Thị trường nông sản: Giá gạo xuất khẩu của Việt Nam tiếp tục tăng

Tuần qua, thị trường lúa gạo trong nước hầu hết đi ngang, trong khi đó, giá xuất khẩu gạo Việt Nam tiếp tục tăng, bất chấp trước thông tin Philippines - thị trường tiêu thụ lớn nhất của gạo Việt Nam (chiếm 42,6%) quyết định tạm dừng nhập khẩu gạo trong 60 ngày kể từ 1/9/2025 nhằm bảo vệ sản xuất nội địa.

Hiệp hội Lương thực Việt Nam cho biết gạo 5% tấm của Việt Nam được chào bán với giá 399 USD/tấn hôm 21/8, tăng từ 395 USD/tấn một tuần trước đó.

Theo một thương nhân tại Thành phố Hồ Chí Minh: “Giá tăng do nguồn cung trong nước đang cạn kiệt.”

Các thương nhân cũng cho biết những nỗ lực của Việt Nam trong việc đẩy mạnh sản xuất gạo thơm và gạo chất lượng cao trong những năm gần đây đã giúp bù đắp tác động từ kế hoạch ngừng nhập khẩu gạo của Philippines, quốc gia chủ yếu ưa chuộng gạo trắng thông thường.

Về thị trường trong nước, theo Viện Chiến lược, Chính sách nông nghiệp và môi trường, tuần qua, giá lúa khô loại IR 50404 ở Đồng Tháp là 7.100 đồng/kg; Vĩnh Long là 6.600 đồng/kg, Cần Thơ là 7.000 đồng/kg...; với lúa OM 18, tại Cần Thơ là 7.400 đồng/kg; Đồng Tháp là 7.000 đồng/kg...; lúa IR 5451, tại Cần Thơ là 6.600 đồng/kg; Vĩnh Long là 6.600 đồng/kg...

Lúa Jasmine, tại Cần Thơ là 8.400 đồng/kg; Đồng Tháp là 7.200 đồng/kg. ST 25 tại Cần Thơ vẫn là 9.500 đồng/kg; OM 18 tại Đồng Tháp là 7.000 đồng/kg, tại Cần Thơ là 7.700 đồng/kg...

Thu mua lúa gạo tại Đồng bằng sông Cửu Long. (Ảnh: TTXVN)

Theo cập nhật của Sở Nông nghiệp và Môi trường An Giang, giá một số loại lúa tươi được thương lái thu mua như lúa IR 50404 ở mức từ 5.700-5.900 đồng/kg; lúa OM 380 từ 5.700-5.900 đồng/kg; lúa OM 5451 dao động mốc 5.900-6.000 đồng/kg; OM 18 và Nàng hoa từ 6.000-6.200 đồng/kg; Đài Thơm 8 6.100-6.200 đồng/kg...

Với mặt hàng gạo trên thị trường bán lẻ tại An Giang, gạo thường có giá từ 13.000-14.000 đồng/kg; gạo thơm thái hạt dài từ 20.000-22.000 đồng/kg; gạo Jasmine từ 16.000-18.000 đồng/kg; gạo trắng thông dụng 16.000 đồng/kg, gạo Nàng Hoa 21.000 đồng/kg; gạo Hương Lài 22.000 đồng/kg; gạo thơm Đài Loan 20.000 đồng/kg; gạo Sóc thường dao động ở mốc 17.000 đồng/kg; gạo Sóc Thái giá 20.000 đồng/kg; gạo Nhật giá 22.000 đồng/kg...

Giá gạo nguyên liệu IR 504 ở mức 8.500-8.600 đồng/kg, gạo thành phẩm IR 504 từ 9.500-9.700 đồng/kg; gạo nguyên liệu OM 380 từ 8.200-8.300 đồng/kg; gạo thành phẩm OM 380 dao động ở mức 8.800-9.000 đồng/kg.Với mặt hàng phụ phẩm, giá phụ phẩm các loại dao động trong khoảng từ 7.400-9.000 đồng/kg. Giá cám khô ở mức 8.000-9.000 đồng/kg.

Trên thị trường gạo châu Á, giá gạo Ấn Độ cũng nhích lên nhờ đồng rupee lên giá và nhu cầu của thị trường có bước cải thiện.

Gạo đồ 5% tấm của Ấn Độ được chào giá ở mức từ 371-376 USD/tấn, tăng từ 369-374 USD/tấn của tuần trước, trong khi gạo trắng 5% tấm được chào bán ở mức 363-369 USD/tấn trong tuần qua.

Gạo 5% tấm của Thái Lan nhích lên mức 365-370 USD/tấn từ 355-360 USD/tấn của tuần trước, nhưng theo các thương nhân, nguồn cung dồi dào toàn cầu vẫn tạo áp lực lên giá.

Một thương nhân tại Bangkok cho hay, Indonesia thông báo vụ mùa bội thu và sẽ giảm nhập khẩu, trong khi Ấn Độ cũng tuyên bố sẽ xả kho dự trữ.

Nội các Thái Lan đã thông qua gói hỗ trợ trị giá 106 tỷ baht (3,26 tỷ USD), bao gồm các khoản chi trực tiếp và bảo lãnh vay vốn, nhằm hỗ trợ nông dân trồng lúa và bình ổn giá, một quan chức cho biết.

Trong khi đó, nhập khẩu gạo của Bangladesh tăng lên mức cao nhất trong 7 năm, đạt 1,44 triệu tấn trong năm tài chính kết thúc vào tháng 6/2025, do lũ lụt làm giảm sản lượng trong nước. Đây là khối lượng nhập khẩu lớn nhất kể từ năm tài chính 2017-2018, khi đó Bangladesh nhập khẩu tới 3,16 triệu tấn.

Nông dân thu hoạch đậu tương tại trang trại ở Scribber, bang Nebraska, Mỹ. (Ảnh: AFP/ TTXVN)

Về giá nông sản Mỹ, tại sàn giao dịch hàng hóa Chicago (Mỹ), giá thu mua ngô và đậu tương trong các hợp đồng giao ngay ở phiên cuối tuần ngày 22/8 nhìn chung đi ngang hoặc giảm nhẹ.

Giá các hợp đồng giao kỳ hạn tăng vừa phải, giữa lúc người mua chờ đợi nguồn cung dồi dào hơn khi vụ thu hoạch sắp đến.

Chốt phiên này, giá ngô giao tháng 12/2025 giảm 0,25 xu Mỹ, xuống 4,115 USD/bushel. Trong khi đó, giá đậu tương giao tháng 11/2025 tăng 2,5 xu, lên 10,585 USD/bushel (1 bushel đậu tương = 27,2 kg; 1 bushel ngô = 25,4 kg).

Theo công ty tư vấn Pro Farmer, nông dân Mỹ sẽ thu hoạch sản lượng ngô kỷ lục trong năm 2025 sau một mùa Hè thời tiết thuận lợi trên phần lớn khu vực Midwest. Tuy vậy, sản lượng thực tế có thể thấp hơn so với dự báo khá lạc quan của Chính phủ Mỹ, do một số vùng bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh và nắng nóng làm giảm năng suất. Sản lượng đậu tương cũng được kỳ vọng đạt mức cao.

Giá càphê thế giới cho thấy phiên 22/8 vẫn trong xu hướng tăng mạnh, ghi dấu chuỗi tăng kéo dài ba tuần, trong đó giá càphê Robusta đạt đỉnh 3 tháng và giá càphê Arabica chạm mốc cao nhất trong 3 tháng rưỡi.

Thị trường được hỗ trợ bởi lượng tồn kho trên sàn thấp và tâm lý lo ngại rằng thời tiết lạnh gần đây có thể làm giảm sản lượng vụ mùa năm sau tại Brazil.

Kết thúc phiên giao dịch ngày 22/8, trên sàn giao dịch London, giá càphê Robusta giao tháng 9/2025 tăng 2,27% (108 USD/tấn) so với phiên giao dịch trước, lên mức 4.758 USD/tấn. Giá càphê giao tháng 11/2025 tăng 2,88% (130 USD/tấn), đạt 4.650 USD/tấn.

Trên sàn giao dịch New York (Mỹ), giá càphê Arabica giao tháng 9/2025 tăng 4,1% lên 390,65 xu Mỹ/pound. Giá càphê Arabica giao tháng 12/2025 tăng 3,64% lên 378,3 xu Mỹ/pound.

Ngân hàng Commerzbank cho biết đợt tăng giá mạnh gần đây là do lượng tồn kho trên sàn giảm, sau khi Mỹ áp thuế 50% đối với hàng nhập khẩu từ Brazil và khả năng thiệt hại do sương giá tại một vùng trồng càphê của Brazil.

Tại Mỹ, các hiệp hội và các nhóm vận động hành lang vẫn đang thúc đẩy chương trình nghị sự nhằm giảm hoặc bãi bỏ thuế nhập khẩu càphê, nhưng điều này có thể cần thêm thời gian./.

Nguồn cung dư thừa, giá gạo thế giới rơi về mức đáy 8 năm Nguyên nhân khiến giá gạo xuống thấp là sản lượng liên tiếp lập kỷ lục và Ấn Độ - nước xuất khẩu gạo lớn nhất thế giới - dỡ bỏ lệnh cấm xuất khẩu, khiến nguồn cung dư thừa.