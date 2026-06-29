Dự án Sân bay Long Thành đặt mục tiêu khai thác thương mại vào cuối năm nay

Dự án đầu tư xây dựng Cảng Hàng không quốc tế Long Thành đang đối mặt với tình trạng thiếu hụt nguồn lao động thi công và Tổng công ty Cảng Hàng không Việt Nam (ACV-chủ đầu tư) yêu cầu các nhà thầu huy động thêm nhân sự, đẩy nhanh tiến độ nhằm đưa dự án vào khai thác thương mại trong tháng 12/2026.

Thiếu hàng nghìn nhân sự thi công

Theo báo cáo của ACV, đến nay, giá trị sản lượng thực hiện của Dự án Cảng Hàng không quốc tế Long Thành đạt 77% hợp đồng đã ký. Riêng gói thầu xây lắp chính là Dự án thành phần 3-các công trình thiết yếu trong cảng hàng không, lũy kế đến nay đạt khoảng gần 70% giá trị hợp đồng (có 16 gói thầu, trong đó đã hoàn thành 3 gói thầu gồm tường rào, san nền và thoát nước, thi công cọc nhà ga hành khách đã hoàn thành; còn 13 gói thầu chính đang trong quá trình thi công).

Về nhân sự, công trường hiện duy trì trung bình hơn 7.300 nhân công trực tiếp. Để đảm bảo tiến độ chi tiết, ACV đang quyết liệt yêu cầu các nhà thầu huy động thêm nhân lực, hướng tới mục tiêu gần 9.000 công nhân trực tiếp cùng đội ngũ gián tiếp để đẩy nhanh công tác nội nghiệp và hoàn thiện hồ sơ.

Tính đến ngày 18/6, tổng giá trị giải ngân so với hợp đồng đã ký đạt khoảng 43.542/86.348 tỷ đồng, đạt 50%. Trong đó, giá trị giải ngân của 16 gói thầu xây lắp đạt 48% và kế hoạch đến ngày 30/6 này dự kiến tiếp tục giải ngân khoảng 2.655,7 tỷ đồng và 5,2 triệu USD để duy trì nhịp độ thi công nước rút của dự án.

“Công tác huy động nhân sự và công tác thiết kế đang là những vướng mắc khi toàn dự án thiếu hụt khoảng 1.668 người (tập trung gói 5.10 và 4.8), tình trạng này kết hợp với khối lượng hơn 20.000 bản vẽ tồn đọng đã gây áp lực lớn lên tiến độ thi công và hồ sơ nghiệm thu và thanh toán," lãnh đạo ACV cho hay.

Riêng trong tháng Sáu này, ACV đã đánh dấu một cột mốc quan trọng khi hoàn thành đóng điện, là bước triển khai mang tính quyết định, tạo nền tảng năng lượng ổn định và an toàn cho giai đoạn vận hành thử nghiệm, là điều kiện tiên quyết để ACV khai thác đồng bộ các hệ thống hạ tầng kỹ thuật phức tạp trên công trường, khẳng định quyết tâm của ACV hướng tới mục tiêu khai thác thương mại sân bay vào cuối năm 2026 theo đúng chỉ đạo của Chính phủ.

Đến nay, công tác thi công các gói thầu thuộc Dự án thành phần 3-các công trình thiết yếu trong cảng hàng không tiếp tục được ACV huy động mọi nguồn lực tập trung đôn đốc các nhà thầu đẩy nhanh tiến độ nước rút 180 ngày về đích.

Sân đỗ tàu bay, nhà ga hành khách sân bay Long Thành đã cơ bản hoàn thành các phần việc chính. (Ảnh: Công Phong/TTXVN)

Cụ thể, nhóm các công trình cốt lõi giữ vai trò quyết định năng lực phục vụ của cảng gồm các gói thầu như: Gói thầu 5.10 (nhà ga hành khách) đang được liên danh nhà thầu tập trung cao độ cho thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị, bảo đảm sẵn sàng khai thác kỹ thuật vào tháng 9/2026.

Gói thầu 4.6 (đường cất hạ cánh, đường lăn, sân đỗ) đã cơ bản hoàn thành các hạng mục chính, thực hiện bay hiệu chuẩn thành công, dự kiến hoàn thành toàn bộ trong tháng 7/2026. Gói thầu 4.7 (sân đỗ tàu bay) đang hoàn thiện bề mặt bê tông ximăng, phấn đấu hoàn thành trong tháng 8/2026. Gói thầu 4.12 (đường cất hạ cánh thứ 2) thi công cuốn chiếu để khớp nối khu bay, dự kiến hoàn thành trước ngày 30/9/2026. Gói thầu 5.11 (thiết bị quản lý sân bay) được triển khai đồng bộ với tiến độ lắp đặt thiết bị nhà ga và đài kiểm soát không lưu.

Nhóm các công trình hạ tầng cung cấp năng lượng và kết nối giao thông gồm các gói thầu như: Gói thầu 6.12 đã hoàn thành phần đường và cầu, dự kiến hoàn thành trong tháng 6/2026. Gói thầu 4.9 (cung cấp nhiên liệu) dự kiến hoàn thành lắp đặt, kiểm tra trong tháng 9/2026. Gói thầu 4.8 đã đóng điện thành công ngày 9/6, phấn đấu hoàn thành đường trục chính trước ngày 4/9/2026. Gói thầu 4.11 (xử lý nước thải) hoàn thành lắp đặt thiết bị công nghệ trước ngày 20/7/2026.

Nhóm các công trình phụ trợ gồm nhà ga hàng hóa (Gói 7.8, Gói 7.8a) đáp ứng mốc hoàn thành ngày 30/10/2026 và tường rào ranh giới (Gói 2.10) đang khẩn trương thi công, bảo đảm an ninh, an toàn trước khi cảng vận hành tích hợp.

Ban Quản lý dự án đang quyết liệt đôn đốc các nhà thầu bổ sung chuyên gia thiết kế và nhân lực chất lượng cao nhằm đáp ứng tiến độ hoàn thành vào quý IV/2026.

Sẽ vận hành thử nghiệm liên động trong tháng Chín

Để đẩy nhanh tiến độ dự án Sân bay Long Thành, ACV áp dụng phương thức quản lý dự án theo nguyên tắc “thi công đến đâu, nghiệm thu và vận hành thử đến đó” nhằm tối ưu hóa thời gian, tận dụng giai đoạn hoàn thiện để thực hiện các công tác kiểm tra, sát hạch hệ thống, vận hành thử cuốn chiếu.

Tháng 9/2026 vận hành thử nghiệm liên động, đây là mốc then chốt để sát hạch khả năng phối hợp giữa hạ tầng khu bay, nhà ga và các quy trình công nghệ. Tháng 12/2026 khai thác thương mại chính thức. Trên cơ sở kết quả vận hành thử nghiệm và các chứng chỉ an toàn khai thác được cấp phép theo quy định, dự án sẽ chính thức đi vào khai thác thương mại.

Về nguồn vật liệu, ACV kiến nghị Bộ Xây dựng hướng dẫn cụ thể quy trình phê duyệt nội bộ về điều chỉnh hợp đồng để đảm bảo hành lang pháp lý và thuận lợi cho giải ngân. Song song đó, để hạn chế rủi ro chậm tiến độ 2-4 tháng do mùa mưa như năm trước, các đơn vị được chỉ đạo theo dõi sát dự báo thời tiết, điều chỉnh ca kíp linh hoạt nhằm bảo vệ các hạng mục “đường găng” và chất lượng thi công nền đường, bê tông.

ACV kiến nghị Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Tài chính chủ trì phối hợp với Ngân hàng Nhà nước và Bộ Xây dựng có văn bản hướng dẫn về cơ chế áp dụng tỷ giá quy đổi thanh toán tại Gói 5.10 do nhà thầu chưa thống nhất với Ban Quản lý dự án về tỷ giá tạm tính dựa trên quy định hồ sơ mời thầu.

Trên cơ sở hướng dẫn của các bộ, ngành, ACV và nhà thầu sớm hoàn thiện, ký kết phụ lục hợp đồng điều chỉnh đồng tiền thanh toán phù hợp với quy định pháp luật Việt Nam, qua đó tháo gỡ vướng mắc trong công tác nghiệm thu, thanh toán thiết bị nhà ga.

Chuyến bay hàng không dân dụng đầu tiên do Vietnam Airlines thực hiện đã hạ cánh thành công xuống Sân bay quốc tế Long Thành. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Nhìn nhận biến động tăng giá nhiên liệu từ tháng 2/2026 đã ảnh hưởng trực tiếp đến chi phí vận chuyển, kéo theo giá nguyên vật liệu tại công trường tăng đáng kể, theo báo cáo của các nhà thầu, phần lớn vật liệu đưa vào công trường có mức tăng từ 5-10%, trong đó một số loại tăng cao như bê tông nhựa, các vật liệu cát, đá, thép xây dựng cũng tiệm cận mức tăng 10% tại các gói thầu 4.7, 4.8, 4.12, 7.8...

Do đó, ACV đề nghị Bộ Xây dựng tiếp tục hướng dẫn về trình tự, thủ tục phê duyệt điều chỉnh giá hợp đồng trong bối cảnh biến động đặc biệt; Bộ Xây dựng có ý kiến với Sở Xây dựng Đồng Nai ưu tiên công bố bổ sung giá vật liệu xây dựng tại chân công trình cho khu vực xã Long Thành để phản ánh đúng diễn biến thực tế từ tháng 3/2026 đến nay đặc biệt là giá đá, cát, bê tông nhựa và các loại vật liệu chủ yếu sử dụng tại dự án.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về đẩy nhanh tiến độ dự án, ACV đang nỗ lực tập trung huy động mọi nguồn lực cho giai đoạn 180 ngày tăng tốc tiến độ hoàn thành đưa dự án vào khai thác thương mại trong tháng 12/2026./.

Kiên quyết đưa sân bay Long Thành giai đoạn 1 vào khai thác trong năm 2026 Thủ tướng Lê Minh Hưng yêu cầu các bộ ngành đẩy nhanh tiến độ dự án sân bay Long Thành, đảm bảo hoàn thành trong năm 2026 với nhiều giải pháp tháo gỡ khó khăn.