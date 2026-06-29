Trung Quốc-Belarus nhất trí tiếp tục thúc đẩy quan hệ song phương

Ngày 29/6, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã hội kiến Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko tại Nhà khách quốc gia Điếu Ngư Đài ở thủ đô Bắc Kinh, khẳng định hai nước là những người bạn chân thành, đối tác tốt cùng phát triển và thịnh vượng.

Phát biểu tại cuộc hội kiến, ông Tập Cận Bình nhấn mạnh Trung Quốc và Belarus là những người bạn thực sự tin cậy, ủng hộ lẫn nhau, đồng thời là đối tác chiến lược toàn diện trong mọi điều kiện.

Theo ông, quan hệ Trung Quốc-Belarus đã vượt qua những biến động của tình hình quốc tế, đạt bước phát triển mang tính đột phá trong những năm gần đây và đang ở giai đoạn tốt đẹp nhất trong lịch sử.

Chủ tịch Trung Quốc cho biết lòng tin chính trị giữa hai nước ngày càng vững chắc, hợp tác chất lượng cao đạt nhiều kết quả tích cực, các dự án hợp tác trọng điểm được triển khai ổn định và phối hợp đa phương đạt hiệu quả rõ rệt.

Trung Quốc và Belarus cần duy trì trao đổi chiến lược, thúc đẩy quan hệ song phương tiếp tục phát triển ở trình độ cao hơn, mang lại nhiều lợi ích hơn cho nhân dân hai nước.

Nhà lãnh đạo Trung Quốc khẳng định nước này sẵn sàng tiếp tục hỗ trợ Belarus trong công cuộc phát triển và xây dựng đất nước.

Về phần mình, Tổng thống Alexander Lukashenko cho biết Trung Quốc là đối tác chiến lược trong mọi điều kiện của Belarus và hợp tác thực chất giữa hai nước đã hỗ trợ quan trọng cho sự phát triển kinh tế-xã hội của Belarus.

Chính phủ Belarus coi trọng cao độ quan hệ với Trung Quốc và mong muốn tăng cường trao đổi chiến lược, mở rộng các lĩnh vực hợp tác nhằm đưa quan hệ hai nước phát triển lên tầm cao mới.

Quan hệ Trung Quốc-Belarus những năm gần đây duy trì đà phát triển tích cực, đặc biệt sau khi hai nước nâng cấp quan hệ lên đối tác chiến lược toàn diện trong mọi điều kiện.

Trung Quốc hiện là một trong những đối tác thương mại và đầu tư quan trọng của Belarus, trong khi Belarus là đối tác then chốt của Trung Quốc tại khu vực Đông Âu.

Cuộc hội kiến lần này tiếp tục khẳng định mức độ tin cậy chính trị cao giữa hai nước, đồng thời tạo thêm động lực thúc đẩy hợp tác kinh tế, đầu tư và phối hợp trên các diễn đàn đa phương trong thời gian tới./.

Trung Quốc tìm kiếm mối quan hệ ổn định với EU Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường ngày 24/9 bày tỏ hy vọng EU sẽ cùng Trung Quốc thực hiện các hành động cụ thể nhằm thúc đẩy quan hệ hợp tác song phương phát triển ổn định và sâu sắc hơn.