Khủng hoảng tài chính toàn cầu năm 2008 có thể vẫn là "nỗi ám ảnh"

Chủ tịch Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) Kevin Warsh sẽ tham dự hội nghị chuyên đề thường niên của Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB), hội nghị Sintra, ở Bồ Đào Nha trong tuần này, khi nguy cơ tái diễn bất ổn như trong cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu năm 2008 tiếp tục tác động tới các nhà hoạch định chính sách tiền tệ.

Đây sẽ là lần xuất hiện trước công chúng đầu tiên của người đứng đầu Fed bên ngoài nước Mỹ kể từ khi nhậm chức vào tháng 5/2026.

Hội nghị có sự tham dự của Chủ tịch Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) Christine Lagarde, Thống đốc Ngân hàng Canada Tiff Macklem, Thống đốc Ngân hàng trung ương Anh (BoE), Andrew Bailey.

Tại phiên thảo luận chính sách vào ngày 1/7, bên cạnh vấn đề lãi suất, sự ổn định tài chính, đặc biệt là liên quan đến sự bùng nổ trí tuệ nhân tạo, sẽ là một chủ đề khác được quan tâm.

Cuộc tranh luận được cho là sẽ mở rộng ra ngoài vấn đề lạm phát, tập trung vào cách các ngân hàng trung ương có thể thúc đẩy đổi mới trong bối cảnh bất ổn địa chính trị và rủi ro ổn định tài chính liên quan đến trí tuệ nhân tạo.

Mỗi người trong 4 người đứng đầu ngân hàng trung ương này đều có những ký ức về cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu năm 2008.

Khi đó, ông Macklem đang làm việc tại Bộ Tài chính Canada, tham dự các cuộc họp từ Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới đến Hội đồng Ổn định Tài chính.

Thống đốc Bailey, khi đó còn là quan chức của BoE, đã dàn xếp các cuộc giải cứu ngân hàng.

Trong khi đó, bà Lagarde là Bộ trưởng Tài chính Pháp vào thời điểm đó. Bản thân ông Warsh từng là một thống đốc của Fed, người đóng vai trò trung tâm trong việc thiết kế gói bơm vốn khổng lồ của chính phủ vào 9 ngân hàng lớn nhất của Mỹ vào mùa Thu năm 2008.

Các nhà hoạch định chính sách của ECB dành phần lớn thời gian trong tuần ở Sintra sẽ phải phân tích các dữ liệu quan trọng trong khu vực, với ước tính lạm phát tại Khu vực sử dụng đồng euro dự kiến được công bố vào ngày 1/7.

Số liệu này được dự đoán đã chậm lại lần đầu tiên kể từ khi nổ ra xung đột tại Trung Đông.

Tại Mỹ, sự kiện chính trong tuần lễ bị rút ngắn do kỳ nghỉ lễ sẽ là báo cáo việc làm hàng tháng được công bố vào ngày 2/7.

Các nhà kinh tế dự đoán báo cáo sẽ cho thấy thêm 115.000 việc làm được tạo ra trong tháng 6/2026, đánh dấu giai đoạn 6 tháng tốt nhất về tuyển dụng trong gần hai năm.

Cùng với tăng trưởng tiền lương dự kiến và sự ổn định liên tục của tỷ lệ thất nghiệp, các số liệu này gần như chắc chắn sẽ củng cố dự đoán trên thị trường tài chính rằng động thái tiếp theo của Fed nhiều khả năng là tăng lãi suất hơn là giảm.

Trong khi đó, GDP của Canada có thể đã tăng 0,4% trong tháng 4/2026, nhờ hoạt động khai thác dầu khí và sản lượng sản xuất tăng.

Ước tính sơ bộ cho tháng 5/2026 cũng dự kiến sẽ cho thấy đà tăng trưởng tiếp tục, nhờ sự phục hồi của cả thị trường lao động và lĩnh vực bất động sản. Nhìn chung, dữ liệu cho thấy sự phục hồi trong quý II sau hai quý liên tiếp suy giảm.

Tại Anh, các nhà đầu tư có thể tập trung nhiều nhất vào những chi tiết mới về chính sách kinh tế dự kiến của ông Andy Burnham, người có khả năng trở thành Thủ tướng sau khi ông Keir Starmer từ chức.

Các dữ liệu bao gồm việc phê duyệt khoản vay thế chấp vào ngày 29/6 và số liệu cuối cùng về GDP quý 1/2026 được công bố một ngày sau đó./.

WB hạ mạnh dự báo tăng trưởng kinh tế toàn cầu WB dự báo kinh tế toàn cầu chỉ đạt mức tăng trưởng 2,5% trong năm nay, thấp hơn so với mức 2,9% của năm trước, trong khi lạm phát dự báo sẽ ở mức 4%.