Bộ Công Thương phát động ‘Giải thưởng Hiệu quả năng lượng năm 2026’

Ngày 29/6, Bộ Công Thương phối hợp với Hội Khoa học và Công nghệ sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả Việt Nam (VECEA) đã tổ chức Lễ phát động "Giải thưởng hiệu quả năng lượng năm 2026."

Sự kiện được tổ chức nhằm ghi nhận và tôn vinh những doanh nghiệp, công trình xây dựng tiêu biểu trong việc thực hiện các giải pháp sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả.

Phát biểu tại lễ phát động, bà Nguyễn Thị Lâm Giang, Cục trưởng Cục Đổi mới sáng tạo, Chuyển đổi xanh và Khuyến công (Bộ Công Thương), nhấn mạnh, giải thưởng được tổ chức thường niên với mục đích ghi nhận và tôn vinh những doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực sản xuất công nghiệp, những công trình xây dựng tiêu biểu trong việc thực hiện các giải pháp sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả.

"Giải thưởng không chỉ dừng lại ở việc tôn vinh mà còn thúc đẩy, khuyến khích các doanh nghiệp thực hiện giải pháp quản lý và công nghệ tiên tiến nhằm đưa ra thị trường các sản phẩm có tính năng kỹ thuật vượt trội, hiệu suất năng lượng cao, tiết kiệm năng lượng," bà Giang cho biết.

Theo ông Nguyễn Đình Hiệp, Chủ tịch Hội VECEA, Giải thưởng Hiệu quả năng lượng bao gồm các giải thưởng: Giải thưởng Hiệu quả năng lượng trong công nghiệp; Giải thưởng Hiệu quả năng lượng trong công trình xây dựng; Giải thưởng Sản phẩm hiệu suất năng lượng cao nhất; Giải thưởng Giải pháp công nghệ hiệu quả năng lượng đổi mới, sáng tạo.

Mỗi hạng mục được thiết kế để nhận diện và tôn vinh những nỗ lực xuất sắc trong các lĩnh vực khác nhau, từ công nghiệp sản xuất, xây dựng, đến phát triển sản phẩm và công nghệ mới.

Giải thưởng Hiệu quả năng lượng kỳ vọng sẽ đóng góp đáng kể cho mục tiêu đạt mức tiết kiệm năng lượng từ 8-10% trong giai đoạn từ 2019 đến năm 2030, theo Chương trình quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả giai đoạn 2019-2030. Đồng thời, giải thưởng cũng thúc đẩy mạnh mẽ hoạt động khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trong doanh nghiệp, góp phần thực hiện thành công Nghị quyết số 57-NQ/TW về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia.

Giải thưởng Hiệu quả năng lượng trong công nghiệp, được tổ chức lần đầu tiên vào năm 2017, đã thu hút sự tham gia của hơn 240 doanh nghiệp với 1.620 giải pháp tiết kiệm năng lượng. Ngoài ra, 126 cá nhân cũng đã được Bộ Công Thương và Hội VECEA vinh danh vì những đóng góp của họ trong lĩnh vực này.

Trong lĩnh vực xây dựng, Giải thưởng Hiệu quả năng lượng trong công trình xây dựng sau 5 năm triển khai đã thu hút 155 đơn vị tham gia với hơn 1.200 giải pháp tiết kiệm năng lượng. 89 công trình thuộc hạng mục công trình xây dựng mới và công trình cải tạo đáp ứng các tiêu chí của giải thưởng đã được tôn vinh và trao chứng nhận.

Qua 6 năm tổ chức, Giải thưởng Sản phẩm hiệu suất năng lượng cao nhất đã công nhận hơn 600 sản phẩm và dán nhãn hiệu suất năng lượng cao nhất. 19 thương hiệu đã được Bộ Công Thương tôn vinh vì những sản phẩm đạt tiêu chuẩn này.

Lễ phát động "Giải thưởng hiệu quả năng lượng năm 2026". (Ảnh: PV/Vietnam+)

Các sản phẩm được công nhận bao gồm: điều hòa không khí, máy giặt, tủ lạnh, tủ đông, máy thu hình, bình nước nóng, đèn LED chiếu sáng, động cơ điện, máy biến áp và quạt điện. Các sản phẩm đạt tiêu chuẩn Hiệu suất năng lượng cao nhất sẽ được dán nhãn chứng nhận của Bộ Công Thương với mã QR đi kèm khi lưu thông ra thị trường. Thông tin về mức tiêu thụ năng lượng của sản phẩm được chứng nhận có thể tra cứu tại địa chỉ: https://tietkiemnangluong.com.vn/top-runner.

Giải thưởng Giải pháp công nghệ hiệu quả năng lượng đổi mới, sáng tạo được tổ chức lần đầu tiên vào năm 2025 với 7 giải pháp công nghệ được vinh danh. Hạng mục này tập trung vào các lĩnh vực chiếu sáng, làm mát, thông gió, sử dụng nhiệt thông minh, tiết kiệm năng lượng, cũng như các phần mềm phân tích, tích hợp và quản lý tối ưu quá trình sử dụng năng lượng.

Hội đồng giám khảo giải thưởng bao gồm các chuyên gia đại diện các cơ quan nghiên cứu, các trường đại học, hiệp hội ngành nghề liên quan có nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực năng lượng.

Thời gian nhận hồ sơ tham gia giải thưởng bắt đầu từ ngày 29/6/2026 đến hết ngày 31/10/2026. Sau khi thời gian nhận hồ sơ kết thúc, Hội đồng kỹ thuật giải thưởng sẽ tiến hành đánh giá và lựa chọn các doanh nghiệp, công trình, sản phẩm đạt tiêu chí xét tặng giải thưởng.

Ban tổ chức sẽ nhận hồ sơ theo cả hai hình thức là bản giấy và bản điện tử, đồng thời tạo điều kiện hỗ trợ tối đa cho doanh nghiệp trong quá trình gửi hồ sơ tham dự giải thưởng. Dự kiến, lễ công bố và trao giải sẽ diễn ra vào tháng 12/2026.

Để biết thêm thông tin chi tiết về các giải thưởng, các doanh nghiệp, công trình xây dựng và nhà sản xuất có thể truy cập trang web chính thức: https://giaithuonghqnl.tietkiemnangluong.com.vn./.

Bộ Công Thương tổ chức 25 Gian hàng Xanh về tiết kiệm năng lượng tại ba miền Trong năm 2026, 25 Gian hàng Xanh thúc đẩy về việc sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả sẽ được Bộ Công Thương tổ chức đồng loạt tại ba thành phố lớn: Hà Nội, Đà Nẵng và Thành phố Hồ Chí Minh.