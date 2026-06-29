Australia thu giữ lô ma túy trị giá 36 triệu AUD giấu trong trái cây đông lạnh

Theo phóng viên TTXVN tại Sydney, lực lượng chức năng Australia đang kêu gọi người dân cung cấp thông tin để hỗ trợ điều tra những người liên quan đến một vụ nghi nhập khẩu ma túy quy mô lớn, sau khi phát hiện 110 gói ma túy được giấu trong một container quả mọng đông lạnh nhập khẩu từ Chile.

Cảnh sát Liên bang Australia (AFP) cho biết container đông lạnh này đã được các sĩ quan của Lực lượng Biên phòng Australia (ABF) kiểm tra tại Cảng Botany, phía Nam Sydney, ngày 24/6 sau khi phát hiện các dấu hiệu đáng ngờ bên trong lô hàng.

Trong quá trình khám xét, lực lượng chức năng đã phát hiện 110 gói bột màu trắng được giấu kín trong container. Lô hàng này được cho là đang trên đường vận chuyển đến khu vực Tây Bắc Sydney.

Kết quả kiểm tra sau đó xác nhận số bột nói trên là ma túy. AFP ước tính lượng ma túy bị thu giữ có giá trị khoảng 36 triệu AUD trên thị trường chợ đen.

Giới chức cho biết container đông lạnh đang ngày càng bị các tổ chức tội phạm lợi dụng để che giấu và vận chuyển hàng cấm qua biên giới.

AFP hiện đã mở cuộc điều tra nhằm xác định những cá nhân hoặc tổ chức có liên quan đến vụ việc và đang kêu gọi cộng đồng hỗ trợ cung cấp thông tin.

Quyền Chỉ huy điều tra, ông Aaron Burgess, cho biết mọi thông tin từ người dân, dù nhỏ đến đâu, đều có thể đóng vai trò quan trọng trong việc hỗ trợ xác định những người liên quan đến vụ việc.

Cuộc điều tra hiện vẫn đang được tiếp tục và đến nay chưa có thông tin về các vụ bắt giữ liên quan đến lô hàng nói trên./.

Hàn Quốc báo động nạn gia tăng buôn bán ma túy qua đường hàng không Hải quan Hàn Quốc cho biết trong 11 tháng năm nay đã phát hiện 557 vụ buôn bán ma túy qua đường hàng không, tăng gấp 3 lần so với năm trước, với lượng ma túy thu giữ hơn 275kg.