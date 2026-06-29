Lưu lượng tàu qua eo biển Hormuz sụt giảm do các vụ tấn công mới

Lưu lượng tàu thương mại qua eo biển Hormuz vẫn ở mức thấp, sau khi các vụ tấn công nhằm vào hai con tàu gần đây làm dấy lên những lo ngại về mức độ an toàn khi di chuyển qua tuyến đường thủy này.

Theo dữ liệu định vị, chỉ có một số ít tàu di chuyển công khai qua eo biển này vào cuối tuần qua. Trong số đó, dữ liệu cho thấy hai tàu chở dầu thô cực lớn (VLCC) đã đi vào Vịnh Ba Tư khi chưa chở hàng, trong khi một tàu container treo cờ Pháp và hai tàu chở dầu đầy hàng đã rời khỏi vùng biển nội địa này.

Mặc dù lượng tàu qua lại ghi nhận được vào cuối tuần qua có sự sụt giảm, song lưu lượng giao thông hiện nay đã cao hơn so với phần lớn thời gian diễn ra cuộc xung đột Mỹ-Iran. Làn sóng các hãng tàu quay trở lại tuyến hải trình này đã gia tăng kể từ khi Mỹ và Iran tuyên bố đạt được thỏa thuận tạm thời nhằm mở cửa trở lại eo biển.

Hiện nay, các nhà đầu tư toàn cầu, chủ tàu và các công ty bảo hiểm đang theo dõi mọi hoạt động tại điểm nghẽn chiến lược này. Đây được coi là "thước đo" cho thấy liệu thỏa thuận hòa bình giữa Mỹ và Iran có thể tồn tại lâu dài hay không, và liệu các chuỗi cung ứng bị gián đoạn nghiêm trọng có thể bắt đầu bình thường hóa trở lại hay không.

Sau hai vụ tấn công tàu nói trên, các cuộc không kích "ăn miếng trả miếng" giữa Mỹ và Iran diễn ra vào cuối tuần qua đã thử thách lệnh ngừng bắn mong manh giữa hai nước, mặc dù hai bên sau đó đã đồng ý đình chỉ các cuộc tấn công trước khi các cuộc đàm phán được nối lại vào tuần này.

Ở thời điểm hiện tại, cục diện đối với các chủ tàu vẫn chưa thực sự rõ ràng. Một số tàu đã từ bỏ ý định băng qua eo biển gần đây, và vẫn chưa có thêm nỗ lực di chuyển mới nào sau các vụ tấn công.

Tuy nhiên, một tín hiệu đáng lưu ý đối với giới giao dịch năng lượng là lượng tàu đi vào eo biển đang tăng lên rõ rệt. Nguyên nhân là do việc điều động các tàu rỗng vượt qua eo biển Hormuz để tiến vào Vịnh Ba Tư đóng vai trò sống còn đối với các nhà sản xuất năng lượng trong khu vực, trong bối cảnh họ đang tìm cách khôi phục sản lượng sau nhiều tháng bị đình trệ. Để làm được điều đó, họ bắt buộc phải có sẵn các tàu trống để bốc xếp hàng hóa.

Eo biển Hormuz là tuyến đường kết nối Vịnh Ba Tư với thị trường toàn cầu và là điểm nghẽn năng lượng quan trọng nhất thế giới.

Trong suốt cuộc chiến giữa Mỹ và Iran, lưu lượng giao thông tại đây đã giảm mạnh do cả Mỹ và Iran đều áp đặt các lệnh phong tỏa. Việc mở cửa trở lại một phần eo biển này đã khiến giá dầu sụt giảm mạnh./.

Xung đột tại Trung Đông: JMIC nâng mức độ đe dọa tại eo biển Hormuz Trung tâm Thông tin Hàng hải liên hợp (JMIC) do Mỹ dẫn đầu đã nâng mức độ đe dọa an ninh hàng hải tại eo biển Hormuz từ mức trung bình lên mức "đáng kể" sau các vụ tấn công vào các tàu thương mại.