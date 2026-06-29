Công an Hà Nội khánh thành giai đoạn 2 hệ thống 2.460 camera AI

Chiều 29/6, Công an thành phố Hà Nội tổ chức Lễ khánh thành giai đoạn 2 Dự án nâng cấp Trung tâm Thông tin chỉ huy và lắp đặt hệ thống camera giám sát, chỉ huy điều hành giao thông phục vụ công tác bảo đảm an ninh, trật tự và xử lý vi phạm.

Phát biểu tại buổi lễ, Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng, Giám đốc Công an thành phố Hà Nội khẳng định dự án có ý nghĩa quan trọng trong việc hiện thực hóa chủ trương đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng khoa học, công nghệ vào công tác bảo đảm an ninh, trật tự, đồng thời góp phần xây dựng hệ thống giao thông thông minh, đô thị thông minh của Thủ đô.

Trước đó, ngày 13/12/2025, Công an thành phố Hà Nội đã đưa vào vận hành giai đoạn 1 của dự án với 1.837 camera bố trí tại 25 tuyến phố và 195 nút giao thông trọng điểm.

Sau gần 6 tháng hoạt động, hệ thống đã hỗ trợ hiệu quả công tác điều hành giao thông, giám sát an ninh, trật tự, phát hiện và xử lý vi phạm, phục vụ điều tra, truy vết đối tượng và giải quyết các tình huống phức tạp về an ninh, trật tự.

Tiếp nối kết quả đó, giai đoạn 2 đã hoàn thành lắp đặt 2.460 camera ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI), gồm 1.107 camera xử lý vi phạm trật tự, an toàn giao thông; 960 camera đo đếm lưu lượng phương tiện; 112 camera quan sát toàn cảnh nút giao; 251 camera PTZ giám sát an ninh, trật tự và 30 camera xử lý vi phạm tốc độ.

Hệ thống Trung tâm điều khiển giao thông thông minh tại Hà Nội. (Ảnh: Trung Kiên/TTXVN)

Dự án cũng hoàn thành lắp đặt, cấu hình 57 máy chủ, 36 bảng thông tin giao thông điện tử (VMS), 100 tủ điều khiển tín hiệu giao thông thông minh, 930 cột camera, 475km cáp quang và 136km cáp điện, triển khai tại 238 nút giao thông trọng điểm, các tuyến cửa ngõ và khu vực nội đô.

So với giai đoạn trước, hệ thống được nâng cấp toàn diện với nhiều tính năng mới như điều khiển giao thông theo "làn sóng xanh", điều khiển thích ứng tín hiệu giao thông, dự báo ùn tắc bằng AI, cảnh báo giao thông thời gian thực qua hệ thống VMS; đồng thời mở rộng khả năng phát hiện các hành vi vi phạm về trật tự đô thị, vệ sinh môi trường và các tình huống ảnh hưởng đến an ninh, trật tự như gây rối, xâm nhập khu vực cấm, sử dụng vũ khí, cháy, khói và đổ rác không đúng quy định.

Theo Công an thành phố Hà Nội, giai đoạn 2 của dự án sẽ chính thức vận hành từ ngày 1/7/2026, nâng tổng số camera AI trên toàn địa bàn lên gần 5.000.

Từ ngày 15/7, thành phố sẽ đưa vào hoạt động 36 bảng thông tin giao thông điện tử, cập nhật tình hình giao thông theo thời gian thực, giúp người dân lựa chọn lộ trình phù hợp, góp phần giảm ùn tắc và nâng cao hiệu quả tổ chức, điều hành giao thông.

Các đại biểu tham dự. (Ảnh: Trung Kiên/TTXVN)

Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng yêu cầu các đơn vị khẩn trương hoàn thiện quy trình vận hành, khai thác hiệu quả các tính năng của hệ thống, đặc biệt là xử lý vi phạm bằng AI và điều hành giao thông thông minh; đồng thời tiếp tục bảo đảm an ninh mạng, an toàn thông tin, mở rộng ứng dụng AI và khai thác dữ liệu lớn phục vụ công tác chỉ huy, điều hành, đáp ứng yêu cầu bảo đảm an ninh, trật tự trong tình hình mới./.