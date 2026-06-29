Xã hội

Gia Lai: Nỗ lực dập lửa trong vụ cháy nhiều tàu cá khi đang neo đậu

Số tàu bị cháy chưa được thống kê chính thức, song qua hình ảnh ban đầu do người dân cung cấp, ước tính có khoảng 10 tàu cá bị ảnh hưởng, chủ yếu của ngư dân xã Cát Tiến. 

Quang Thái
Hiện trường vụ cháy nhiều tàu cá trên đầm Thị Nại, xã Tuy Phước Đông, Gia Lai. (Nguồn: Tuổi trẻ)
Hiện trường vụ cháy nhiều tàu cá trên đầm Thị Nại, xã Tuy Phước Đông, Gia Lai. (Nguồn: Tuổi trẻ)

Ngày 29/6, ông Huỳnh Nam, Bí thư Đảng ủy xã Tuy Phước Đông (tỉnh Gia Lai) cho biết, vào trưa cùng ngày đã xảy ra vụ cháy nhiều tàu cá đang neo đậu tại vùng lạch giáp ranh giữa thôn Huỳnh Giản Nam (xã Tuy Phước Đông) và khu vực khe Đá (phường Quy Nhơn Đông).

Theo thông tin ban đầu, ngọn lửa xuất phát từ một tàu cá, sau đó nhanh chóng lan sang các tàu neo đậu lân cận. Thời điểm xảy ra vụ việc trùng lúc thủy triều rút sâu, mực nước cạn khiến nhiều tàu bị mắc cạn, không thể nổ máy hoặc di chuyển ra khỏi khu vực nguy hiểm.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, lực lượng chức năng xã Tuy Phước Đông và Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy tỉnh Gia Lai đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường, triển khai các biện pháp khống chế đám cháy, ngăn không để lửa lan rộng.

Đến chiều 29/6, công tác chữa cháy vẫn đang được lực lượng Phòng cháy chữa cháy chuyên nghiệp phối hợp với người dân địa phương tích cực triển khai.

Số tàu bị cháy chưa được thống kê chính thức, song qua hình ảnh ban đầu do người dân cung cấp, ước tính có khoảng 10 tàu cá bị ảnh hưởng, chủ yếu của ngư dân xã Cát Tiến. Thiệt hại về tài sản ước tính rất lớn.

Ông Huỳnh Nam cho biết thêm, hiện lực lượng chức năng vẫn đang tiếp tục nỗ lực dập lửa, đồng thời thống kê thiệt hại và ngăn cháy lan sang các tàu khác nhằm giảm thiểu thiệt hại về tài sản./.

(TTXVN/Vietnam+)
#Tàu cá bị cháy #Cháy tàu cá #Tàu cá bốc cháy Gia Lai
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