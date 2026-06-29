Sản lượng công nghiệp của Ấn Độ tiếp tục phục hồi trong tháng 5/2026, với tốc độ tăng trưởng đạt 5,1% so với cùng kỳ năm trước, cao hơn mức 4,9% ghi nhận trong tháng 4, cho thấy hoạt động công nghiệp của nền kinh tế lớn thứ ba châu Á duy trì đà mở rộng ổn định.

Theo số liệu ước tính nhanh về Chỉ số Sản xuất Công nghiệp (IIP) do Bộ Thống kê và Thực hiện Chương trình Ấn Độ công bố ngày 29/6, mức tăng trong tháng 5/2026 chủ yếu được thúc đẩy bởi lĩnh vực chế tạo và các ngành hạ tầng thiết yếu. Cụ thể, ngành chế tạo tăng 5,5%, trong khi sản xuất và cung ứng điện, khí đốt tăng mạnh 9,9%. Lĩnh vực cung cấp nước, xử lý nước thải và quản lý chất thải cũng tăng 5,5%.

Tuy nhiên, đà tăng chung phần nào bị kìm hãm bởi sự suy giảm của ngành khai khoáng và khai thác đá, giảm 1,6% so với cùng kỳ. Dù vậy, tăng trưởng IIP tháng 5 vẫn cao hơn đáng kể mức 3,6% ghi nhận cùng kỳ năm ngoái, phản ánh sự cải thiện tương đối rõ trong hoạt động sản xuất công nghiệp.

Đáng chú ý, số liệu lần này được tính theo chuỗi IIP mới, với năm cơ sở được cập nhật từ 2011-2012 lên 2022-2023. Việc điều chỉnh này giúp chỉ số phản ánh sát hơn cơ cấu công nghiệp hiện nay của Ấn Độ, trong đó bổ sung 120 nhóm mặt hàng mới và mở rộng phạm vi theo dõi sang các lĩnh vực mới nổi như khoáng sản đất hiếm, sản xuất điện từ năng lượng tái tạo và phi tái tạo, cung cấp khí đốt, quản lý nước và xử lý chất thải.

IIP là một trong những chỉ báo kinh tế tần suất cao quan trọng của Ấn Độ, được giới hoạch định chính sách, doanh nghiệp và nhà đầu tư theo dõi sát sao nhằm đánh giá sớm sức khỏe của khu vực công nghiệp cũng như triển vọng tăng trưởng chung của nền kinh tế.

Việc sản lượng công nghiệp tiếp tục tăng tốc trong tháng 5 cho thấy nhu cầu sản xuất trong nước vẫn giữ được nền tảng tích cực, bất chấp những biến động cục bộ tại một số lĩnh vực như khai khoáng./.

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