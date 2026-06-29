Xây dựng lực lượng Pháo binh-Tên lửa hiện đại

Sáng 29/6, tại Hà Nội, Đảng ủy Bộ Tư lệnh Pháo binh-Tên lửa long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Bộ đội Pháo binh-Tên lửa (29/6/1946-29/6/2026) và đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Bí thư Quân ủy Trung ương dự và phát biểu tại Lễ kỷ niệm.

Biểu dương, chúc mừng những thành tích đặc biệt xuất sắc của Bộ đội Pháo binh-Tên lửa, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị Bộ Tư lệnh Pháo binh-Tên lửa cần chủ động tham mưu với Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng về quy hoạch lực lượng, thế bố trí chiến lược, tổ chức biên chế, phương án tác chiến.

Tổ chức phải gọn nhưng không mỏng, hiện đại và gắn liền với điều kiện Việt Nam; mạnh nhưng bền, cơ động, an toàn; bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa, từ tất cả các hướng. Đổi mới mạnh mẽ huấn luyện, giáo dục-đào tạo, diễn tập, sẵn sàng chiến đấu và phát triển nghệ thuật tác chiến Pháo binh-Tên lửa Việt Nam.

Đẩy mạnh làm chủ khoa học-công nghệ, chuyển đổi số, hiện đại hóa vũ khí trang bị, nâng cao năng lực hậu cần-kỹ thuật và công nghiệp quốc phòng; phải chủ động xây dựng phương thức bảo đảm hậu cần kỹ thuật phù hợp, không để xảy ra mất an toàn về người, vũ khí, trang bị, kho tàng, thông tin, dữ liệu, bí mật quân sự.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước khẳng định Truyền thống đã rất vẻ vang; tương lai đòi hỏi phải vẻ vang hơn nữa, phải chứng minh năng lực đổi mới, làm chủ công nghệ, tổ chức tác chiến hiện đại, bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa.

Nhân dịp này, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã trao tặng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất cho Bộ Tư lệnh Pháo binh-Tên lửa, Bộ Quốc phòng, đã có thành tích xuất sắc, đột xuất trong công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, xây dựng lực lượng Quân đội nhân dân, củng cố quốc phòng, góp phần vào sự nghiệp xây dựng Chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc./.