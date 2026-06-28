Đảng Nhân dân Campuchia khẳng định vai trò lãnh đạo trong tiến trình lịch sử

Nhân dịp kỷ niệm 75 năm Ngày thành lập Đảng Nhân dân Campuchia (CPP) (28/6/1951-28/6/2026), ngày 28/6, Chủ tịch CPP Samdech Techo Hun Sen đã gửi thông điệp tới toàn thể đảng viên và người dân, trong đó nhấn mạnh vai trò lãnh đạo của CPP trong tiến trình 75 năm lịch sử của quốc gia Đông Nam Á này.



Theo phóng viên TTXVN tại Phnom Penh, trong thông điệp công bố cùng ngày, Chủ tịch CPP Hun Sen khẳng định ngày 28/6/2026 là ngày kỷ niệm tròn 75 năm thành lập CPP, tiền thân là Đảng Nhân dân Cách mạng Khmer, ra đời trong phong trào đấu tranh giành độc lập của nhân dân Campuchia.

Từ khi ra đời đến nay, CPP luôn kiên định mục tiêu lý tưởng đứng về phía nhân dân, đồng cam cộng khổ với nhân dân, vượt qua mọi khó khăn thử thách, sẵn sàng hi sinh vì một đất nước Campuchia độc lập, hòa bình, tự do, dân chủ và tiến bộ xã hội.



Nhìn lại tiến trình lịch sử của Campuchia hơn nửa thế kỷ qua, ông Hun Sen cho biết ở thời điểm đất nước rơi vào thảm họa diệt chủng dưới chế độ Kampuchea Dân chủ do Pol Pot đứng đầu, CPP đã lãnh đạo nhân dân vùng lên, tiến hành cuộc đấu tranh lật đổ chế độ tàn bạo này, tiến tới thắng lợi lịch sử vào ngày 7/1/1979, giải cứu và hồi sinh kịp thời dân tộc.



Theo Chủ tịch Hun Sen, sau chiến thắng trước chế độ diệt chủng cách đây gần nửa thế kỷ, CPP đã lãnh đạo đất nước Campuchia trải qua vô vàn khó khăn thách thức, đạt được nhiều thành tựu to lớn có giá trị lịch sử trong sự nghiệp bảo vệ và kiến tạo nền hòa bình, khôi phục và phát triển đất nước trên mọi lĩnh vực, đưa nhân dân thoát khỏi bóng đen của quá khứ, có cuộc sống an lành và đang tiến về phía trước một cách năng động trên con đường hòa bình, dân chủ và phát triển.



Ông Hun Sen khẳng định những thành tựu đó chính là cơ sở để nhân dân Campuchia nhận thấy CPP là một chính đảng có đủ sức mạnh và năng lực lãnh đạo đất nước hướng tới tương lai phồn vinh. Nhờ vậy, trong thời gian qua, CPP đã giành thắng lợi trong các cuộc bầu cử theo nguyên tắc dân chủ, cả ở cấp quốc gia và địa phương.



Nhận định về bối cảnh tình hình đất nước trong thời gian qua, Chủ tịch CPP Hun Sen cho rằng tăng trưởng kinh tế Campuchia năm 2026 ước đạt mức 4,2%, an ninh lương thực vững mạnh, thương mại quốc tế tăng trưởng đáng kể, đặc biệt là hoạt động xuất khẩu.

Ông nhấn mạnh rằng trong 6 tháng đầu năm nay, tuy chịu tác động tiêu cực do diễn biến phức tạp của tình hình thế giới, cũng như vấn đề bảo vệ chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ quốc gia, đất nước Campuchia vẫn tiếp tục tiến lên trên con đường phát triển, đảm bảo ổn định chính trị, an ninh, trật tự an toàn xã hội, cũng như ổn định kinh tế vĩ mô và đời sống của người dân.



Theo Chủ tịch Hun Sen, thực tế hơn 47 năm qua cho thấy trong bất kỳ thời điểm và hoàn cảnh nào, CPP luôn giữ vững lập trường và kiên định sự đúng đắn về chính trị. Cùng với đó, mối liên hệ gắn bó giữa đảng và nhân dân đã cắm rễ sâu, không gì có thể phá vỡ trong hành trình phát triển quốc gia, là nhân tố nền tảng trong mọi thắng lợi của dân tộc.



Nhân dịp này, thay mặt Ban chấp hành Trung ương CPP, Chủ tịch Hun Sen bày tỏ sự tri ân sâu sắc đối với toàn thể nhân dân Campuchia, cả trong và ngoài nước, đã dành sự công tâm và luôn nhất quán ủng hộ CPP ở mọi thời điểm.

Nhìn về tương lai, Chủ tịch CPP Hun Sen lưu ý trên con đường phía trước, Campuchia đối mặt với nhiều khó khăn và thách thức lớn, xuất phát từ nhân tố bên trong và bên ngoài, đặc biệt là các nhân tố bên ngoài khó đoán định.

Ông khẳng định việc cùng nỗ lực xây dựng đất nước vững mạnh về kinh tế, quân sự và chính trị là phương thức duy nhất giúp Campuchia tự lực tự cường, có khả năng bảo vệ chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, hòa bình và bản sắc quốc gia./.

Điện mừng kỷ niệm 75 năm Ngày thành lập Đảng Nhân dân Campuchia Trong bối cảnh tình hình thế giới và khu vực tiếp tục diễn biến nhanh chóng, phức tạp, Đảng Cộng sản Việt Nam trước sau như một luôn coi trọng và dành ưu tiên hàng đầu cho quan hệ với Campuchia.

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