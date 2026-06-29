Cao Bằng: Đột phá về hành chính công ở vùng miền núi khó khăn

Sau một năm thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, nền hành chính công tỉnh Cao Bằng đã góp phần giúp chính quyền gần dân, sát dân, phục vụ dân và phát triển kinh tế-xã hội ở vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới.

Cao Bằng là tỉnh miền núi, một bộ phận người dân sinh sống ở vùng núi cao, vùng sâu, vùng xa, trình độ công nghệ còn nhiều hạn chế. Những cán bộ làm hành chính công đã dành rất nhiều thời gian để phổ cập kỹ năng số đến với người dân bằng cách làm gần gũi, dễ hiểu, dễ thực hiện, từng bước giúp họ hình thành thói quen số.

Ông Lương Hồng Thái (xóm Xuân Vinh, xã Trường Hà) đến Trung tâm Phục vụ hành chính công xã để làm thủ tục giấy tờ về đất đai. Đến đây, ông được cán bộ hướng dẫn thực hiện một số thủ tục trực tuyến. Với một người gần 70 tuổi như ông Thái, việc giải quyết thủ tục hành chính trực tuyến có những khó khăn nhất định.

Ông Thái cho biết, sử dụng công nghệ làm thủ tục hành chính là xu hướng tất yếu nên mặc dù chưa quen, có khó khăn nhưng ông sẽ cố gắng học hỏi từ con cháu, từ cán bộ hướng dẫn để nâng cao trình độ công nghệ số.

Anh Lý Văn Trường (dân tộc Mông, chuyên viên Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Hòa An) chia sẻ, ở vùng sâu, vùng xa, khoảng cách từ không biết đến biết làm là rất lớn. Rào cản lớn nhất của công nghệ không những chỉ là thiếu điện, thiếu sóng mà những khái niệm như dịch vụ công trực tuyến, tài khoản định danh, hồ sơ số... còn rất mới đối với người dân.

Hiểu được những khó khăn đó, anh đã đi từng bản để "cầm tay chỉ việc," hướng dẫn bà con thao tác trên điện thoại. Anh Trường chia sẻ, là người dân tộc thiểu số, anh hiểu đồng bào mình cần những gì, vì vậy anh thường tranh thủ những chuyến công tác để đến nhà người dân, hướng dẫn họ về việc thực hiện các thủ tục hành chính trên điện thoại bằng tiếng dân tộc, nhờ đó khoảng cách giữa cán bộ, người dân cũng gần gũi hơn.

Tuy nhiên, với khối lượng công việc rất lớn, những cán bộ làm dịch vụ hành chính công cũng có nhiều áp lực phải giải quyết. Chuyên viên Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Kim Đồng Nông Văn Thùy chia sẻ: Bây giờ, anh vừa phải giải quyết công việc chuyên môn, vừa thực hiện số hóa hồ sơ, cập nhật dữ liệu và trực tiếp hướng dẫn người dân thực hiện dịch vụ công trực tuyến. Khối lượng công việc tăng lên đáng kể nhưng anh vẫn nỗ lực hết sức để hoàn thành nhiệm vụ vì đây là việc cần thiết để hình thành nền hành chính số trong tương lai...

Người dân đến làm thủ tục hành chính tại xã biên giới Trường Hà. (Ảnh: Chu Hiệu/TTXVN)

Theo Phó Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Trường Hà Nông Thị Xuân, lượng hồ sơ phát sinh ngày càng lớn, trong khi hầu hết chuyên viên đều phải kiêm nhiệm nhiều lĩnh vực. Với điều kiện địa bàn biên giới, có nhiều xóm vùng cao, hạ tầng và trình độ tiếp cận công nghệ của người dân chưa đồng đều thì những người làm hành chính công xã Trường Hà càng cần phải cố gắng nhiều hơn. Nhờ đó, đến hết tháng 5/2026, tỷ lệ người dân và doanh nghiệp sử dụng dịch vụ công trực tuyến tại xã đã đạt hơn 65%.

Việc triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp vừa là yêu cầu khách quan, vừa là cơ hội xây dựng nền hành chính hiện đại, gần dân, nâng cao hiệu quả quản trị, góp phần bảo đảm quốc phòng, an ninh và chủ quyền biên giới quốc gia.

Bên cạnh những kết quả đạt được, việc vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp tại tỉnh Cao Bằng vẫn còn một số khó khăn như: Khối lượng công việc ở cấp xã tăng cao, nguồn nhân lực chưa được bổ sung tương xứng; hạ tầng công nghệ thông tin, trang thiết bị tại một số địa phương còn thiếu, chưa đồng bộ; nhiều xã vùng sâu, vùng xa gặp khó khăn trong tiếp cận dịch vụ số. Một bộ phận cán bộ, công chức cấp xã đang trong quá trình thích ứng với yêu cầu mới về quản trị, chuyển đổi số và thực thi công vụ...

Trong hội nghị sơ kết 1 năm thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp tỉnh Cao Bằng, Chủ tịch Ủy ban nhân tỉnh Lê Hải Hòa đã chia sẻ, hiện nay ở một xã vùng cao của tỉnh, việc xác thực số điện thoại chính chủ nhiều nơi chưa làm xong. Từ đó, ông đặt ra câu hỏi, làm thế nào để hướng dẫn người dân ở vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc thiểu số sử dụng dịch vụ công một cách thành thạo.

Để trả lời được câu hỏi đó, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lê Hải Hòa nhấn mạnh, các xã, phường cần chuyển mạnh từ mục tiêu “vận hành ổn định” sang “nâng cao chất lượng quản trị," xây dựng chính quyền cấp xã chuyên nghiệp, hiện đại, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, lấy sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp làm thước đo chất lượng phục vụ. Muốn vậy, chính quyền cấp xã cần chủ động xử lý công việc ngay từ đầu, hạn chế tình trạng đùn đẩy trách nhiệm, đồng thời nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đẩy mạnh chuyển đổi số và cải cách hành chính.../.

Chính quyền địa phương 2 cấp: Gần dân hơn từ những việc đời thường Chính quyền không còn ở phía sau bàn giấy mà đã hiện diện ngay trong đời sống hằng ngày của người dân; đó cũng là thước đo rõ nhất về hiệu quả bước đầu của mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.