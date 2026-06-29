Trung Quốc đưa 20 thực thể Nhật Bản vào danh sách kiểm soát xuất khẩu

Bộ Thương mại Trung Quốc ngày 29/6 thông báo vừa bổ sung 20 thực thể của Nhật Bản, bao gồm một số tập đoàn lớn, vào danh sách đen nhằm kiểm soát hoạt động xuất khẩu các mặt hàng lưỡng dụng.

Theo thông báo từ Bộ Thương mại Trung Quốc, quyết định đưa 20 thực thể Nhật Bản nói trên vào danh sách kiểm soát xuất khẩu được đưa ra nhằm mục đích bảo vệ an ninh và lợi ích quốc gia, đồng thời thực hiện các nghĩa vụ quốc tế bao gồm việc chống phổ biến vũ khí nguy hiểm. Phía Trung Quốc cáo buộc các thực thể này tham gia vào việc tăng cường năng lực quân sự của Nhật Bản.

Danh sách này bao gồm nhiều công ty công nghệ và công ty con có liên quan đến việc cung cấp linh kiện cũng như hỗ trợ kỹ thuật cho lĩnh vực quốc phòng của Nhật Bản.

Trong số này có Viện Nghiên cứu Quốc phòng Quốc gia Nhật Bản và Tổng công ty Công nghệ Không gian và Quốc phòng Mitsubishi Electric.

Hiện nay, Trung Quốc là quốc gia sản xuất và tinh chế đất hiếm lớn nhất thế giới. Đây là nguyên liệu cần thiết trong việc sản xuất hàng loạt các sản phẩm công nghệ cao, bao gồm xe điện, điện thoại thông minh, hệ thống dẫn đường tên lửa và công nghệ laser.

Một đại diện của Bộ Thương mại Trung Quốc khẳng định động thái trên của nước này là hoàn toàn chính đáng, hợp lý và hợp pháp. Người phát ngôn này cũng nói thêm rằng quyết định trên sẽ không làm ảnh hưởng đến các hoạt động trao đổi kinh tế và thương mại bình thường giữa hai nước.

Quan hệ giữa hai nước đã bị ảnh hưởng nghiêm trọng vào tháng 11 năm ngoái, sau những phát biểu của Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi liên quan đến Đài Loan (Trung Quốc).

Đến tháng 2 năm nay, giới chức Trung Quốc tiếp tục gia tăng áp lực bằng cách áp đặt các biện pháp hạn chế xuất khẩu đối với hàng chục công ty Nhật Bản./.

Trung Quốc điều tra chống bán phá giá hợp chất dichlorosilane nhập từ Nhật Bản Cuộc điều tra chống bán phá giá đối với dichlorosilane - hợp chất chủ chốt của ngành bán dẫn - được Trung Quốc khởi xướng 1 ngày sau khi Bắc Kinh áp lệnh cấm xuất khẩu hàng lưỡng dụng sang Nhật Bản.

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