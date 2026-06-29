Pakistan không kích các tỉnh biên giới Afghanistan, hàng chục người thiệt mạng

Ngày 29/6, các quan chức chính quyền Taliban ở Afghanistan cho biết các cuộc không kích của Pakistan nhằm vào các tỉnh biên giới ở miền Đông Afghanistan đã khiến ít nhất 36 người thiệt mạng và 163 người bị thương.

Trên mạng xã hội X, phó phát ngôn viên của chính quyền Taliban, ông Hamdullah Fitrat, nêu rõ các cuộc không kích được tiến hành trong đêm 28/6, nhằm vào các tỉnh Paktia, Paktika và Kunar, giáp biên giới Pakistan.

Chính quyền Taliban đã phản đối mạnh mẽ các cuộc tấn công, cho rằng đây là hành động xâm phạm chủ quyền Afghanistan.

Trước đó, Bộ trưởng Thông tin và Truyền thông Pakistan Attaullah Tarar, cho biết quân đội nước này đã phát động một chiến dịch trên bộ kết hợp không kích nhằm vào nhóm phiến quân Tehreek-e-Taliban Pakistan (TTP) và Jamaat-ul-Ahrar (một nhóm cực đoan tách ra từ TTP) dọc khu vực biên giới Pakistan-Afghanistan.

Theo ông Tarar, 29 người được cho là có liên quan đến hàng loạt vụ tấn công gần đây nhằm vào dân thường và các cơ quan thực thi pháp luật của nước này đã thiệt mạng trong các cuộc không kích trên.

Chiến dịch tấn công xuyên biên giới của Pakistan được triển khai chưa đầy 3 tuần sau khi quân đội nước này tiến hành các đợt không kích nhằm vào những địa điểm mà Islamabad cho là nơi ẩn náu của phiến quân tại Afghanistan.

Diễn biến này đã chấm dứt khoảng 1 tháng tương đối yên ắng sau giai đoạn leo thang xung đột giữa hai quốc gia láng giềng, bất chấp các nỗ lực hòa giải của cộng đồng quốc tế.

Căng thẳng giữa hai nước leo thang sau nhiều tháng diễn ra các hành động quân sự đáp trả lẫn nhau. Hàng trăm người đã thiệt mạng trong các vụ giao tranh xuyên biên giới kể từ tháng 2 năm nay, khi Afghanistan tiến hành các cuộc tấn công đáp trả các đợt không kích của Pakistan vào lãnh thổ nước này.

Nhiều vòng đàm phán giữa Pakistan và Afghanistan đã được tổ chức nhằm hướng tới một lệnh ngừng bắn lâu dài, song đến nay vẫn chưa đạt được thỏa thuận./.

Pakistan nối lại không kích Afghanistan gây nhiều thương vong 13 người, trong đó có 11 trẻ em, đã thiệt mạng trong các cuộc không kích của Pakistan nhằm vào các tỉnh Khost, Kunar và Paktika của Afghanistan.

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