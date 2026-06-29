“Ba siêu dự án” sẽ làm thay đổi hệ sinh thái công nghiệp Hàn Quốc

Trong bối cảnh chuyển đổi mạnh mẽ sang kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo (AI), hệ sinh thái công nghiệp của Hàn Quốc đang đứng trước bước ngoặt lớn khi mở rộng từ mô hình tập trung tại vùng thủ đô sang mô hình phát triển đa cực dựa trên các ngành công nghiệp chiến lược.

Chính phủ Hàn Quốc và giới doanh nghiệp dự kiến công bố “Ba siêu dự án quốc gia” vào ngày 29/6 nhằm hiện thực hóa mục tiêu này.

Theo giới công nghiệp, các dự án sẽ tập trung vào ba lĩnh vực gồm bán dẫn, trung tâm dữ liệu AI và AI vật lý (Physical AI), với tổng vốn đầu tư dự kiến riêng tại khu vực Honam (Tây Nam Hàn Quốc) có thể lên tới khoảng 1 triệu tỷ won (khoảng 740 tỷ USD).

Đây được xem là bước đi quan trọng nhằm mở rộng hệ sinh thái công nghiệp vốn tập trung chủ yếu ở vùng thủ đô Seoul-Gyeonggi sang các địa phương như Honam và Yeongnam, đồng thời tạo nền tảng cho chiến lược phát triển cân bằng vùng của Hàn Quốc.

Bên cạnh ý nghĩa về phát triển khu vực, dự án còn được kỳ vọng sẽ xây dựng nền tảng công nghiệp công nghệ cao cho tăng trưởng dài hạn của đất nước Hàn Quốc. Không chỉ dừng lại ở việc xây dựng các nhà máy quy mô lớn, kế hoạch còn đòi hỏi phát triển đồng bộ cơ sở hạ tầng, nguồn điện, nguồn nước và mạng lưới doanh nghiệp hỗ trợ.

Thông tin cho biết Phủ Tổng thống Hàn Quốc sẽ tổ chức “Hội nghị báo cáo quốc dân về Ba siêu dự án quốc gia” với chủ đề “Từ phục hồi đến bước nhảy vọt - Hàn Quốc siêu cạnh tranh” dưới sự chủ trì của Tổng thống Lee Jae Myung.

Sự kiện có sự tham gia của các bộ gồm Bộ Công nghiệp, Thương mại và Năng lượng; Bộ Khoa học và Công nghệ Thông tin; Bộ Khí hậu, Năng lượng và Môi trường; cùng Bộ Đất đai, Hạ tầng và Giao thông sẽ công bố các chính sách hỗ trợ cho ba dự án chiến lược.

Trong khi đó, các tập đoàn lớn như Samsung Electronics và SK Group sẽ trình bày kế hoạch đầu tư cụ thể.

Chủ tịch Samsung Electronics Lee Jae-yong và Chủ tịch SK Group Chey Tae-won dự kiến sẽ trực tiếp tham dự sự kiện.

Trong ba dự án, lĩnh vực bán dẫn được xem là tâm điểm do đây hiện là mặt hàng xuất khẩu lớn nhất của Hàn Quốc. Theo thông tin từ ngành công nghiệp, Samsung Electronics và SK hynix sẽ xem xét xây dựng đồng bộ từ các nhà máy chế tạo wafer đến các nhà máy đóng gói bán dẫn tiên tiến. Quy mô đầu tư được dự báo có thể vượt cả dự án Cụm công nghiệp bán dẫn Yongin, vốn đang được triển khai với tổng vốn khoảng 900 nghìn tỷ won.

Các địa điểm được nhắc tới gồm khu đất sau khi di dời sân bay quân sự Gwangju và Khu công nghệ cao Gwangju giai đoạn 3.

Tuy nhiên, giới chuyên gia cho rằng việc xây dựng nhà máy mới chỉ là bước khởi đầu. Để các tổ hợp bán dẫn vận hành ổn định, cần bảo đảm nguồn điện, nguồn nước và hạ tầng logistics quy mô lớn.

Trước đây, quá trình phát triển Cụm bán dẫn Yongin từng đối mặt với nhiều lo ngại liên quan đến cung cấp điện và nước, khiến việc triển khai gặp không ít khó khăn.

Công nghiệp bán dẫn. (Ảnh minh họa: Vũ Sinh/TTXVN)

Chính phủ Hàn Quốc đánh giá khu vực Honam có lợi thế về nguồn nước và năng lượng tái tạo, đặc biệt là điện gió và điện mặt trời, đủ khả năng đáp ứng nhu cầu vận hành các tổ hợp bán dẫn quy mô lớn trong tương lai.Giới doanh nghiệp cho rằng yếu tố quyết định thành công của dự án không chỉ nằm ở vốn đầu tư mà còn ở khả năng hình thành hệ sinh thái công nghiệp đồng bộ.

Tại các khu vực như Dongtan, Hwaseong và Pyeongtaek, nơi các nhà máy bán dẫn của Samsung đang hoạt động, hiện có hàng trăm doanh nghiệp cung cấp vật liệu, linh kiện và thiết bị hoạt động xung quanh. Đây là những đối tác không thể thiếu để duy trì hoạt động sản xuất liên tục của các nhà máy bán dẫn.

Các chuyên gia nhận định các nhà máy mới tại Honam nhiều khả năng sẽ được xây dựng theo mô hình sản xuất tự động hóa cao dựa trên AI. Điều đó đồng nghĩa với nhu cầu về đội ngũ kỹ sư và doanh nghiệp hỗ trợ cũng sẽ lớn hơn đáng kể.

Theo một lãnh đạo doanh nghiệp vật liệu và thiết bị bán dẫn, ngay cả tại khu vực thủ đô hiện nay, việc tuyển dụng kỹ sư đã rất khó khăn. Vì vậy, nếu muốn thu hút doanh nghiệp đến Honam, chính phủ Hàn Quốc cần đi trước một bước trong việc phát triển nhà ở, giáo dục, y tế và các điều kiện sinh hoạt cho người lao động.

Một vấn đề khác được giới công nghiệp quan tâm là tính ổn định của chính sách.

Do các dự án bán dẫn thường kéo dài trên 10 năm, doanh nghiệp cho rằng cần duy trì liên tục các chính sách hỗ trợ về nghiên cứu và phát triển (R&D), ưu đãi thuế và phát triển nguồn nhân lực bất kể những thay đổi về chính trị trong tương lai.

Năm 2019, chính phủ Hàn Quốc từng công bố chiến lược phát triển ngành bán dẫn hệ thống với mục tiêu nâng thị phần thiết kế bán dẫn (fabless) từ khoảng 1% lên 10% vào năm 2030. Tuy nhiên, kết quả đến nay vẫn chưa đạt như kỳ vọng.

Các chuyên gia cho rằng bài học từ những chương trình trước cho thấy bên cạnh việc đưa ra mục tiêu lớn, chính phủ cần bảo đảm nguồn lực hỗ trợ được duy trì ổn định trong dài hạn.

Giáo sư Ahn Heung-jun thuộc Khoa Khoa học và kỹ thuật vật liệu của Đại học Yonsei cho rằng Cụm bán dẫn Yongin hiện mới chỉ ở giai đoạn đầu triển khai. Vì vậy, việc xây dựng thêm các tổ hợp bán dẫn trị giá hàng trăm nghìn tỷ won tại Honam cần được đánh giá kỹ lưỡng dựa trên triển vọng nhu cầu thị trường trong 10-20 năm tới.

Mọi lộ trình triển khai dự án cần liên tục cập nhật theo diễn biến của thị trường và xu hướng công nghệ toàn cầu để bảo đảm hiệu quả đầu tư trong dài hạn./.

Thái Lan đề xuất Đạo luật CHIP ASEAN, thúc đẩy hợp tác phát triển ngành bán dẫn Đề xuất hướng tới tăng cường liên kết chuỗi cung ứng bán dẫn trong khu vực, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, chia sẻ hạ tầng nghiên cứu, xây dựng mạng lưới trung tâm nghiên cứu xuất sắc.