật với chính sách xã hội. Năm 2026, BMA đã nhận được Chứng nhận Vàng về Bình đẳng Giới của Chương trình Phát triển Liên hợp quốc (UNDP), trở thành tổ chức công đầu tiên ở châu Á-Thái Bình Dương đạt được Chứng nhận Vàng theo chương trình này.

Ông Chadchart tuyên bố mục tiêu chính trong 4 năm tới là biến Bangkok thành một thành phố có thể cạnh tranh quốc tế và sánh ngang với các thành phố hàng đầu trên thế giới./.

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