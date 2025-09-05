Bộ Công Thương khuyến cáo DN trước việc Philippines tạm dừng nhập khẩu gạo

Để đảm bảo hoạt động xuất khẩu gạo năm 2025, góp phần thực hiện chỉ tiêu xuất khẩu cả năm, Bộ Công Thương đề nghị Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành kịp thời thông tin tới các thương nhân kinh doanh xuất khẩu gạo trên địa bàn nắm bắt thông tin về việc Philippines tạm dừng nhập khẩu gạo Việt Nam trong 60 ngày, kể từ ngày 1/9.

Trong văn bản gửi Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành và Hiệp hội Lương thực Việt Nam (VFA), các thương nhân kinh doanh xuất khẩu gạo, Bộ Công Thương nêu rõ các mặt hàng gạo mà Philippines tạm dừng nhập khẩu là các loại gạo xay xát thường, gạo xay xát kỹ (không bao gồm các giống gạo đặc sản không được nông dân địa phương sản xuất phổ biến).

Bộ Công Thương đề nghị Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành rà soát, kịp thời tổng hợp thông tin, ý kiến của cộng đồng doanh nghiệp về khó khăn, vướng mắc phát sinh để báo cáo có giải pháp phù hợp.

VFA cần kịp thời thông tin tới thương nhân kinh doanh xuất khẩu gạo để điều chỉnh hoạt động sản xuất, kinh doanh phù hợp. Mặt khác, tăng cường cập nhật thông tin, theo dõi và dự báo cung cấp thông tin tình hình sản xuất, thị trường lúa gạo trong nước và thế giới để báo cáo và đề xuất Chính phủ, bộ, ngành liên quan giải pháp thúc đẩy tiêu thụ thóc, gạo trong nước, thúc đẩy xuất khẩu.

Ngoài ra, VFA cần phối hợp chặt chẽ với Hiệp hội các nhà nhập khẩu gạo của Philippines để tích cực theo dõi, nắm bắt thông tin thị trường, thay đổi chính sách của nước bạn để kịp thời báo cáo, đề xuất giải pháp phù hợp. Hỗ trợ các doanh nghiệp hội viên đa dạng hóa thị trường xuất khẩu, tăng cường xúc tiến thương mại, nhất là bạn hàng truyền thống.

Bộ Công Thương cũng khuyến nghị thương nhân kinh doanh xuất khẩu gạo bên cạnh duy trì các thị trường truyền thống, cần chủ động tìm kiếm và khai thác các thị trường tiềm năng mới nhằm phân tán rủi ro và khả năng thích ứng.

Đặc biệt, tích cực mua tạm trữ lúa gạo cho bà con nông dân, thực hiện nghiêm quy định của Nghị định số 107/2018/NĐ-CP của Chính phủ về kinh doanh xuất khẩu gạo và các quy định liên quan kinh doanh xuất khẩu gạo.

Theo thống kê, năm 2024, xuất khẩu gạo của Việt Nam đạt khoảng 9 triệu tấn, kim ngạch 5,7 tỷ USD. Đây là kết quả quan trọng, góp phần khẳng định vị thế của Việt Nam trên thị trường gạo thế giới.

Trong thời gian lấy ý kiến gần đây, nhiều đối tác quốc tế; trong đó, có Hoa Kỳ, Singapore và Brazil đều đánh giá cao vai trò của Việt Nam trong chuỗi cung ứng lúa gạo toàn cầu.

Như vậy, Việt Nam hoàn toàn có thể duy trì và nâng cao giá trị xuất khẩu, đặc biệt khi nhu cầu gạo chất lượng cao đang ngày càng gia tăng. Quan trọng là phải siết chặt quy trình canh tác, bảo đảm an toàn và chất lượng để gạo Việt Nam giữ vững uy tín và sức cạnh tranh trên thị trường quốc tế.

Theo Bộ Công Thương, xuất khẩu gạo 8 tháng đầu năm 2025 đạt 6,3 triệu tấn và 3,17 tỷ USD, tăng 2,2% về khối lượng nhưng giảm 17,5% về giá trị so với cùng kỳ năm 2024. Giá gạo xuất khẩu bình quân 8 tháng đầu năm 2025 ước đạt 504,9 USD/tấn, giảm 19,3% so với cùng kỳ năm 2024./.

Thị trường nông sản: Giá gạo xuất khẩu của Việt Nam tiếp tục tăng Bất chấp việc Philippines - thị trường tiêu thụ lớn nhất của gạo Việt Nam - quyết định tạm dừng nhập khẩu gạo trong 60 ngày, giá xuất khẩu gạo Việt Nam vẫn tiếp tục tăng.