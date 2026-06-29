Quy hoạch thủ đô tầm nhìn 100 năm: Nhà đầu tư cam kết đồng hành

Tại hội nghị ngày 29/6, các nhà đầu tư khẳng định niềm tin, cam kết dành mọi nguồn lực chất lượng nhất đồng hành cùng Thủ đô hiện thực hóa khát vọng.

Sự kiện Hội nghị công bố Quy hoạch tổng thể Thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm và Xúc tiến đầu tư năm 2026 diễn ra ngày 29/6 đã trở thành một dấu mốc quan trọng, mở ra chương mới cho sự phát triển của "trái tim" cả nước.

Trong không gian mang tính định hướng lịch sử đó, tiếng nói của các tập đoàn đa quốc gia và các định chế tài chính lớn với những con số cam kết và thông điệp về niềm tin vào một Hà Nội: “Văn hiến-Văn minh-Hiện đại.” Quy hoạch không chỉ là những nét vẽ không gian đô thị, mà là nơi hội tụ của tri thức, công nghệ và dòng vốn chiến lược.

Cơ hội để Hà Nội thành trung tâm đổi mới sáng tạo hàng đầu khu vực

Nhìn từ góc độ của các "gã khổng lồ" công nghệ toàn cầu, Hà Nội đang đứng trước cơ hội trở thành trung tâm đổi mới sáng tạo hàng đầu khu vực. Ông Na Ki Hong, Tổng giám đốc Samsung Việt Nam, nhấn mạnh một trong những nhiệm vụ trọng tâm của quy hoạch lần này là xây dựng Hà Nội thành trung tâm đào tạo nhân lực chất lượng cao thông qua mô hình hợp tác "Nhà nước-Nhà trường-Doanh nghiệp." Đây là hướng đi then chốt để Hà Nội trở thành "đại bản doanh" của trí tuệ.

Ông Na Ki Hong cho biết Samsung ưu tiên nguồn lực cho các chương trình đào tạo mũi nhọn. (Ảnh: Hoài Nam/Vietnam+)

“Samsung không chỉ dừng lại ở danh hiệu nhà đầu tư lớn nhất và nhà xuất khẩu lớn nhất tại Việt Nam, mà chúng tôi sẽ nỗ lực hết mình để trở thành công ty được tín nhiệm nhất trong việc đào tạo nhân tài công nghệ dẫn dắt tương lai của Việt Nam,” ông Na Ki Hong chia sẻ.

Theo ông Na Ki Hong, cam kết này được cụ thể hóa bằng việc Samsung ưu tiên nguồn lực cho các chương trình đào tạo mũi nhọn. Đặc biệt, trong năm 2026, chương trình Samsung Innovation Campus (SIC) đã lần đầu tiên đưa nội dung bán dẫn vào đào tạo ở ba cấp độ, nhằm hiện thực hóa mục tiêu đào tạo 50.000 kỹ sư bán dẫn của Chính phủ vào năm 2030.

Hà Nội đang đứng trước cơ hội trở thành trung tâm đổi mới sáng tạo hàng đầu khu vực.

(Ảnh: BCT/Vietnam+) ​

Điều này cho thấy sự nhạy bén của nhà đầu tư khi gắn chặt lợi ích doanh nghiệp với chiến lược quốc gia về khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo.

Đồng quan điểm về việc lấy tri thức làm động lực phát triển, Chủ tịch Tập đoàn FPT, ông Trương Gia Bình đã mang đến hội nghị một góc nhìn đầy cảm hứng và tâm huyết. Ông ví Hà Nội có thể trở thành "viên ngọc tri thức toàn cầu" nếu biết hội tụ giữa không gian số và không gian di sản. Việc FPT được tin tưởng giao trọng trách phát triển Công viên Công nghệ số Tây Tựu được xem là một bước đi đột phá để hiện thực hóa khát vọng này.

Theo ông Trương Gia Bình, dự án Tây Tựu sẽ được xây dựng theo mô hình "Phòng thí nghiệm sống" (Living in Laboratory), một hệ sinh thái kết hợp chặt chẽ giữa học tập, nghiên cứu và thực nghiệm.

“Chúng tôi sẽ mang những công nghệ mới nhất và thu hút các nhà đầu tư, những ‘bộ não’ công nghệ xuất sắc nhất, nhiều nhân tài trên khắp thế giới trong các lĩnh vực công nghệ lõi (như AI, Bán dẫn, IoT) về đây cống hiến cho Hà Nội,” ông Trương Gia Bình khẳng định.

Bên cạnh đó, lãnh đạo FPT cũng cam kết dành tổng lực về trí tuệ và nguồn lực để biến bản quy hoạch 100 năm thành hiện thực, để những gì đặt nền móng hôm nay sẽ trở thành dấu ấn cho mãi mai sau.

Lãnh đạo FPT cũng cam kết dành tổng lực về trí tuệ và nguồn lực để biến bản quy hoạch 100 năm thành hiện thực. (Ảnh: Hoài Nam/Vietnam+)

Sức hút của Hà Nội trong kỷ nguyên mới còn được minh chứng qua sự hiện diện của NVIDIA, tập đoàn hàng đầu thế giới về điện toán tăng tốc. Ông Steven Chuong, Phó Chủ tịch toàn cầu Tập đoàn NVIDIA, bày tỏ tầm nhìn đưa Hà Nội trở thành một cực tăng trưởng quan trọng trong mạng lưới AI toàn cầu. NVIDIA không chỉ đầu tư vào hạ tầng mà còn tập trung mạnh mẽ vào "AI tự chủ," thế hệ AI có khả năng suy luận và giải quyết các vấn đề phức tạp. Thông qua việc phát triển trung tâm VRDC tại Hà Nội, NVIDIA đang khai thác nguồn nhân tài xuất sắc cùng sự hợp tác toàn cầu nhằm thúc đẩy tương lai của trí tuệ nhân tạo (AI) và điện toán tăng tốc trên toàn thế giới

Ông Steven Chuong khẳng định: “Chúng tôi mong muốn xây dựng Hà Nội trở thành một trung tâm của AI để tạo ra những động lực trong nhiều năm tiếp theo. Những thành phố áp dụng tốt AI sẽ trở thành những thành phố thu hút nhân tài và tạo ra hệ sinh thái sản xuất tiên tiến nhất.”

Tầm nhìn này hoàn toàn tương thích với định hướng của Thủ đô trong việc nâng cao sức cạnh tranh và năng suất lao động thông qua chuyển đổi số toàn diện.

NVIDIA đang khai thác nguồn nhân tài xuất sắc cùng sự hợp tác toàn cầu nhằm thúc đẩy tương lai của trí tuệ nhân tạo (AI) và điện toán tăng tốc trên toàn thế giới. (Ảnh: Hoài Nam/Vietnam+)

Hạ tầng tài chính bền vững

Nếu công nghệ và nhân lực là "động cơ," thì nguồn lực tài chính chính là "nhiên liệu" để “hệ thống” quy hoạch 100 năm của Hà Nội vận hành trơn tru.

Tại hội nghị, ông Lê Ngọc Lâm, Tổng giám đốc Ngân hàng BIDV, đã đưa ra những phân tích sâu sắc về vai trò của một hệ sinh thái tài chính đủ chiều sâu. Ông cho rằng đối với một quy hoạch có tầm nhìn dài hạn như vậy, Hà Nội cần những cấu trúc vốn linh hoạt và sự đồng hành của các định chế tài chính đủ năng lực kết nối dòng vốn quốc tế.

Điểm nhấn quan trọng nhất trong cam kết tài chính chính là việc BIDV cùng các ngân hàng thương mại hàng đầu (như Vietcombank, VietinBank, Agribank và MBBank) đã ký kết biên bản ghi nhớ về việc phát hành trái phiếu chính quyền địa phương. Quy mô huy động dự kiến đạt từ 150.000 đến 200.000 tỷ đồng, một con số rất lớn dành riêng cho các dự án hạ tầng trọng điểm và công trình chiến lược của Thành phố.

Nếu công nghệ và nhân lực là "động cơ," thì nguồn lực tài chính chính là "nhiên liệu" để “hệ thống” quy hoạch 100 năm của Hà Nội vận hành trơn tru.



Sa bàn Quy hoạch Hà Nội tầm nhìn 100 năm. (Ảnh: BTC/Vietnam+) ​

Bên cạnh đó, ông Lê Ngọc Lâm cũng nhấn mạnh ba định hướng hành động trọng tâm: Kiến tạo nguồn lực tài chính quy mô lớn; Đồng hành xây dựng kinh tế số; Dẫn dắt dòng vốn xanh. Trong đó, việc hỗ trợ chuyển đổi số cho các hộ kinh doanh, làng nghề truyền thống và doanh nghiệp trên địa bàn được coi là cách tiếp cận thực chất, đưa dòng vốn lan tỏa sâu vào đời sống kinh tế-xã hội.

“Chúng tôi cam kết cùng thành phố Hà Nội và các đối tác công nghệ xây dựng một hệ sinh thái chuyển đổi số thực chất từ ứng dụng quản trị cho doanh nghiệp đến kết nối dịch vụ công và các nền tảng đô thị thông minh,” Tổng giám đốc BIDV khẳng định.

Ông Lê Ngọc Lâm chia sẻ ba định hướng hành động trọng tâm. (Ảnh: BTC/Vietnam+)

Đặc biệt, yếu tố phát triển bền vững (ESG) cũng được các nhà đầu tư tài chính đặt lên hàng đầu. Một Thủ đô hiện đại trong thế kỷ mới không thể tách rời chất lượng môi trường và khả năng chống chịu trước biến đổi khí hậu. Với vai trò tiên phong, BIDV cam kết ưu tiên nguồn lực cho hạ tầng xanh, năng lượng sạch và kinh tế tuần hoàn. Việc thu hút nguồn vốn xanh quốc tế và chuyển giao tri thức quản trị bền vững sẽ giúp Hà Nội không chỉ phát triển nhanh mà còn bền vững, xứng đáng là biểu tượng của một đô thị văn minh.

Sự cộng hưởng giữa các tập đoàn công nghệ, các tổ chức quốc tế và các định chế tài chính đã phác thảo nên một bức tranh tương lai đầy triển vọng cho Hà Nội. Các nhà đầu tư đều thống nhất rằng bản Quy hoạch tầm nhìn 100 năm không chỉ là câu chuyện của không gian, mà là câu chuyện kiến tạo một cực phát triển mới cho quốc gia.

Dưới sự chỉ đạo sát sao của Trung ương, Chính phủ và sự quyết liệt của chính quyền thành phố, Hà Nội đang cho thấy vị thế của một "trái tim" luôn đập cùng nhịp với dòng chảy công nghệ và tài chính toàn cầu. Sự đồng hành của các doanh nghiệp, sự tin tưởng của các nhà đầu tư quốc tế sẽ là bảo chứng cho thành công của bản quy hoạch lịch sử này. Hà Nội hôm nay không chỉ đang nhìn về quá khứ ngàn năm văn hiến, mà đang tự tin thiết kế một tương lai rạng rỡ, nơi tri thức, công nghệ và giá trị con người được đặt ở vị trí trung tâm./.

Hội nghị công bố Quy hoạch tổng thể Thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm và Xúc tiến đầu tư năm 2026 diễn ra ngày 29/6. (Ảnh: Vietnam+)

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