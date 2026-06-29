Chính phủ Thái Lan đề xuất ngân sách hơn 113 tỷ USD cho năm tài chính 2027

Chính phủ Thái Lan đang tiếp tục thúc đẩy ngân sách 3.788 tỷ baht (113,8 tỷ USD) cho năm tài chính 2027, bao gồm cả mức thâm hụt 788 tỷ baht, nhằm hỗ trợ nền kinh tế mong manh trong khi vẫn giữ nợ công trong giới hạn kỷ luật tài chính của quốc gia.

Ngày 29/6, Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Tài chính Ekniti Nitithanprapas đã trình bày tại Hạ viện Dự luật Ngân sách năm tài chính 2027, khẳng định kế hoạch chi tiêu này sẽ đóng vai trò là cơ chế quan trọng để thúc đẩy nền kinh tế và nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân.

Ngân sách chi tiêu đề xuất tổng cộng 3.788 tỷ baht, trong khi chính phủ dự kiến thu ròng có sẵn để phân bổ là 3.000 tỷ baht, dẫn đến thâm hụt 788 tỷ baht.

Tuy vậy, ông Ekniti cho biết chi tiêu thâm hụt vẫn cần thiết để duy trì ổn định kinh tế và hỗ trợ tăng trưởng, ngay cả khi nợ công ở mức 66,66% Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) vào tháng 4/2026, gần mức trần 70% theo khuôn khổ kỷ luật tài chính.

Chính phủ ước tính tổng thu ngân sách năm tài chính 2027 đạt 3.145 tỷ baht, tăng 2,7% so với năm trước.

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Tài chính Ekniti cho biết ngân sách được chuẩn bị trong bối cảnh tăng trưởng kinh tế vừa phải, với dự báo nền kinh tế Thái Lan sẽ tăng trưởng từ 1,7-2,7% trong năm 2027.

Triển vọng tăng trưởng dự kiến được hỗ trợ nhờ sự phục hồi của thương mại toàn cầu và tiêu dùng nội địa, trong khi lạm phát được dự báo ở mức 0,5-1,5%.

Tuy nhiên, ông Ekniti cảnh báo nền kinh tế Thái Lan vẫn tiếp tục đối mặt với nhiều bất ổn và rủi ro, trong đó có căng thẳng kéo dài ở Trung Đông, sự không chắc chắn về các biện pháp bảo hộ thương mại của các nền kinh tế lớn và tác động của biến đổi khí hậu. Do đó, chính phủ quyết định tiếp tục thực hiện ngân sách thâm hụt trong năm tài chính 2027 để giúp ổn định nền kinh tế và hỗ trợ tăng trưởng.

Mặc dù tiếp tục thâm hụt, ông Ekniti cho biết chính phủ vẫn cam kết duy trì tính bền vững tài chính dài hạn. Chính phủ đặt mục tiêu giảm thâm hụt xuống dưới 3% GDP vào năm 2029.

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Tài chính Ekniti cũng cho biết ngân sách năm 2027 được lập theo các nguyên tắc nhằm đảm bảo giá trị đồng tiền và nâng cao hiệu quả chi tiêu.

Ông Ekniti cho biết chính phủ cũng sẽ theo đuổi các chính sách hỗ trợ kinh tế như Thailand FastPass, nhằm thu hút và đẩy nhanh đầu tư, và SMEs Plus, được thiết kế để tăng cơ hội thu nhập cho các doanh nghiệp nhỏ.

Ngân sách được phân bổ cho 6 lĩnh vực chiến lược chính, bao gồm an ninh quốc gia, nâng cao năng lực cạnh tranh, phát triển nguồn nhân lực, cơ hội và bình đẳng xã hội, phát triển môi trường và tái cân bằng và cải cách khu vực công.

Ông Ekniti cho biết chính phủ sẽ quản lý ngân sách chi tiêu một cách nghiêm ngặt theo pháp luật và khuôn khổ kỷ luật tài chính để đảm bảo tiền thuế của người dân được sử dụng hiệu quả.

Ông nói thêm rằng chính phủ sẽ đảm bảo các khoản tiền công đến được với người dân, hỗ trợ tối đa tiềm năng tăng trưởng của Thái Lan và tạo ra sự phát triển toàn diện và bền vững./.

Thái Lan hướng tới mục tiêu xuất khẩu 7 triệu tấn gạo Bộ Thương mại Thái Lan đã có cuộc thảo luận với Hiệp hội các nhà xuất khẩu gạo Thái Lan để theo dõi tình hình thương mại và thị trường gạo, cũng như bàn bạc các biện pháp thúc đẩy xuất khẩu gạo.